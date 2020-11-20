Юристы Трампа выступили с доказательствами фальсификации выборов

Юристы Дональда Трампа провели пресс-конференцию, на которой объяснили, как демократы манипулировали выборами президента. Джо Байден считает поведение Трампа разрушительным для Америки.

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Джулиани считает, что нашёл путь к победе Трампа

Как сообщает Breitbart. com, юристы Трампа в четверг провели большую пресс-конференцию, на которой представили показания нескольких сотен наблюдателей, свидетельствующих о нарушениях на президентских выборах 3 ноября. Адвокат Руди Джулиани заявил, что широкое распространение голосования по почте позволило демократам применить "коррупционные методы" в больших городах по всей стране.

"Они выбрали места, где это могло сойти им с рук", — сказал он.

Среди этих методов называются:

— недопуск наблюдателей, которые могли бы проверить наличие подписи на бюллетенях, присланных по почте. Потом почтовые конверты были выброшены, что сделало пересчет голосов бесполезным,

— исправление неправильно заполненных бюллетеней в "демократических округах",

— вброс бюллетеней с голосами зарегистрированных избирателей, " в надежде, что они не придут",

— датирование бюллетеней, пришедших по почте, задним числом,

— учет одного бюллетеня дважды и трижды,

— принятие открепительных талонов в нарушение процедуры — без предварительной заявки (Висконсин),

— голосование "мертвых душ" и незарегистрированных избирателей,

— манипулирование программным обеспечением машин для голосования Dominion с участием "граждан из Венесуэлы". Команда юристов утверждает, что именно этим объясняются статистические аномалии — одномоментное появление огромных пакетов голосов за Байдена.

Юристы предлагают признать, что результаты выборов в нескольких ключевых штатах (Висконсин, Мичиган, Пенсильвания) были сфальсифицированы, результаты должны быть аннулированы, а победа в них присуждена Трампу.

Юрист Дженна Эллис заявила, что СМИ узурпировали власть при объявлении победителя выборов. По её словам, Конституция предусматривает процедурные гарантии против искажения результатов голосования и иностранного вмешательства.

Джулиани добавил, что незаконно подсчитанные голоса более чем вдвое превышают разницу между Байденом и Трампом в ключевых штатах, поэтому у президента есть путь к победе. Он также представил доказательства в виде письменных показаний свидетелей, данных под присягой.

Как сообщает американист Малек Дудаков в своём Телеграм-канале, Байден выиграл наименьшее количество округов США среди всех кандидатов в президенты за последние 30 лет — всего 16.7% Он может сказать спасибо лишь нескольким округам — в Атланте, Милуоки, Филадельфии и Детройте, где располагались пресловутые "почтовые” участки.

Байден в бешенстве: Трамп разрушает миф о демократии Америки

Джо Байден в четверг предупредил Дональда Трампа, что его попытки отменить итоги выборов посылают "разрушительный" сигнал остальному миру об американской демократии.

Об этом Байден заявил после встречи с группой губернаторов в Штате Дэлавер, сообщает The Hill.

"Я думаю, что мы являемся свидетелями чего-то невероятно безответственного. Невероятно разрушительные сообщения, отправляемые остальному миру о том, как функционирует демократия… Я не знаю его (Трампа) мотивов, но это совершенно безответственно". "То, что делает президент сейчас, на самом деле, это будет еще один инцидент, с которым он войдет в историю как один из самых безответственных президентов в американской истории", — сказал Байден.

Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ; доктор исторических наук Юрий Рогулёв, в США есть традиция или миф плавного, безконфликтного перехода власти от одних политических сил к другим, что всегда преподносили как свое величайшее достижение демократии.

Эксперт пояснил, что по этой традиции требуется признание проигравшей стороной своего поражения и решение о победе другого кандидата на официальном уровне Управлением общих служб. Это служит сигналом для остальных правительственных организаций, что они могут начать сотрудничество с командой вновь избранного президента в предварительном формате. Это включает в себя выделение средств, помещений для встреч с коллегами из уходящей администрации и новыми лицами.

"Так как признания нет и нет решения Управления общих служб, Байден не может предпринимать никаких официальных шагов. Вот он и бунтует", — сказал Юрий Рогулёв.

Чего хочет Трамп?

По словам эксперта, если Дональд Трамп хочет в 2024 году участвовать в президентских выборах, то в его интересах не устраивать никаких особых скандалов, а признать победу Байдена с оговорками, что в соответствии с легально полученными голосами он победил, а в соответствии со всеми остальными — он проиграл.

А если он хочет хлопнуть дверью, то может и поскандалить, что он и делает, пытаясь оказать давление на однопартийцев и на институт выборщиков.

"Такие шаги не изменят общую ситуацию, но они все равно ставят под сомнение исход выборов и оглашение конечных результатов", — сказал Юрий Рогулёв.

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