Какие выводы будут сделаны Владимиром Зеленским и его американскими покровителями по результатам опроса 25 октября в отношении Будапештского меморандума и СЭЗ в Донбассе?
Один из пяти вопросов вынесенных на всеукраинское обсуждение звучит так: "Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?". Есть ещё такая формулировка: "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Второй вопрос гласит: "Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Донецкой и Луганской областей?
Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией, по которому Украина отказывается от ядерного оружия, а другие страны "подтверждают Украине свои обязательства… уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины… воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины…".
Главная проблема в интерпретации соглашения заключалась в том, что документ не был ратифицирован.
По данным украинских источников, в 1991 году Украина унаследовала от СССР 176 межконтинентальных баллистических и более 2500 тактических ракет. Все они были вывезены на территорию России.
Как сказал " Правде. Ру" директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, Зеленскому вопрос о Будапештском меморандуме нужен для того, чтобы иметь опору в общественном мнении (если люди скажут "да") для совместных проектов с Западом, например, "пригласить в Николаевскую область базу английского или американского военного флота".
"Это противоречит Конституции. Но это мы назовем не военная база, а как-то иначе", — сказал Михаил Погребинский.
Экс-министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "Обозревателю" заявил, что вопрос о Будапештском меморандуме, это "сознательная прокачка возможности играть на повышение ставок в отношении изменения формата (Минских соглашений)".
По словам Михаила Погребинского, идея о создании СЭЗ в донбассе тоже работает на отказ от Минских соглашений.
Это PR-акция для того, чтобы иметь возможность потом сказать "люди поддерживают, давайте будем свободную зону делать и откажемся от особого статуса", который предусмотрен Минскими соглашениями.
"Это как бы в оправдание позиции не выполнять Минские соглашения", — уточнил Михаил Погребинский.
"Они на словах готовятся к войне, но никаких шансов военным путем отвоевать Крым или Донбасс — нет. А то, что англичане и американцы воевать с Россией не будут, это тоже понятно. Поэтому, скорее всего, на словах, они вроде бы хотят вернуть территории, а на деле просто болтают для того, чтобы показывать, какие они крутые политики, настроенные против России", — сделал вывод Михаил Погребинский.
Павел Климкин полагает, что вопрос о СЭЗ это из серии "застолбить тему".
"А хотите светлого будущего? Вот такое светлое будущее". Поэтому на самом деле этот вопрос — это желание застолбить тему", — сказал Павел Климкин.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос, как в РФ отреагируют на возможную инициативу Украины поднять на международном уровне вопрос о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму, заявил, что "Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей. Вот это то, что с нашей точки зрения очень нужно для украинского народа".
25 октября на Украине пройдут выборы в местные органы власти, на которые президент вынесет пять вопросов на голосование.
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