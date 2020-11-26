Украина узаконивает геноцид. Запад согласен

На Украине планируется узаконить концентрационные лагеря. Правительство Украины недавно внесло в Верховную раду проект изменений в нормативный акт, регулирующий вопросы обращения с военнопленными и интернированными лицами во время войны.

Проект закона разрешает во время военных столкновений принудительно отселять граждан России в определенные места, а также запрещает иностранному гражданину покидать украинскую территорию, если было принято решение его отселить.

На очереди — газовые камеры? России снова придётся освобождать Украину от фашистов?

Об этом побеседовали в программе "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

— Валерий, правительство Украины внесло в Верховную раду новый проект изменения в нормативный акт, регулирующий вопрос с военнопленными и интернированными лицами во время войны, которая идет на Украине с 2014 года.

По этому законопроекту разрешается во время военных действий, которые и сейчас происходят, принудительно отселять граждан России в определенные места. Россиянам запрещается покидать территорию, если принято решение его отселить. Контроль за этим поручается Службе безопасности Украины.

Фактически это законодательное разрешение зачистки граждан России, которые находятся на территории Украины. Всех неугодных, инакомыслящих, русскоязычных, любых противников режима там уже и так давно зачищают. Теперь там хотят сделать геноцид законным, возвести его в ранг закона. Это так надо понимать?

— Совершенно верно. Это такой метод правления со стороны американских гауляйтеров, которые этой территорией управляют извне. Гауляйтер всегда относится к местному населению как к расходному материалу.

Учитывая русофобию новых украинских хозяев и самых оголтелых украинствующих активистов к русским тут особо и удивляться нечему. Это украинский фашизм, который там насаждается Западом уже давно.

Фашизм — продукт западного высокомерия

Происходит закономерное продолжение процесса украинизации и выдавливания тех, кто этой украинизации не поддается и сопротивляется, особенно если речь идет о гражданах России, которые демонизированы до крайней степени и представлены врагами, по сути, расчеловечены.

Русский, особенно русский гражданин России, — уже недочеловек с точки зрения американских гауляйтеров и их украинствующих полицаев. Это обычный пример западного цивилизованного высокомерия, который мы видели на протяжении многих исторических этапов, последний раз — в период Великой Отечественной войны.

Так Запад управляется со всеми захваченными территориями, будь то Африка или арабский мир, Латинская Америка или постсоветское пространство.

Везде, куда приходит сапог западного хозяина, происходит такой жесткий принудительный процесс сегрегации, сортировки населения, объявление большой части людей недочеловеками. Это обычный метод западного эксплуатационного присутствия.

Украина сегодня — абсолютно оккупированная территория, она находится под жестким внешним управлением. И никаких надежд, пока она не будет освобождена от новых западных гауляйтеров, на нормальную жизнь и выздоровление там нет.

Все будет становиться только хуже и хуже. Это делается для полного обезлюдивания пространства, пока оно не освободится от всех, кто не разделяет позицию украинствующих одержимых сектантских фанатиков и их фашиствующих хозяев. Какова перспектива такого развития событий можно представить по действиям их предшественников из Германии в 30-40-х годах прошлого столетия.

— Очень жестко, но это абсолютная правда о якобы цивилизованной Европе. Во время оккупации СССР фашисты всех недовольных вешали без всяких церемоний. Причем делали так, чтобы все видели, чтобы казненные висели как можно дольше.

— Один из соратников Коломойского так прямо и высказывался в отношении жителей Донбасса своим подопечным — командирам карательных украинских батальонов: "Обещайте им все что угодно, а вешать мы их будем потом". Просто за счет пропагандируемой Западом гуманизации это не происходит открытым образом.

Стеснительный фашизм

Людей умерщвляют, как бы стесняясь, скрываясь, прикрывая свои преступления, убивают несогласных. Если происходят какие-то явные вопиющие случаи, то говорят, "это какие-то бандиты, мы все расследуем и их накажем".

Иногда виновных даже арестовывают, но потом их отпускают. Тем самым, по сути, уже происходит легализация расправ над неугодными.

На Украине уже со времен Майдана происходит массовая расправа над неугодными. Просто это не расследуется, не оглашается, не афишируется, не попадает в прессу, замалчивается.

То, что невозможно замалчивать, суды спускают на тормозах. В редких случаях осуждения таким украинствующим национал-преступникам потом все равно сильно сокращают сроки и досрочно освобождают этих убийц и насильников. Конечно, они идут дальше убивать.

Это все происходит под прикрытием флера гуманизации, которая присуща нынешнему Западу. Но на Донбассе людей просто физически убивают, вешают, пытают, режут, совершенно уже не скрываясь. Мы всё видим. Всё на наших глазах происходит.

— И не только на Донбассе, по всей Украине происходят такие расправы.

— Да, таких случаев много. Единственный вывод, который можно сделать из этого, — в конце концов России, к сожалению, придется освобождать Украину еще раз.

Мы время от времени вынуждены освобождать Украину не только от очередных завоевателей, но и от очередного ее помешательства.

Пока Россия не освободит Украину от этих новых глобалистских либеральных гауляйтеров и их украинствующих пособников, жители этого пространства будут страдать, над ними будут издеваться самыми изощренными способами.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев