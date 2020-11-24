"Пусть уйдёт, но останется": чего ждут от Трампа избиратели

Дональда Трампа, который порядком надоел команде Джо Байдена своими попытками "блокировать" передачу власти, невзлюбили и собственные избиратели.

Как показал опрос Центра политических наук Гарвардского университета и исследовательской фирмы Harris Poll, 30% голосовавших за Трампа желают, чтобы он ушёл с поста.

Опрос проводили для того, чтобы узнать, насколько американцы солидарны с Трампом в вопросе "подтасовки" выборов. Конечно, среди представителей демократов ухода Трампа желают 87% голосовавших, однако и 30 "республиканских" процентов о многом говорят.

Однако самая интересная цифра опроса — 35%. Именно столько процентов американцев считают, что выборы выиграл Трамп. Но при этом 53% всех опрошенных выступили против того, чтобы в случае проигрыша Трамп баллотировался в президенты в 2024 году.

Напомним, что даже сенаторы уже открыто просят Трампа "освободить место".