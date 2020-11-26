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Автор Инна Новикова

Коронавирус — враг или ко﻿му-то союзник?

Экономика

Ковид — злейший враг современного человечества или полезный сильным мира сего инструмент для решения своих проблем? Ведь этой заразой можно прикрыть все свои грехи и огрехи. А какие возможности для введения жестких мер! Можно легко манипулировать цифрами и людьми. Под благовидными предлогами можно отменять и запрещать всё, что угодно.

Конечно, люди умирают, как и раньше. Люди умирают не только от коронавируса, но и от многих других болезней, и не только от них. Увеличилось число смертей от других болезней, потому что всё брошено на ковидный фронт, а онкологическими, сердечными и всеми остальными болезнями заниматься уже не модно. Только корона в тренде.

Намешиваются психологические ужасы. На самом деле многие ждут вакцинирования, некоторые говорят, что пока не будет вакцины, из дома не выйдут. Вакцин в России уже вроде бы три, но пока непонятно, когда процесс пойдёт. Зато появилась новая популярная тема, мы уже как о погоде говорим о коронавирусе. Что ещё происходит в мире? И что будет дальше?

Обо всем этом и многом другом в эфире программы "Необычная неделя" главному редактору интернет-издания "Правда. Ру" Инне Новиковой рассказал руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. В начале пандемии эксперт относился скептически к коронавирусу, считая его следствием перепроизводства в Китае. Поменялось ли мнение Василия сейчас?

— Василий, весной, когда коронавирус только набирал обороты, пандемию ещё не объявили, вы уже высказывали на "Правда. Ру" свое мнение об этом. Тогда вы сказали, что это — не то, чтобы совсем ерунда, но главная причина нагнетание паники — следствие кризиса перепроизводства в Китае, и на самом деле страхи преувеличены. Как вы все это оцениваете сейчас? Изменилось ли ваше мнение?

— Позиция по большому счету не поменялась. В нее внесены некоторые коррективы, которые внесло само время. В то время моя позиция базировалась в значительной мере на мнении медиков. Правда, потом выяснилось, что они сами не ожидали такого развития событий.

Кризис — первичен, ковид — потом

Однако, все равно остается фактом, что экономический кризис, экономические бедствия стоят на первом месте по отношению к коронавирусу.

Пандемию, конечно, отрицать бессмысленно, она существует. Но все равно в некоторых случаях является прикрытием экономических проблем.

Что касается весеннего простоя экономики, то он был инициирован правительствами, потому что просто перепроизводство было очень большим. Почему бы не постоять два месяца, чтобы это снивелировать и списать всё на вирус? Но это означало только такое сжатие кризиса во времени.

Представим себе, что это все могло развиваться стихийно — продажи падают то здесь, то тут. Разорение одних предприятий, других… Пожар — и тут, и здесь, и там… Люди не знают, куда им бежать. Кризис! Караул!

А если это все сделано государством под прикрытием пандемии, то вроде бы кризиса нет, есть стихийное бедствие, с которым власти героически борются. Вроде бы в чём-то где-то даже успешно.

Но все равно получилось, что сейчас на Западе вторую такую приостановку делают. Китай — не делает такую приостановку, мы не делаем такую экономическую приостановку. Только некоторые частичные ограничения и ужесточения вводятся. Хотя, вроде бы пандемия есть и новая волна коронавируса есть.

Тем не менее, экономику так жестко на паузу не ставят. Потому что она в этом не нуждается, а самое главное — она этого не позволяет. Экономика — все равно в значительной мере депрессивная, но в ней уже есть признаки оживления.

Рубль и пандемия

В последнее время есть укрепления рубля после весенней девальвации. Я считаю, что ее могло бы и не быть, если бы у нас существовали ограничения на вывод капитала, на спекуляции.

Рубль довольно сильно покачался. Сейчас он немного пошел вверх, и у него остается прежняя положительная перспектива, связана во многом с проблемами на Западе.

А сам коронавирус, конечно, есть, и пандемия есть. И они выявили проблемы неправильной государственной политики во множестве стран, в том числе и у нас, на лицо — нехватка врачей, койко-мест и так далее.

Хорошо, что у нас, по крайней мере, еще осталось хорошее наследие от советской системы организации здравоохранения. А вот в других странах, где даже не прибегали к разделению потоков больных и здоровых, пандемия смогла развернуться просто страшно.

— Хорошо, что наши реформаторы не все успели довести до западного уровня, но все-таки нанесли очень серьезный удар как раз по эпидемиологической службе.

Сейчас, с одной стороны какие-то ограничительные меры есть, но почему-то дети до 6 класса ходят в школу, после — нет. Но клубы открыты, молодёжь повсюду чекинит. Какие-то странные меры. Наверное, экономика действительно не выдержит серьёзных ограничений.

— Да, экономика второго простоя не выдержит. Конечно, что-то останется, но она очень пострадает, сильно поломается. Зачем это нужно?… Значит, нужно проходить санитарный эпидемиологический период в таком формате, чтобы экономика не сильно пострадала.

Ей и так пришлось страдать очень много, с 2008 года. Она падала часто. И ее уже столько раз роняли, что удивительно как она вообще не разбилась совсем уже вдребезги.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы мир кризис пандемия экономика коронавирус здравоохранение василий колташов
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