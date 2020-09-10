Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Может ли Россия воспользоваться опытом Киргизии?

В Киргизии принят закон о статусе соотечественника с иностранным гражданством, он предоставляет особые права иностранным гражданам, ранее состоявшим в гражданстве Киргизии. Статус может быть присвоен также детям или внукам такого человека. Применим ли этот опыт в России? Довольны ли в Киргизии членством в ЕАЭС? Как киргизы относятся к возможности нового объединения с Россией? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Правда. Ру ответил председатель Координационного совета киргизской диаспоры в Москве, эксперт Комиссии при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель Наблюдательного совета Фонда культурного развития народов "Кочевник" Раимкул Аттакуров.

— Раимкул, главная идея введение статуса соотечественника с иностранным гражданством, чтобы люди не отрывались от своей родины, а могли в любой момент вернуться и чувствовать себя нормально, так?

— Да. Чтобы они себя нормально чувствовали — максимально ближе к своей родине. Чтобы они не отрывались от корней, чтобы могли принести пользу своей стране, всегда могли вложить свои возможности — интеллектуальные, финансовые и другие — самого различного характера.

— А раньше это было трудно сделать? Были какие-то проблемы?

— Были сложности. Активисты диаспоральной общественности направляли обращения, письма, на встречах с нашими высокопоставленными государственными деятелями озвучивали эти вопросы. В итоге все-таки вышел этот закон.

— Как вы думаете, возможно ли применить этот киргизский опыт в России?

— Разумеется, ведь из России тоже происходит утечка мозгов. В большей степени из России едут в западные страны. А вторая сторона медали — территории, которые граничат с великой китайской стеной. Там возникает обратная проблема — по большей части едут они сюда. Но наши российские медики и айтишники востребованы в Китае и на Западе, и многие тоже уезжают туда.

— Пока это все-таки не носит массового характера.

— Да, поэтому особой угрозы это не представляет, но это пока, а в будущем может и возникнуть.

— Как в Киргизии относятся к членству в Евразийском союзе? Как вы оцениваете возможности дальнейшей интеграции?

— В Евразийский экономический союз на сегодняшний день желают вступить многие страны, даже те, которые находятся в отдалении от этой пятерки, например, Индия и Пакистан. Мы постепенно выступаем за интеграцию и усиление нашего общего сотрудничества в формате Евразийского экономического союза.

Естественно, у каждой страны есть свои подходы, мнение и позиция. Я думаю, это — вполне разумный и объективный процесс, на надо повторять ошибки былых времен, когда все сразу на все соглашаются и поднимают обе руки, это иногда приводит к плачевным последствиям и результатам. Я думаю, что будущее Евразийского экономического союза — хорошее, перспективное.

— Киргизы мало говорят, зато много делают для интеграции. У республики нет претензий к Российской Федерации в отличие от многих других, для которых вся интеграция сводится к требованиям помощи, денег и привилегий. Там нет национализма.

— Да. Киргизия — единственная из республик бывшего СССР страна, где русский язык имеет статус государственного, конституционного языка. Народ сам выступает за это. И естественно, наше присутствие в Евразийском экономическом союзе положительно сказывает во многих направлениях.

Киргизия возвращается в Россию?

Это, в частности, облегчает устройство на работу трудовым мигрантам. Им для этого патент не нужен. Не надо сдавать все экзамены и не возникает других проблем. Ведь у нас население общается на русском меж собой в большей степени.

Наша диаспоральная общественность работает очень дружно и активно. Мы находимся в плотном сотрудничестве

  • с правительством Москвы,
  • Государственной Думой,
  • Общественной Палатой,
  • с Домом национальностей
  • и другими организациями, которые курируют эти вопросы.

Также мы проводим работу, которая в какой-то мере способствует воспитанию нашей молодежи, наших трудовых мигрантов, которые сюда приезжают, помогает в вопросах интеграции и адаптации.

Историческая судьба нам предопределила быть вместе. Уже много веков мы — вместе. У нас — общая история и, будем надеяться, будущее на протяжении долгого времени. Сейчас у многих киргизов даже возникают мысли обратиться к Российской Федерации, чтобы как одна из республик войти в состав России.

— Такие разговоры в Киргизии действительно ведутся, реально обсуждается такая возможность?

— Да, в Киргизии это есть. И здесь среди диаспоральной общественности возникает и обсуждается такой вопрос. Конечно, это нельзя сделать сразу и быстро. Но, на мой взгляд, к этому обязательно надо идти, ведь сама жизнь подталкивает нас к единству.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы россия киргизия любовь степушова соотечественники раимкул аттакуров
Новости Все >
Адвокат Михаила Ефремова заявил, что защищал актёра бесплатно
Поклонники обсуждают "натянутую кожу" на лице Аллы Пугачёвой
Вячеслав Куренков раскрыл механизм развития близорукости
В Петербурге состоится VII фестиваль ледоколов
Дом Натальи Королёвой и Тарзана обворовали на 5 млн рублей
Перепрограммирование клеток избавит человека от старости
Минюст намерен наказать адвокатов обеих сторон по делу Михаила Ефремова
Миллион турпродуктов дожидается продления программы туров с кешбэком
На "Роза Хутор" пройдет трейловый забег Hoka Wild Trail-2020
Дефицит бюджета России достиг 1,69 трлн рублей
Последние материалы
Адвокат Михаила Ефремова заявил, что защищал актёра бесплатно
Поклонники обсуждают "натянутую кожу" на лице Аллы Пугачёвой
Медленные шаги возвращения капиталов в Россию
Вячеслав Куренков раскрыл механизм развития близорукости
В Петербурге состоится VII фестиваль ледоколов
Почему власти позволяют Западу разрушать свои страны?
Дом Натальи Королёвой и Тарзана обворовали на 5 млн рублей
Метеорит откроет правду о происхождении жизни на Земле
Перепрограммирование клеток избавит человека от старости
Белоруссия: процесс смены власти уже пошёл?
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Константин Затулин: Тихановской стоит верить

Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.

Константин Затулин: Тихановской стоит верить
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Новости Украины
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Мир. Новости мира
Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков
Экспертное мнение
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версии вторая и третья
Игорь Буккер Метеорит откроет правду о происхождении жизни на Земле Игорь Буккер Василий Амирджанов Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков Василий Амирджанов Любовь Степушова Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу! Любовь Степушова
Комментарии
Разобраны возможные санкции США "за Навального"
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Андрей Чупрыгин: "США было некомфортно в монополярном мире"
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"
Русичи нанимали викингов за валюту
Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков
Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков
Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Разобраны возможные санкции США "за Навального"
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Военный эксперт об имитации воздушных ударов по России: "Критиковать недостаточно".
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников