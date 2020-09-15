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Автор Антон Куликов

Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Россия в настоящий момент крайне опасна. Но не потому, что мечтает о восстановлении империи, а потому что понимает, что ее окно возможностей закрывается.

Президент Эстонии: Россия

Закрывающееся "окно возможностей"

"Окно возможностей России закрывается. Сегодня для великих держав она стала региональным риском европейцев, которым им рекомендуют заниматься самостоятельно. В этом и кроется та опасность, которую мы постоянно пытаемся разъяснять наших западным союзникам. Это причина, по которой Россия именно сейчас опасна — благодаря тому, что она сама видит, как ее окно возможностей закрывается", — сказала Кальюлайд в интервью сайту ERR.

По ее мнению, с этим связаны попытки "нарушить наше единство" — надо полагать, речь о Евросоюзе.

"Россия ищет умные со своей точки зрения способы нарушить наше единство, основанное на наших общих ценностях, (пытается) переманить кого-то на свою сторону хотя бы экономическими соображениями, чтобы усилить трещины в наших рядах. Все это стоит недорого. Вмешательство в выборы требует определенных средств, но в принципе существенно дешевле, чем физическое вмешательство. Все это Россия делает, зная, что ее окно возможностей закрывается, и теперь вопрос как раз в том, на что будут готовы пойти, чтобы использовать эту возможность, пока она окончательно не пропала. Но, возможно, она уже окончательно пропала", — заявила эстонский президент.

"Империя — это дорого"

Стоит заметить, что на Западе весьма популярно мнение, что президент России Владимир Путин стремится восстановить Советский Союз. Подчеркнем, подтверждений реалистичности такого сценария нет, но и приверженцы этой теории в них не нуждаются. Сейчас вообще очень популярно обоснование своей правоты словами "я так думаю"…

Но эстонский президент, похоже, такой точки зрения не придерживается. Она назвала "устаревшим мышлением" мнение о том, что Россия хочет расширить империю.

"Это устаревшее мышление по одной простой причине: развитие и содержание любой империи — это расходы. И если ты сам очень слаб с экономической точки зрения, находишься в исключительно плохом положении с точки зрения демографии, то (ты) на самом деле не имеешь возможности взять на себя такие расходы", — сказала Кальюлайд, приведя в пример развитие событий в Украине.

Правда, если речь идет о "расширении империи", то это предполагает, что империя уже существует. Точность терминологии интервью, конечно, вызывает вопросы.

Но тем не менее, не совсем понятно, чего же в конечном итоге добивается Россия. Хорошо, попытки раскола европейского единства, а может и того более, трансатлантического. Ну а дальше-то что? Расширение империи, как можно понять, удовольствие дорогое, Россия на это не пойдет, считает эстонский президент.

И в чем именно заключается "опасность" нашей страны? Ну то есть хорошо известный факт, что прибалтийские государства и Польша всячески эксплуатируют тезис об "опасности", требуя большей поддержки со стороны ЕС и НАТО. Или интервью эстонского президента — это еще один вариант развития этого тезиса?

Как бы там ни было, но это тупиковый путь. Можно, конечно, приписывать России едва ли не все, что угодно — как, собственно, сейчас и происходит. Но вот вопрос, куда эта дорога заведет. Или уже завела?

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Темы керсти кальюлайд российская империя
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