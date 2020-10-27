Белорусские прот﻿есты — прелюдия к будущим событиям в России

Белорусские протесты продолжаются уже давно. Почему они не утихают? Кто направляет и финансирует протест? В чьих это интересах? Дестабилизируются и другие страны рядом с Россией. Каковы дальнейшие планы? Какие уроки надо из этого извлечь? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, после выборов в Белоруссии прошло уже много времени, но протесты не утихают, продолжается жесткое противостояние. Ведь явно, что кому-то это выгодно. Понятно, что идёт всяческая поддержка и координация через Польшу и Литву. Но кто все это организует и финансирует?

— Посмотрите, какая дуга нестабильности создаётся в последнее время вокруг России: Белоруссия, и сразу вслед за этим — Армения и Азербайджан. Это — попытка столкнуть нас лбами в Закавказье с Турцией, чтобы мы воевали друг против друга. Причем очень активен Эрдоган, который, как говорится, лезет, куда только может.

Немного в стороне — Киргизия, там — свержение правящего режима, захват президентского кабинета. Мы видели, как там люмпены все громили, уничтожали и просто бесчинствовали. Полный паралич власти. Потом действующий президент ведет переговоры об условиях своей отставки.

Звенья одной дуги

Все это не случайно, на мой взгляд. Вот это все — звенья одной цепи. Американцам сейчас все-таки не особо до этого, у них там — коронавирус, выборы и много других серьезных проблем. Они погрязли в своих делах, в собственном доме разобраться и порядок навести не могут.

Зато сразу появляется Великобритания, проявляется МИ-6. Я думаю, что именно здесь надо искать, в том числе и тех режиссеров-постановщиков, кто дергает за все эти ниточки конфликтов по периметру Российской Федерации.

— Это — на руку нашим недругам.

— Ситуация в Белоруссии, действительно, резко обострилась, мы видим уже боевое ядро боевиков. Все это — очень серьезно, настолько, что МВД Белоруссии говорит о готовности применять огнестрельное оружие. То есть — Белоруссию не оставляют в покое, ситуация там не успокоилась.

— И там теперь — откровенно антироссийские лозунги с жуткой ненавистью. Раньше там не были замечены протестующие с явно антироссийскими настроениями.

— Понятно, что работа-то ведется, технология украинского Майдана активно применяется с поправкой на местную специфику в Белоруссии.

Дело может дойти до введения военного положения и вывода армии на улицы белорусских городов, чтобы протестные бесчинства пресечь. Это, конечно, крайний вариант, но его исключать нельзя.

Лукашенко, к сожалению, потерял политический темп. Вот смотрите, сколько времени идут протесты. Ему надо было, на мой взгляд, сразу брать на себя политическую инициативу и выступать модератором событий.

— Он встретился с оппозиционерами в тюрьме, это было как-то свежо и необычно…

— Это — не лучший вариант встречи с оппозиционерами, в тюрьме с ними должны встречаться офицеры Комитета госбезопасности Белоруссии, и грубо говоря, предлагать им те или иные сделки, чтобы вывести из активного политического противостояния, по крайней мере, тех, кто будет договороспособен.

Стоило ли главе государства ехать в изолятор КГБ — спорный вопрос. Все-таки ему в любом случае надо предлагать обществу какой-то внятный план политических реформ. Надо понимать, что это само собой не рассосется.

Очень важная задача — убрать протестующих с улицы путем, например, предоставления им легальных возможностей выражать свой протест в легальном политическом поле за счет учреждения партий, участия в политических делах, объявления, возможно, досрочных выборов в парламент.

Нужна, грубо говоря, конституционная реформа, пусть и не во всей полноте. И крайне важно, чтобы ее инициатором выступал все-таки Лукашенко. Пока такое ощущение, что он следует за событиями и теряет политическое качество своей позиции, а это — очень опасно.

— Ему сейчас реально очень сложно…

— Да, и все это сложно не только для него, но и для нас.

— За его очень длительный политический опыт такая ситуация — впервые, и она — длительная.

— Беспрецедентная.

— Он — не молод уже, наверно, поэтому он проявляет слабости и делает ошибки в некоторых вопросах, тем более, столкнувшись с новизной и нестандартностью происходящего.

— Я бы не сказал, что он показывает слабость. Он сам взял автомат и сказал, что пусть его штурмуют, он умрет, но не уйдет с законного поста, это все-таки был поступок.

Специфика современной манипуляции

Просто ему нужно понять, что новые вызовы в области медиа и цифровизации требуют изменения стиля общения, поведения и так далее. Все-таки оказались очень эффективны такие средства манипулирования протестами в Белоруссии.

Та же самая "Нехта" — казалось бы просто Telegram-канал, где всего-то трое или четверо молодых белорусских оппозиционеров, но достаточно злобных, несмотря на свою благообразность.

И какой колоссальный эффект влияния на внутриполитические события они оказали. Понятно, что за ними стоят польские деньги, спецслужбы, что-то им пишут, дают указания, когда, что и как надо сделать.

Сам этот беспрецедентный случай в целом и все его аспекты нуждаются в серьезном осмыслении, как технологии современного манипулирования обществом. Ведь они действительно могут при проявление властью слабости просто поставить всю страну на колени. И мы уже знаем такие случаи в близких к нам странах.

Это — серьезные вызовы, к которым и мы должны быть готовыми, тем более, впереди у нас — 2021 и 2024 годы. Нас точно также будут шатать, потому что все, что происходит в Белоруссии, это — прелюдия будущим событиям в России.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев