Президентская гонка в США вступает в финальную фазу

Обозреватели неоднозначно оценивают итоги последних дебатов.

Трамп выглядел достаточно убедительно, однако создалось впечатление, что преимущество всё же принадлежало Байдену. Главная проблема Трампа, которую обнажил Байден, заключается в том, что страна имеет скверные показали в условиях пандемии.

Конечно, Дональд Трамп делал упор на то, что в США было сделано более 100 миллионов тестов, что уже близка к выходу вакцина, которая решит часть проблем, что он привлёк мощности Министерства обороны и благодаря его мерам жители обеспечены бесплатными масками, средствами дезинфекции и т. д.

Тем не менее всё это звучало несколько бледно. Ему в вину вменяются Демократической партией и кандидатом в президенты Джо Байденом 220 тысяч смертей от COVID-19.

Трамп, конечно, говорил о достижениях в экономической сфере, о подъёме, который был в стране до пандемии. Он говорил, что экономика возрождается и что за последние месяцы создано 11 миллионов рабочих мест. Но население США составляет 335 миллионов человек, и работу после начала пандемии потеряло более 30 миллионов. В этих условиях создание 11 миллионов рабочих мест уже не кажется такой впечатляющей цифрой.

Байден говорил о необходимости ношения масок, о том, что он с самого начала бы так действовал, а Трамп преуменьшил опасность случившегося и не закрыл страну вовремя. Хотя на самом деле, когда всё произошло, сам Байден не был сторонником закрытия страны столь быстро. И Трамп ему указал на это во время дебатов. В общем, пока неясно, как скажется это на выборах. Народ, конечно, боится короновируса, но тем не менее от ограничений все сильно подустали. А Байден в случае избрания делает ставку на новые ограничения во имя борьбы с "ковидом".

Трамп — человек без сердца и расист?

Надо сказать, что оба кандидата выглядели примерно одинаково по их удельному весу как партнёры в спарринге. Но некоторое преимущество всё же принадлежало Байдену, потому что он пытался выступать в качестве объединителя нации.

Трамп у образованного населения вызывает очень сильное раздражение. Кроме того, принято считать, что Трамп не то чтобы расист, но мало учитывает интересы меньшинств. Ему вменялись в вину иммиграционная политика, разделение детей и родителей на границе. Конечно, при Обаме мигрантов чаще депортировали из страны. Клетки, в которые сажали мигрантов, были использованы ещё в прежние времена. Просто президентство Трампа совпало с гигантским миграционным кризисом на границе. И действительно, разделять семьи, детей и родителей пришлось в больших масштабах, чем это доводилось делать его предшественникам.

Но сейчас это очень сильно используется против Трампа, его выставляют как человека, который не имеет сочувствия по отношению к жертвам всевозможных этнических чисток, войн, наркокартелей, мол, человек, который может отделять детей от родителей, не имеет сердца и т. д и т. д.

На этом фоне Байден, который говорит, что будет объединять нацию, звучит успокаивающе.

Достижения и промахи Трампа

В реальности с практической точки зрения Трамп довольно много сделал до пандемии, в том числе и для меньшинств. Безработица среди чернокожих сократилась до рекордно низкого уровня. Это же касается других социальных групп, где традиционно безработица была выше: среди американцев латиноамериканского происхождения, среди женщин.

Но принято считать в городской среде, что Трамп якобы расист. Это усиленно распространяют его противники.

Когда были первые дебаты, Трампа спросили, что бы он сказал сторонникам превосходства белой расы, президент ответил, что "они должны быть готовы". Очевидно, конечно, что его "белый электорат" услышал это послание. В том числе крайне правые.

Другое дело, что на следующий день Трамп осудил расизм, отмежевался от всех правых групп. Но эта двойственность, которая существует в его высказываниях, заставляет часто многих обвинять его в расизме.

Заговор в Мичигане

Определённая проблема с активизацией правых в обществе есть. В первых числах октября этого года 11 человек были арестованы по обвинению в заговоре. Планировалось похитить губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, чтобы судить её импровизированным судом по обвинению в измене и предательстве Конституции.

В Мичигане были протесты до этого в связи с мерами, связанными с эпидемией коронавируса. Помимо обязательного масочного режима, вводились ограничения на передвижения. Закрывали разные учреждения, рестораны, увеселительные заведения.

Протесты против всего этого были ещё на самой ранней стадии. Группа людей устроила демонстрацию силы, явившись в здание губернатора с оружием в руках. Тогда им всё сошло с рук.

Но вот теперь оказался раскрыт куда более серьёзный заговор.

Там, правда, был внедрённый агент, и Федеральное бюро расследований арестовало этих людей. Но сам факт такого заговора (надо понимать, что вряд ли после этого "суда" губернатор осталась бы живой) говорит о серьёзной активизации ультраправых в американском обществе. Они готовы не только расправляться с отдельными гражданами, но и готовятся к определённым мерам против представителей властей.

Мичиган — это штат, где велика доля рабочего класса в населении… Там бытуют настроения, что либерализм и мультикультурность — всё "это не доведёт до добра".

Там сильны настроения в пользу ношения оружия, есть опасения, что федеральные власти норовят отобрать это право у граждан. Поэтому всевозможные ополчения периодически проводят тренировки в лесу, учатся обращаться с оружием, складируют продовольствие, практикуют навыки выживания и считают, что общество должно быть способно к самоорганизации для того, чтобы противостоять властям.

Члены именно такой организации и планировали похищение губернатора.

Поляризация общества — на руку Байдену

Наряду с этим существуют и другие факторы. Протесты чернокожих способствовали поляризации общества. В ночь с 27 на 28 октября в Филадельфии полицейские вновь застрелили негра, в этом случае, правда, он был вооружен ножом и отказывался бросить его. Двое полицейских открыли огонь. Семья погибшего утверждает, что он был психически нездоров и принимал лекарства. В любом случае полиция обещал разобраться в инциденте, но в Филадельфии начались протесты, которые быстро переросли в массовые беспорядки, сопровождающиеся столкновениями с представителями правоохранительных органов. Ранены 30 полицейских, среди них женщина, на которую пытался наехать грузовик.

Ночью толпы мародёров разграбили магазины Walmart, Footlocker и другие.

Поэтому Байдену сейчас хочется предстать перед населением объединителем.

Трамп и Байден — разрыв не в пользу первого

Разрыв между соперниками, по данным разных социологических опросов, составляет от 10 до 14%, очевидно, не в пользу Трампа. Есть, правда, шанс, что даже проигрывая по голосам народа, Трамп может выиграть по голосам коллегий выборщиков, потому он активно ездит по колеблющимся штатам: Висконсин, Пенсильвания и, наконец, Небраска.

Кстати, вновь разыгрывалась на дебатах "русская карта". В эту кампанию говорилось о том, что якобы Россия и Иран вмешиваются в президентские выборы.

Трамп пытался сделать упор на то, что сын Байдена Хантер замешан в скандале не только с газовым концерном на Украине, но и получал деньги от китайцев, используя имя отца. Зарабатывал деньги таким образом и в России. Что вся семья получала деньги от Елены Батуриной, супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Но надо сказать, что эти аргументы на сегодня не являются слишком "убойными".

Правда, 27 октября в интервью журналисту Такеру Карлсону на телеканале Fox News бизнесмен Тони Бабулински, бывший партнёр Хантера Байдена, напрямую обвинил и самого Джо Байдена в получении прибыли от сделок с китайцами в бытность на посту вице-президента.

Но и это не то, что сейчас волнует американцев. В США растёт сильное недовольство тем, что страна не может обуздать пандемию "ковида" и лидирует в мире по количеству смертей.

Особенно напуганы пожилые люди. Если в прежние годы они составляли значительную часть электората Дональда Трампа и оставались хранителями традиционных американских ценностей, то сейчас они сильно беспокоятся о своём здоровье, выживании и о том, что пандемия не уходит. Эта тема для них имеет большее значение, нежели разговоры о том, насколько вороват оказался сын Джо Байдена.

В дебатах обе стороны имели что предъявить. Дональд Трамп удачно выступил по теме экологии, сказав, что сейчас самый чистый воздух и вода за последние десятилетия. Несмотря на то, что он вышел из Парижского соглашения, потому что не хочет останавливать производства.

То же самое он говорил о мерах в отношении "ковида". Что страна должна открываться, что дети должны ходить в школу — надо просто соблюдать меры предосторожности.

Всё звучит убедительно, но США сегодня очень расколоты. В минувшее воскресенье опять прошла большая демонстрация в Шарлотсвилле, туда съехались со всей страны и звучали лозунги: "Пойдите на выборы — опрокиньте Трампа!".

Если что-либо не произойдёт, то чаша весов пока склоняется в сторону Байдена, каким бы бесцветным кандидатом он ни был.

Байден подготовился

Надо сказать, что Байден хорошо подготовился и в этот раз не сказал ничего такого, что указывало бы на наступление болезни Альцгеймера или старческого слабоумия.

Трамп делает ставку на то, чтобы покончить с ограничениями и вернуть экономический подъем, защищая от заразы слабых. Он за снижение налогов, за право владеть оружием и за создание новых рабочих мест.

Байден же, напротив, обещает ужесточить ограничения ради борьбы с "ковидом", покончить с добычей сланцевой нефти, бороться с глобальным потеплением.

Трамп обвиняет Байдена в том, что Демократическая партия захвачена социалистами и Джо Байден идет на поводу у Берни Сандерса и других левых в партии. Среди молодых демократов есть надежда, что в случае победы их кандидата к властному пирогу будут допущены политики значительно более левой ориентации, чем правый центрист Байден, такие как сенатор Элизабет Уоррен, член палаты представителей Ильхам Омар и другие. И тогда-то они смогут бороться за всеобщее медицинское обслуживание и бесплатное образование.

Джо Байден, наконец-то, выбрался из своего подвала, где прятался долго от "ковида", и тоже стал выступать перед избирателями, в частности, во Флориде, штате, голоса которого могут оказаться для президентских выборов решающими.

Стоит ли ожидать столкновений после выборов?

Страна предельно поляризована. Конечно, гражданской войны не будет, но столкновения несогласных с итогами выборов вполне возможны.

Если результаты будут примерно равны и подсчет голосов затянется, то решать будет не улица и не мятежники, а Верховный суд. Именно он скажет, кому быть президентом.

Последние дни обещают быть интересными. Скучная и застойная предвыборная кампания приобрела некоторую живость. Все понимают, что на карту поставлено многое. Конечно, истеблишмент, или "вашингтонское болото", как его называл Трамп, очень не хочет, чтобы он там оставался.

Народ же расколот. Насколько люди откровенны в своих высказываниях, когда общаются с социологами, сказать трудно. Поскольку Трамп — фигура неполиткорректная, признаться, что "буду голосовать за Трампа" — это почти неприлично. Возможно, что многие люди, которые публично пока не высказываются в его поддержку, всё же будут голосовать за него.