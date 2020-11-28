Василий Колташов: Американцев не интересует истина, у них просто есть цель

Палата представителей США приняла резолюцию по делу Навального, в которой осудила его "отравление" и призвала к санкциям против России. Глава международного комитета Совфеда Косачев заявил, что это очередной "бездоказательный пафос". Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды. Ру" Инне Новиковой рассказал руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Василий Колташов.

Читайте начало интервью:

Коронавирус — враг или ко﻿му-то союзник?

Василий Колташов: надо маркировать политиков, которые работают на иностранные государства

— Василий, США очень интересуются всеми нашими оппозиционными персонажами, опять приняли резолюцию по делу Навального и осудили его отравление. Призвали, конечно, ещё санкции против России ввести. Хотя эта история произошла уже несколько месяцев назад, а никаких доказательств так до сих пор ни у кого и нет.

— В их политике доказательства не требуются. — Откуда у вас вот эти данные? — Раньше обычно говорили, что сорока на хвосте принесла…

— Ещё говорят: одна бабка сказала.

— Да. Доказательств им вообще не требуется. "С высокой долей вероятности…" — Почему с высокой? — "Мы так считаем". — Вот и всё. В таких случаях либо вы получаете реакцию, либо вам реакция вообще не интересна.

Американцев не интересует истина и даже реакция на их выдумки. У них просто есть цели, и они к ним движутся, используя все методы и возможности.

В принципе для меня, как для аналитика, здесь самое главное, что мы вернулись к ситуации борьбы держав.

По мнению Михаила Сергеевича Горбачева, мы должны были жить вечно в ситуации международного консенсуса, раз уж мы столько отдали, войска вывели отовсюду, все ликвидировали. Советский Союз сам распустился.

Значит — все, конец истории соперничества и войн, мир, дружба и консенсус международный. Политика не вмешивается в экономику. И нет никаких вот этих вот ни санкций, ни конфликтов.

Конечно, периодически маленькие победоносные демократические войны против изгоев. — Это я иронизирую по поводу либеральной интерпретаций американских агрессий.

Собака лает, караван идёт

Но в реальности получается все не так и не то. Кажущийся консенсус закончился сразу же, как только мы перестали во всем уступать и все отдавать, захотели хоть что-то оставить себе. Началось соперничество, началась борьба. Нас сразу же стали обвинять во всех грехах.

Сейчас Россия, Китай и Индия стали новыми центрами развития. Старые центры капитализма — Соединенные Штаты, Великобритания, Западная Европа, конечно, не хотят подвигаться. Они решают свои задачи, как могут.

А наша задача, на мой взгляд, состоит в том, чтобы не развиваться, а обеспечить выход из экономического кризиса и восстановление собственной промышленности, науки, образования, здравоохранение и так далее.

Их с подачи Запада пытались разрушить либеральными реформами, но до конца это не удалось. Очень важно их возродить и продвигать дальше. Для этого нужны даже не новые реформы, а контрреформы по отношению к неолиберальной политике.

— Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным гуманитарным вопросам принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую оккупацию Крыма, и якобы имеющее место нарушение прав человека.

Ничего нового, если не считать, что даже некогда уважаемые международные организации становятся все более ангажированы. Когда мы пытаемся говорить о вопиющих преступлениях киевского режима, геноциде и фашизме нас не слышат.

— Так западные страны и не будут слушать. Таковы новые правила игры. — Если у вас есть международные организации, их надо использовать против тех, кто вам не нравятся. Им нужны только такие карманные организации, работающие против конкурентов.

Прежде всего, это касается экономических организаций. Всемирная торговая организация — наиболее яркий пример. В результате авторитет и влияние международных организаций падает, эффективность снижается.

Авторитет и влияние самих этих стран тоже снижается. У Соединенных Шатов не все проходит гладко и удачно, как раньше. В Венесуэле они не смогли поменять власть.

В Боливию вернулся Эво Моралес после выборов, а посаженные в ходе переворота проамериканские силы власть потеряли.

Если вы играете роль политического гегемона в мире или регионе, то другие это терпят, если ваша экономика тянет за собой все остальные экономики, а без вас — никак. Теперь старые центры развития большие не являются локомотивами, они не тянут мировую экономику.

Соответственно, страны, которые раньше жестко ориентировались на Соединенные Штаты, начинают уходить от этого. Пока они еще могут дирижировать карманными международными организациями, а такими как ООН — уже только в определенных пределах. Да и позиции этих организаций по большому счету ни на что не влияют.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев