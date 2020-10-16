Политолог: Калининград прикрывает Белоруссию с запада, а не наоборот

Возможен ли в Минске военный переворот, как Калининград защищает Белоруссию и почему индикатором для России являются США, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой политолог, эксперт по странам СНГ Андрей Иванович Суздальцев.

Встреча в СИЗО

— Андрей Иванович, знаю, что вы жили в Белоруссии.

— 15 лет прожил. У меня жена белоруска. С тех пор как поругался с Александром Григорьевичем Лукашенко, уже 15 лет в Москве.

— Поэтому вы изнутри знаете эту страну и нам расскажете, что сейчас там происходит. Я говорю о встрече Лукашенко в СИЗО с оппозицией. Там был Виктор Бабарико, его сын Эдуард, координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский, адвокаты Максим Знак и Илья Салей, юрист-хозяйственник Лилия Власова, директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич и политтехнолог Виталий Шкляров. Для чего это было?

— Лукашенко прекрасно понимает, что малейшие уступки его режим развалят. Он встречался с этими людьми в СИЗО, и двоих отпустили. Это говорит о том, что люди взяты были ни за что.

Лукашенко показал: что хочу, то и творю.

Как можно идти на диалог с узниками, которые были представлены всей республике как:

коррупционеры,

предатели?

Всегда во время выборов сажают тех, кто выступает против Лукашенко. А как посадить Тихановскую? Двое детей малых, муж уже сидит. Ее же Лукашенко сам вывез в Европу. Это плевок в лицо силовикам. Прокуратура соглашается со всем.

Силовики и прокуратура должны понимать, что рассчитываться Лукашенко будет именно их головами. Они обречены.

Их найдут везде, потому что это не "Беркут". "Беркут" стоял жестко. Его поджигали, убивали. Он не бегал по микрорайонам и не стрелял в окна.

— Может ли быть в Белоруссии военный переворот? Силовики недовольны.

— Сомневаюсь. Там система построена по типу уголовной группировки 90-х годов. Обратите внимание, что перебежчиков нет наверху. Вся верхушка замешана в коррупции, включая генералитет. Им бежать некуда.

Среднее звено слабое. Оно сознательно подобрано по типу зомбированных роботов, которых подкармливают, у них хорошие оклады. Еще сделана ставка на безнаказанность.

Поездка в СИЗО вызвала шок. Но думаю, что не все хотели встречаться с Лукашенко.

— На записи видно, что Бабарико улыбался. Там не было звука, но была картинка.

— Судя по отрывочным данным от Воскресенского, там был тяжелый разговор. Там не было радости и счастья. Они смеялись над Лукашенко. Над ним не смеяться невозможно.

Кто кого прикрывает?

— Андрей Иванович, Лукашенко пошел на диалог. Какой диалог, о чем?

— Его главная задача — во что бы то ни стало остановить протесты. Они идут третий месяц. Масса недовольных. В Белоруссии идет дискуссия: мирные протесты ничего не дадут. Но самое главное — разваливаются взаимоотношения с Москвой. Москва рассчитывала на примирение народа и власти. Понятно, что Лукашенко уже не может быть президентом. Надо его аккуратно выводить конституционными реформами, перевыборами.

Лукашенко на это не пойдет, он смеется над Москвой. Обманывал он нас 26 лет.

14 сентября реформы конституционные в Белоруссии объявил Путин, а не Лукашенко. Он никуда уходить не собирается. Реформы он так и не объявил. Просто сказал, что там депутаты что-то делают, а он не против. Ни указа, ни декрета не издал.

Москва возмущается:

где диалог,

где реальные реформы,

почему протесты идут?

Протесты бьют и по Москве, и по Союзному государству. Разговоры Путина шли в августе с президентами Франции, Финляндии, с канцлером ФРГ: "Владимир Владимирович, у тебя на огороде баня горит, мы волнуемся". Значит, это сфера российского влияния.

Все признают, что белорусы очень дорого обходятся России. Белоруссия формально никому не нужна, там ничего нет.

— А стратегическое положение Белоруссии? "Балкон", который Калининград защищает.

— Какой балкон? Лукашенко заявляет: польские танки захватят Гродно, НАТО наступает. Вы же понимаете, что наш противник на Западе — это НАТО. Какое столкновение будет между ОДКБ и НАТО? Ракетно-ядерная война. И что сделает толпа мужиков в форме белорусской? Картошкой будут кидаться в ракеты, которые над головами пролетают?

Если на нас пойдет НАТО, в центре будет американская мощь. Что там делать белорусам?

На самом деле с запада Белоруссию прикрывает Калининград, российская армия. Мы прикрываем Беларусь, а не они нас.

Американцев в белорусском правлении нет. Подумайте об этом.

Потому что, если мы работаем на международном направлении и делаем что-то хорошее, толковое для нашей страны, там обязательно будут американцы. Это индикатор, что мы делаем всё правильно.

В Сирии американцев не выкорчевать, вцепились. А если американцев нет, значит, мы сами себе голову морочим. И это плохо. Обратите внимание: где американцы в Карабахе? Нет, сами вляпались.

Поэтому с кем вести диалог? Все сидят. Для Лукашенко тюрьма — это дом родной. Он же год работал надзирателем в тюрьме в юности. Он политзаключенными торгует. На моей памяти это шестой или седьмой случай. Сейчас у него больше 100 политзаключенных. Он торгуется с Западом: ему идут на уступки — он отдает людей. Нам отдал захваченных 32 человека. Для него торговля заложниками — обычное дело.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова