Политолог Андрей Суздальцев: 20 лет Лукашенко работает против России

Будет ли в Белоруссии конституционная реформа, повторится ли в Минске вариант Бишкека и почему Лукашенко 20 лет действует против России, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой политолог, эксперт по странам СНГ Андрей Иванович Суздальцев.

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Власть по наследству

— Что предлагает Лукашенко в конституционной реформе?

— Он предложил такую цепочку. Первое: собирайте диалоговые площадки у себя в микрорайонах, районах. Кто будет собирать? Местная власть. Кого они будут привлекать? Тех же, кто был в избирательных комиссиях и тех, кто занимается протестами. Потом это отдают депутатам, а потом белорусскому народному собранию (это съезд сторонников Лукашенко, что и возмутило оппозицию). И только после этого будет референдум.

Лукашенко говорит о конституционной реформе с 2017 года. Он боится, что дальше будет с его семьей. Планировал механизм передачи власти по наследству.

В 2018 году случилась революция в Армении, он перепугался. В 2019 году проблемы с Москвой. И вот он дотянул до выборов. По той версии планировалось появление вице-президента, ему отдается часть полномочий, но назначается на должность президента человек по указанию Лукашенко. Конечно, это будет Виктор Лукашенко, он занимается вопросами безопасности, второе лицо государства. Один уходит, второй практически занимает его пост.

Первый вектор — сделка. Второй — легитимизация. Она гарантирует, по его мнению, что протесты прекратятся. Второе: он выполняет обещанное перед Москвой. Третий вариант — Бишкек. Невероятный по жестокости разгон случился в воскресенье, избивали пенсионеров, женщин пожилых. Он очень боится повторения Бишкека.

— Я посмотрела в интернете. Там сами протестующие тоже очень радикально себя ведут. Это очень страшно.

— Огнестрельное оружие. Чего они добились? Да, протесты массовость потеряли. Хотя народу очень много. Многие колонны просто не вышли из микрорайонов. В микрорайонах власти нет. В выходные власть только магистраль и центр Минска. Вся милиция местная в подвалах сидит. Нет власти. Их просто не выпускали. Колючую проволоку ставили и отсекали. Радикализм растет. И это пугает.

— Это движение к киргизскому варианту.

— Да. Но киргизского варианта не будет. Там бойцы закаленные. Тут будет хуже. Это городская война. Будут в спину бить, квартиры, дома поджигать. Это то, что было в 40-е годы, мне рассказывала теща. Она мещанка, видела оккупацию. Хотела понять душу народа. Белорусы — люди структурные. Там сетевая вещь. Почему обрубают сразу интернет? Они из рук в руки передают информацию.

— Вы утверждаете, что белорусы по национальному характеру очень жесткие люди и могут такие вещи делать?

— Они структурные, немного загнаны историей. Столетиями жили под другими нациями. Надо понимать душу народа. Вот вы едете по трассе в России. Куры бегают, дома вдоль обочины. Для нас дорога — это оборона. А если вы по Белоруссии едете, ничего нет. Хорошая дорога, откосы, а домов нет. Подальше-подальше. Поэтому если они вышли, то можете представить уровень ненависти?

Объясните, как вы вложили в эту страну за 20 лет 133 миллиарда долларов и получили народное восстание? Это по тысяче долларов на душу. Что надо еще вложить, чтобы белорусский народ снова полюбил Лукашенко?

Реформы по Конституции

— Андрей Иванович, какой выход вы видите?

— Выход по Конституции. Лукашенко в отставку, потому что понятно, что никакой реформы, диалога при нем не будет, будет все хуже и хуже. Ему нужна гражданская война. Перед Россией встал вопрос, выбрать белорусский народ или Лукашенко. Естественно, мы выбрали Лукашенко. Что мы собираемся делать дальше?

Надо его выводить из политического поля. В Сочи пусть лечится пару месяцев. Надо по Конституции проводить реформы, перевыборы. Сразу бы пропали митинги, протесты. Мы бы не потеряли республику.

Но если мы упорно доказываем белорусам: смиритесь, полюбите снова Лукашенко — это катастрофа.

— Это мы в Донбассе делаем постоянно. Если и в Белоруссии мы будем уговаривать народ, то сами себя накажем.

— В итоге получится вариант "Украина-2". Антироссийский вектор там растет. Националисты организованы. Будет, как на Майдане. Ведь Майдан начинался из-за социально-экономических проблем: достала мафия, олигархи.

— Я вижу выход: избирать Бабарико или других кандидатов.

— Нет, так не надо говорить. Мы не знаем этого человека. Почему он не согласовывал действия с Москвой? Мы же соседи все равно. Почему Цепкало, Бабарико не разговаривали с Москвой? Сейчас Тихановская говорит: ой, мы готовы и ждем звонка от Путина. Это глупости, ошибка колоссальная. Повторяют украинцев.

— То есть Бабарико не тот человек, который нужен России?

— Я знаю одно: в Белоруссии действует универсальное правило власти. Учитывая огромную экономическую зависимость, только тот человек будет иметь право на мандат власти в Белоруссии, кто решает проблемы республики в Москве. Лукашенко 20 с лишним лет это удавалось. Потому и сидел.

Стратегический подход: Москва все даст, обеспечит, заплатит. Поэтому любой, кто придет к власти в Белоруссии, обязательно будет договариваться с Москвой.

— Грозят ли европейские санкции конкретно Лукашенко?

— Европа тяжело воспринимает разгоны митингов. В ее понимании это фашистский режим.

Наши каналы трещат, что Лукашенко якобы выгоден для нас. На самом деле то, что он делает на внешней арене, он делает против России. Он до сих пор не признал:

территориальную целостность России,

Союзное государство,

вхождение Крыма в состав России,

Абхазию,

Южную Осетию.

Он нас нигде не поддержал: от Сирии до войны с Грузией. За 26 лет союзничества есть только два факта союзного подхода Белоруссии по согласованию. Она проголосовала против резолюции по Крыму, влияя на ООН. То есть там, где рекомендательный характер.

Лукашенко работает против нас. Это оружие против нас, которое мы сами оплачиваем. Это то, что, думали, будет с Украиной. Только они будут идти на Запад за счет России, российского рынка, нефти и газа. Но не получилось. А тут получается, и ради Бога.

— Штаты вообще отказались санкции накладывать.

— Какие-то Штаты. Там ведутся переговоры. Вроде и посол будет скоро. Все контакты с американцами сохранятся.

Лукашенко обещал закрыть границу с Литвой и Польшей. Почему не закрыл? Ведь контрабанда — это поддержка санкций против нас.

Он ни на миллиметр к нам не приблизился.

Я 20 лет пишу о Белоруссии. Более тысячи статей. Не хочу хвалиться, но то, что сейчас происходит, мною было давно описано.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова