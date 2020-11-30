Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"

Германия опять намерена разговаривать с Россией с позиции силы, это следствие ошибок Москвы. Чтобы их исправить, надо прекратить сотрудничать с Западом "за красивые глаза" и "объединять великий русский народ", считает писатель Николай Стариков.

Запад забывает, что Германия была разбита СССР

Шойгу удивлён наглостью Крамп-Карренбауэр

Не часто Сергей Шойгу отвечает коллегам по цеху. На этот раз министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр вынудила его это сделать.

Она выступила с заявлением, в котором призвала разговаривать с Россией с позиции силы.

"Фактом является то, что российская сторона вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений и её угроза стала более явственной", — заявила министр, "Если мы должны вступить в переговоры по вопросу разоружения с позиции силы, то мы должны усилить нашу позицию. Это всегда была хорошая традиционная позиция германской внешней политики и должна остаться такой в будущем", — добавила она.

"Это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причём ученицы, у которой мама или папа директор школы. Она может себе всё позволить. Ребята, так мы в другой школе, у нас директор другой", — сказал Сергей Шойгу.

Министр посоветовал немке "спросить у дедушки", каково это — разбираться с Россией с позиции силы. Он напомнил, что в этом году в Чёрном море был найден затопленный во время войны теплоход "Армения" с гражданским населением на борту. По мнению Сергея Шойгу, это один из многочисленных эпизодов войны, о котором надо рассказывать.

"Особенно когда нынешнее поколение политиков, допустим, той же Германии, начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы", — сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также не оставила выпад Крамп-Карренбауэр без внимания. По словам Марии Захаровой, у Германии нет ресурсов вести диалог в таком формате, поскольку она находится в позиции "зависимой страны в сфере безопасности".

Крамп-Карренбауэр хочет понравиться Вашингтону

В комментарии для "Правды.Ру" писатель, член экспертного совета партии "За правду" Николай Стариков отметил, что Крамп-Карренбауэр старалась выглядеть хорошо в глазах заокеанских и "всех остальных партнеров".

"Она политик, а не военный и в первую очередь думает о своей дальнейшей политической карьере. Ее политическая карьера зависит не от того, насколько боеспособна будет немецкая армия, а насколько она будет держать немецкую армию в небоеспособном состоянии. И она с этой задачей справляется", — сказал Николай Стариков.

Горбачёв — великий объединитель Германии

Николай Стариков напомнил, что в этой истории "есть и наша вина".

"Горбачев и Ельцин вывели наши войска из Германии без какой-либо надобности, взаимности, каких-либо гарантий и дальнейшего независимого статуса этого государства. Это полностью изменило баланс в Европе, лишило нас козырей в геополитической игре, и теперь Германия разговаривает с Россией таким тоном, который, конечно, для разговоров с Россией просто недопустим", - отметил политик.

По его словам, "ничего никому ни одно государство не должно делать просто так за красивые глаза", не случайно Горбачеву поставили памятник как величайшему немцу, объединителю Германии.

Надо перестать обороняться

Николай Стариков уверен, что немцы вопрос своего национального единства решили. Это же надо делать и русским.

"Мы должны решить вопрос нашего национального единства — бороться за объединение великого русского народа. И нам никто в этом не поможет", — сделал вывод Николай Стариков для "Правды.Ру".

Напомним, в день нападения нацистской Германии на СССР Геббельс сказал, что это война за сытый стол для немецкого рабочего. Позже госсекретарь США Мадлен Олбрайт на рубеже нового столетия заявила о том, что у России слишком много природных богатств для одной страны и это, по ее мнению, несправедливо.

К давлению на Россию с позиции силы продолжают призывать многие европейские современные политики, забывая об уроках истории.

Представляется, что пора прекращать оборонительные бои со странами, которые находятся в глубоком политическом кризисе. Президент Владимир Путин писал об этом в статье о крахе либерализма, но пора от критики переходить к созиданию, идти в незападный мир, завоевывая там выгодные и ведущие идейные и политические позиции, становиться центром новой геополитической силы. Это избавит Россию от неистребимого желания Запада завоевать богатства России.

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