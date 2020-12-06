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Автор Игорь Буккер

"Железная леди": "тэтчеризм" радикально преобразил Великобританию

Мир » Европа

Как и её политический идеал сэр Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер стала легендой еще при жизни. На родине "железной леди" к ее наследию относятся неоднозначно. По мнению одних, она вытащила Великобританию из экономического спада, по мнению других — лишила средств к существованию миллионы семей рабочих.

"Железная леди": "тэтчеризм" радикально преобразил Великобританию

Маргарет Робертс родилась 13 октября 1925 года в семье бакалейщика Альфреда Робертса, который был местным проповедником и на протяжении нескольких лет заседал в местном городском совете, а с 1945-го по 1946 год занимал пост мэра города Грантема (Grantham) в графстве Линкольншир.

Отличница по химии

Ученица-отличница в 1943 году была зачислена в Оксфорд, стены которого все еще были неприступны для большинства женщин даже после окончания Второй мировой войны. В 1947 году дипломированный химик под руководством будущего лауреата Нобелевской премии по химии Дороти Кроуфут-Ходжкин (Dorothy Crowfoot Hodgkin) специализировалась на рентгеновской кристаллографии. Получившая в 1964 году Нобелевскую премию "за определение с помощью рентгеновских лучей структур биологически активных веществ" куратор Маргарет в 1976 году стала иностранным членом Академии наук СССР.

После окончания учебы Робертс устроилась на работу в химический концерн по производству пластмасс BX Plastics. Примечательно, что офис фирмы располагался в городе Колчестер графства Эссекс, где якобы была резиденция легендарного короля Артура и круглый стол, за которым восседали легендарные рыцари.

Карьерные амбиции

Однако не прошёл и год после ее трудоустройства, как честолюбивая Марго подала заявление о приеме на работу в производственную компанию Imperial Chemical Industries. Это была не просто ведущая химическая компания в тогдашней империи, но и флагман всей экономики Великобритании. В 1948 году она получила отказ на основании своего "непокладистого характера, упрямства и опасной самонадеянности".

Робертс стремилась сделать карьеру химика, параллельно удовлетворяя свои политические аппетиты, присоединившись к местным консерваторам. На всеобщих выборах 1950-го и 1951-го годов её выдвигали в качестве кандидата от партии консерваторов на место в парламенте от лейбористов. Проиграв оба раза, она запомнилась как самая молодая и при том единственная женщина.

В 1949 году, вскоре после того как ее избрали кандидатом в члены парламента, депутат Маргарет Робертс сводит знакомство с ветераном Второй мировой войны, успешным бизнесменом и только что разведенным сэром Денисом Тэтчером. Маргарет считала его "миленьким", но, как писала The Telegraph, он не вскружил ей голову. 13 декабря 1951 года 26-летняя Маргарет вышла замуж за мужчину, который был старше неё на десять лет, и родила ему двойню: мальчика и девочку. Кстати, она и скончается после смерти своего супруга через десять лет.

Задача влезть в высокую политику

Несмотря на первые неудачные попытки пролезть в большую политику Тэтчер привлекала к себе внимание не только благодаря своему полу, но и вечно противоречащей популизму большинства точке зрения, например, по вопросу сохранения смертной казни.

"Я верила, — пишет Маргарет в автобиографии, — что у государства есть не просто право, но обязанность сдерживать и наказывать насильственные преступления и защищать законопослушных граждан".

Марго украла молоко

Впервые пост высокопоставленного государственного чиновника оголтелая леди заняла в 1970 году, когда премьер-министр Эдвард Хит (Edward Heath) назначил Тэтчер в свой кабинет министром образования и науки. Популярность Тэтчер резко упала после того, как она отменила бесплатное молоко для школьников старше семи лет в рамках усилий правительства по сокращению расходов. Многие увидели в ней врага здоровья и благополучия будущего нации. Так родилась фраза Mrs. Thatcher, milk snatcher — "миссис Тэтчер — похитительница молока".

Согласно официальным документам, Тэтчер выступала против решения приостановить программу, но была вынуждена довести ее до конца. Маргарет настолько расстроилась из-за отказа, что едва не ушла из большой политики. В 1975 году ее избрали лидером Консервативной партии и лидером оппозиции, что сделало ее первой женщиной, возглавившей крупную политическую партию в Великобритании.

Рождение "железной леди"

Во время январского выступления 1976 года в администрации города Кенсингтон Тэтчер, которую в британской прессе однажды окрестили The Iron Maiden — "Железная дева" (по всей видимости, намек на средневековое орудие пытки) обрушилась с критикой на СССР. В статье в "Красной звезде" под заголовком "Железная дама" стращает…" сообщалось, что так ее называют на родине. Газета Sunday Times перевела это словосочетание Iron Lady. Это и стало для Маргарет Тэтчер прозвищем на всю оставшуюся жизнь. Осталось и после.

Министерское кресло: жизнь хороша

В 1979 году Маргарет Тэтчер стала не только первой женщиной премьер-министром Великобритании, но и первой женщиной, которая руководила западной демократией.

На словах её целью было, чтобы люди меньше зависели от государства и имели больше возможностей для выбора. На деле это сказалось в увеличении косвенных налогов и сокращении правительственных дотаций. Унаследовав разваливающуюся экономику, она принимала решения, которые были суровыми и трудными для наиболее обездоленных слоев британского общества.

Безусловно, не все пострадали при правительстве Тэтчер. Премьер старалась придать импульс экономике с помощью таких инициатив, как возможность арендаторам приобретать в собственность муниципальное жильё (британский вариант коммунального государственного жилья), а также возможность покупки акций в основных коммунальных компаниях в рамках масштабной программы приватизации.

Наследие Тэтчер

Однозначного отношения к результатам политики Тэтчер не может быть: кто-то выиграл, а большинство проиграло. Довольно много людей нажились и приобрели собственность, зато целые общины лишились средств к существованию и пали жертвами несправедливого налогообложения. Третий период ее правления был грубейшей политической ошибкой и выявил весь негатив "тэтчеризма". Великобритания с той поры радикально преобразовалась.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы железная леди великобритания маргарет тэтчер
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