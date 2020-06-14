Донбасский тупик "нормандского формата"

Глава Офиса президента Андрей Ермак, считающий себя куратором донбасского направления, после локального успеха по участию Украины в парижском саммите "нормандской четвёрки", больше ничем похвастаться не может.

Видимо, для исправления ситуации чиновник придумал командировку в Берлин, даже несмотря на то, что и на Украине, и в Германии ещё не сняты все ограничения из-за коронавируса. Главной темой была ситуация в Донбассе, которая вернулась к положению, которое было при Петре Порошенко — постоянные обстрелы и провокации при полном отсутствии диалога противоборствующих сторон. Основная причина заключается в том, что Киев отказывается выполнять политическую часть минских договорённостей (проведение местных выборов, всеобщая амнистия, конституционный особый статус Донбасса). А категорический отказ от полного прекращения огня объясняется желанием измотать в моральном и военном плане силы противника и заодно постоянно напоминать миру об Украине.

На этом фоне не состоялась и запланированная встреча "нормандской четвёрки" — по версии президента Зеленского, из-за пандемии. В Киеве продолжают искать обходные пути к нормандскому и минскому форматам — вице-премьер Алексей Резников предложил решить конфликт в Донбассе без Москвы, но с Вашингтоном и Лондоном, в рамках т. н. будапештского меморандума.

Тупик политики Украины по Донбассу

Саммит "нормандского формата" в апреле не состоялся не только по причине эпидемии коронавируса, но и из-за невыполнения Киевом итоговых обговорённых положений предыдущей парижской встречи, уверен эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв.

"Самой важной из них была договорённость о разведении сил ещё на трёх участках линии соприкосновения вдобавок к тем трём, на которых силы были разведены осенью. И здесь, увы, мы видим полный провал. 3 дополнительных участка для разведения даже не были определены, а на трёх предыдущих войска противоборствующих сторон вновь сблизились друг с другом и начали огневые контакты. Мне понятно желание Владимира Зеленского провести новую встречу в "нормандском формате", чтобы показать некую активность в вопросе мирного урегулирования в Донбассе. Однако следует понимать, что никакие встречи и бесконечные переговоры не заменят реального выполнения достигнутых договорённостей и продвижения к установлению мира", — сожалеет Богатырёв.

Попытки Зеленского переформатировать "нормандский формат" не новы — он действительно неспособен выполнить Минские соглашения, но это не значит, что их выполнять не нужно, если Киев всё же хочет видеть Украину "единой", хотя бы теоретически. Смысла проводить встречу ради встречи нет для трёх участников из четырёх. И на успех саботажа Зеленскому не стоит рассчитывать, категоричен политолог Александр Дудчак.

Решить конфликт в Донбассе без Москвы

Идею вице-премьера Алексея Резникова о проведении переговоров с Вашингтоном и Лондоном не стоит рассматривать как попытку создать альтернативу "нормандскому формату" — речь идёт лишь о попытках актуализировать тему будапештского меморандума, который был подписан представителями США и Великобритании. И с помощью такой актуализации попытаться решить 2 задачи, считает политолог-международник Владимир Воля.

"Во-первых, попытаться добиться от этих двух государств чего-то более действенного в части реагирования на нарушение территориальной целостности Украины. Согласно меморандуму, должны быть консультации, которых и добивается команда президента. Но эти консультации могли бы быть дополнением к "норманнскому формату", т. к. Вашингтон и Лондон в него не входят (в отличие от Москвы). А Россию не упоминают, поскольку она считается стороной, нарушившей положения меморандума. Однозначно, что гипотетический будапештский формат не сможет быть не чем иным, как просто площадкой для консультаций, а не переговоров по урегулированию, и не может быть альтернативой "нормандскому формату". Во-вторых, президент и его Офис пытаются показать активную многоплановую работу для урегулирования конфликта в Донбассе, они используют для этого все возможные идеи и инструменты. Было бы некорректно ожидать от визита украинской делегации в Берлин каких-то реальных результатов, способных изменить ход консультаций в рамках ТКГ и привести к стратегическому прогрессу в урегулировании конфликта в Донбассе", — комментирует Воля.

Последние предложения Киева, высказанные в Берлине Резниковым и другими официальными лицами о будапештском формате, в том числе шефом МИД Дмитрием Кулебой, демонстрируют очередной кризис в переговорном процессе, который и так по большому счёту находится в перманентном кризисе, констатирует эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин.

"Надежды на пусть хотя бы медленный прогресс после прихода новой команды и Андрея Ермака оказались напрасными — ни украинская элита, ни украинское общество не готовы к серьёзным компромиссам. Политическая верхушка довольно быстро общими усилиями выступила против предполагаемых новых мирных платформ и советов. А граждане, формально говорящие о желании мира, не готовы ответить на вопрос, какую цену готовы за него заплатить — мне кажется, что серьёзные уступки мало кто рассматривает. А у Москвы, судя по всему, тактическая позиция может меняться, но стратегических изменений не будет: приоритетом остаются особый статус Донбасса, выполнение "Минска"; действия российской дипломатии также косвенно увязываются с европейской санкционной проблематикой (пока прогресса там нет). Считаю предложения по созданию будапештского формата мало реалистичными. Более того, в какой-то степени власть на Украине даже двигается вправо — в сторону так называемых альтернативных планов, то есть в целом курс на исключение Донбасса из состава Украины в силу многих причин (в том числе электоральных) продолжается. И украинская власть, судя по всему, взяла курс на затягивание мирного процесса, тем более в преддверии местных выборов, когда любые шаги рискованны. По большому счёту встречи на высоком уровне стоит проводить тогда, когда подготовлена почва, есть согласованные предварительные решения, это вовсе не диалоговый клуб", — резюмирует Гущин.

Западу не до Украины

Киев уже 5 лет демонстрирует свою недоговороспособность в минском процессе, с приходом Зеленского ничего в этом смысле не изменилось. Возможно, Украине казалось, что так может продолжаться вечно: встречаться, говорить, демонстрировать свою упёртость в бескомпромиссности тупиковой позиции и ничего не делать. Но декабрьская встреча в "нормандском формате" убедила лидеров Франции, Германии и РФ, что никакой динамики в процессе мирного урегулирования в Донбассе от Киева ждать не приходится. А у этих трёх участников переговоров утратился интерес, констатирует замдиректора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий.