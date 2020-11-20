"Козыри Дональда": эксперт - о том, может ли Трамп переиграть выборы

Дональд Трамп, понявший, что терять в борьбе за кресло президента уже нечего, начал прибегать к крайним средствам. Как сообщает Reuters, президент США собирается использовать своё влияние, чтобы переубедить выборщиков некоторых штатов отдать ему голоса.

Трамп, как оказалось, хочет использовать наиболее "обеспеченных связями" членов Республиканской партии. Те по его указке должны "надавить" на выборщиков — для начала в Мичигане и Пенсильвании.

Какие шансы остались у Трампа на кресло президента — и какие ещё "рычаги" он может использовать, чтобы выиграть?

Специально для читателей "Правды. Ру" рассказывает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Юридически Байден ещё не президент. Но есть нюансы

"Юридически ситуация ещё не закончена, поступают иски. Вроде бы сейчас закончился пересчет в Джорджии. Он пока принёс победу Байдену. Более того, как объявил Джулиани буквально вчера на пресс-конференции, иски будут поданы, если так можно выразиться, в большинстве спорных штатов. То есть это масштабная судебная кампания, на всю страну",- рассказывает Васильев.

Эксперт отмечает: не стоит исключать и "бунт" Коллегии выборщиков. Но для того, чтобы он состоялся, нужно 36-37 голосов, которые дадут Трампу возможность "отвоевать" единичные штаты.

"На прошлых выборах элементы этого бунта проскочили впервые, может быть, в американской истории новейшего времени: два члена Коллегии выборщиков от Техаса проголосовали против Трампа, то есть это был явно вызов Трампу", — вспоминает Васильев.

Козырь Трампа: как штаты демократов могут отдать голоса за республиканца

"Обама на прошлых выборах тоже призвал Коллегию выборщиков не голосовать за Трампа. Но это был общий призыв. В чём тонкость? В том, что в спорных штатах, таких, как Аризона (11 голосов), Джорджия (16 голосов), Пенсильвания (20 голосов), Мичиган (по-моему, 16 голосов) и Висконсин (10 голосов) сложилась очень интересная ситуация. Она связана с тем, что губернаторы этих штатов — демократы. Но Законодательное собрание находится под контролем республиканцев", - продолжает Васильев.

Именно Законодательное собрание, подчёркивает эксперт, формирует Коллегию выборщиков. И получается, что в указанных штатах, вполне возможно, подготовлены прореспубликанские Коллегии.

"Уже сейчас вызвало резонанс такое событие: два члена избирательной комиссии в штате Мичиган от одного из графств отказались подписать итоговый бюллетень. Сначала, вернее, его подписали, а потом дезавуировали. Многие считают, что это начало бунта", — высказался Васильев.

"Все как-то забыли: В США непрямое голосование"

"Я ещё раз хочу в этой связи сказать, что в Америке непрямое голосование. Все как-то забыли. Но на самом деле президента выбирает Коллегия выборщиков. Президента США избирают 538 человек",- объясняет Васильев.

На чем здесь базируется расчёт? Не только на связи, на идеологии. Это действительно заложено в американскую Конституцию.

Народ — это некое образование, которому нельзя вручать бюллетени и всё такое прочее. Там много людей безответственных. Для этого эту систему и создали.

А в Коллегии выборщиков люди уважаемые, люди грамотные, люди знающие, которые лучше понимают, что важно для страны, рассказывает Васильев.

"Поскольку сейчас среди избирателей Демократической партии масса анархистов, радикалов, боевиков типа "Черная жизнь имеет значение", то расчет именно идет на то, что такие добропорядочные граждане, напуганные чуть ли не возможностью социалистической революции в Америке, могут действительно проголосовать как они хотят, "по совести". Мотивация простая: они не считают выборы в их штате законными. На это тоже расчёт", — уточняет Васильев.

"Основная идея Трампа - дискредитировать эти выборы"

Дискредитация выборов создаёт ситуацию, при которой Байден отправляется в свое президентское плавание в "полулегитимном состоянии". И это может ему очень быстро "аукнуться".

"Америка — это сложная страна, впрочем, как и у нас. Власть президента базируется не только на конституционных полномочиях по принципу "я тут самый главный командую", но ещё и на моральном авторитете, на его умении воздействовать на общество, убеждать конгрессменов, избирателей", — напоминает Васильев.

Кстати, "эффект Трампа" уже виден: когда Байден сказал, что всем надо носить маски, то все губернаторы-республиканцы послали его куда подальше.

"Эта ситуации, которая есть, ложна из-за состава выборщиков. Пока это закрытый процесс. Многие карты при себе держат: по одним данным, Коллегия иногда формируется чуть ли не летом, по другим данным -накануне. Сейчас, может быть, что-то вообще творится непонятно, могут тасоваться колоды в последний момент. Но это реальный шанс", — заканчивает Васильев.

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