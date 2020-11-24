Американист рассказал, почему Трамп не пойдёт на госпереворот

C доказательствами фальсификаций выборов у Дональда Трампа не получается, а на госпереворот он не решится, поэтому он начал процесс передачи власти, считает американист Павел Подлесный.

Трамп сказал — Трамп сделал. Он развалит Америку?

Трамп дал два взаимоисключающих указания

Президент США Дональд Трамп в понедельник лично распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену. По словам американского лидера, такое решение он принял "в лучших интересах страны" и чтобы оградить главу GSA Эмили Мерфи от угроз и "плохому обращению" за "твердую верность" США.

Это решение даёт команде Байдена доступ к 7 млн долларов из бюджета для покрытия расходов на транзит власти, а также позволяет взаимодействовать с министерствами и агентствами США.

Позднее в Twitter Трамп заявил, что решение о начале передачи власти демократу Байдену не означает согласия с итогами выборов, однако в штабе Байдена заявили, что это решение легитимизирует статус избранного президента США.

Американские аналитики указывают, что у Трампа нет шансов выиграть судебные тяжбы о фальсификациях на выборах даже в Верховном суде, между тем, его действия вносят в общество раскол общество.

"К тому времени, когда избранный президент Байден принесет присягу, миллионы людей будут ошибочно полагать, что он украл выборы. По крайней мере, 300 раз со дня выборов (Дональд) Трамп обращался прямо к своим последователям в социальных сетях, чтобы объявить выборы сфальсифицированными или украденными, и, несмотря на все доказательства обратного, заявить себя настоящим победителем. Ложные заявления Трампа лишают легитимности президентство Байдена среди его (Трампа) сторонников", — пишет "Нью Йорк Таймс".

Анализ, проведенный исследовательским центром Pew Research Center, показывает:

В то время как большинство из 59% всех избирателей считают, что выборы в США прошли хорошо, только 21% сторонников Трампа положительно относятся к тому, как выборы проводились на национальном уровне. Среди сторонников Байдена 94% считают, что выборы прошли хорошо.

Трамп не пойдёт на госпереворот

Как сказал "Правде.Ру", руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный, Трамп никогда не признает законность избрания Джо Байдена, но, наверное, у него "туговато" с доказательствами, чтобы можно было блокировать вступление Байдена в должность.

"Суды идут, но впечатляющих результатов пока нет, а совершать государственный переворот Трамп, естественно, не будет, он не дурак, понимает, что это противоречит Конституции, да и неизвестно, кто его в такой попытке, если бы она пришла в голову, его поддержит. Это же надо опираться на военных", — сказал Павел Подлесный.

Компания YouGov пять лет назад опубликовала результаты опроса общественного мнения, согласно которым 29% граждан США поддержали бы государственный переворот в стране. Статистика показывает, что среди опрошенных республиканцев на крайние меры готовы пойти 43% респондентов, тогда как среди демократов насильственный переход власти одобряют лишь 20%.

Трампизм вечен в Америке

Эксперт полагает, что Трамп уйдет из политики, но не трампизм.

"За него проголосовало, несмотря на всю критику, несмотря на то, что последние месяцы эпидемии подорвали его достижения, несмотря на то, что он много наломал дров во внешней политике, 71 миллион человек — половина избирателей. Хотя он туповатый, конечно, неотесанный, неинтеллигентный. Но не так уж и много в Америке воспитанных и интеллигентных людей приходило к власти. Ну, Джон Кеннеди был еще ничего. А остальные — так себе", — сделал вывод Павел Подлесный.

К 8 декабря все штаты должны подтвердить результаты голосования, У Трампа есть время до 14 декабря оспаривать итоги в судах, пока не проголосует коллегия выборщиков. К этому моменту Верховному суду США понадобится принять принципиальное решение по всем оспариваемым штатам. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

Читайте по теме: "Пусть уйдёт, но останется": чего ждут от Трампа избиратели

Юристы Трампа выступили с доказательствами фальсификации выборов

"Козыри Дональда": может ли Трамп переиграть выборы?