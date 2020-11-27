Василий Колташов: надо маркировать политиков, которые работают на иностранные государства

В 2021-м году пройдут выборы в Государственную Думу России. Готовиться к ним уже стали иностранные спецслужбы и их агенты всех мастей. Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета предложила принять меры для защиты от иностранного вмешательства в наши внутриполитические делах, в том числе выборы. ЦИК согласен, что нужно выявлять иностранных агентов.

Как их выявлять и клеймить? Что это даст? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

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— Василий, в 21-м году пройдут выборы в Госдуму. Россию обвиняли о вмешательстве чуть ли не во все выборы всех стран. На самом деле в наше внутриполитическое поле Запад лезет очень активно, этими выборами он уже сейчас озабочен. В этом направлении уже работает масса различных организаций США и Европы.

Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета предложила целый ряд мер для того, чтобы защититься от иностранного вмешательства в выборы. ЦИК подтвердил, что это — актуально и очень нужно. Надо выявлять политических агентов с иностранным финансированием и, соответственно, их обозначать.

— Надо просто маркировать их, как иностранных агентов. Основная идея состоит в том, чтобы скопировать во многом американский закон, принятый еще в 1938 году по инициативе администрации Франклина Делано Рузвельта.

Там тогда надо было вообще на фоне общественной жизни Соединенных Штатов выделить агентов фашисткой Германии и Японии. Что интересно, тогда речь не шла о сторонниках Советского Союза. Маккартизм был в Америке уже в 1950-годы.

Мне кажется, что в нашем случае тоже будет нелишне выделить враждебные элементы. Нужно подчеркнуть, что эти люди и структуры длительное время получают западное финансирование и работают в их интересах.

Прежде всего, это — всяческие американские НКО, хотя есть и структуры европейских стран. Например, немецкий Фонд Аденауэра финансировал одну из групп подготовки Майдана на Украине. Достаточно известен такой деятельностью Фонд Белля…

— Кучу фондов Сорос создал. Его основной Фонд только недавно запретили в Российской Федерации.

— Да. И надо соответственно маркировать тех, кто стабильно получает деньги от Фонда Сороса и подобных структур, а также тех которые как бы независимые, но переупаковывают их деньги и маскируют их проекты под свои. Эта инициатива, на мой взгляд, очень неплохая. Альтернативы ей практически нет.

— Но насколько она реализуема? Ведь иностранное финансирование по-разному приходит, часто по цепочке через вторые, третьи, десятые руки, чтобы подчистить все следы и хвосты.

— Правильно, отследить первоначального отправителя часто бывает просто невозможно, как и получение самих денег конечным адресатом. Финансовую часть полностью поднять действительно невозможно, потому что одни получают средства в открытую, другие деньги передаются каким-то серым путем, переводятся и так далее. Деньги же не пахнут.

На кого работаешь?…

Но все-таки можно отследить очень много, ведь много десятилетий эти организации работали открыто. Открыто эти деньги переводились и выдавались. Огромный список людей может быть составлен на основе того, что они с этими организациями сотрудничали, получали деньги, выполняли гранты.

Можно посмотреть какие это были гранты, для чего. Сделать такое несложно. Это покажет кто работает на иностранные интересы. Тогда можно будет по-особому маркировать политиков, которые работают на иностранные государства, прежде всего — на Соединенные Штаты и Соединенное Королевство.

Это сделать тоже нетрудно. Зато это будет иметь очень серьезные последствия с точки зрения общественной жизни, потому что будет проведена ясная и явная разделяющая черта.

Наше общество уже разделено после 2014 года. Мы очень эмоционально переживали гражданскую войну на Украине. Мы переживаем ее не как чужую гражданскую войну, она чужой то, собственно говоря, для нас и не является. Ведь это — конфликт внутри Русского мира. А инициировал и организовал все это как раз Запад посредством таких агентов.

Когда будет сказано, что эти силы — не внутрироссийская оппозиция, они просто финансируются и контролируются извне, работают на иностранные государства, тогда все будет ясно.

Такие меры отсекут людей и структуры, связанные с такого рода иностранным финансированием, от участия в выборах и занятия любых государственных должностей в российском государстве.

— Поправки в Конституцию уже жестко говорят об этих моментах.

— Поправки в Конституцию как раз подготовили базу для принятия этого закона. Теперь такой закон, скорее сего, будет принят. И от политики целый класс людей будет отсечен.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев