Может ли Россия воспользоваться опытом Киргизии?

В Киргизии принят закон о статусе соотечественника с иностранным гражданством, он предоставляет особые права иностранным гражданам, ранее состоявшим в гражданстве Киргизии. Статус может быть присвоен также детям или внукам такого человека. Применим ли этот опыт в России? Довольны ли в Киргизии членством в ЕАЭС? Как киргизы относятся к возможности нового объединения с Россией? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Правда. Ру ответил председатель Координационного совета киргизской диаспоры в Москве, эксперт Комиссии при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель Наблюдательного совета Фонда культурного развития народов "Кочевник" Раимкул Аттакуров.

— Раимкул, главная идея введение статуса соотечественника с иностранным гражданством, чтобы люди не отрывались от своей родины, а могли в любой момент вернуться и чувствовать себя нормально, так?

— Да. Чтобы они себя нормально чувствовали — максимально ближе к своей родине. Чтобы они не отрывались от корней, чтобы могли принести пользу своей стране, всегда могли вложить свои возможности — интеллектуальные, финансовые и другие — самого различного характера.

— А раньше это было трудно сделать? Были какие-то проблемы?

— Были сложности. Активисты диаспоральной общественности направляли обращения, письма, на встречах с нашими высокопоставленными государственными деятелями озвучивали эти вопросы. В итоге все-таки вышел этот закон.

— Как вы думаете, возможно ли применить этот киргизский опыт в России?

— Разумеется, ведь из России тоже происходит утечка мозгов. В большей степени из России едут в западные страны. А вторая сторона медали — территории, которые граничат с великой китайской стеной. Там возникает обратная проблема — по большей части едут они сюда. Но наши российские медики и айтишники востребованы в Китае и на Западе, и многие тоже уезжают туда.

— Пока это все-таки не носит массового характера.

— Да, поэтому особой угрозы это не представляет, но это пока, а в будущем может и возникнуть.

— Как в Киргизии относятся к членству в Евразийском союзе? Как вы оцениваете возможности дальнейшей интеграции?

— В Евразийский экономический союз на сегодняшний день желают вступить многие страны, даже те, которые находятся в отдалении от этой пятерки, например, Индия и Пакистан. Мы постепенно выступаем за интеграцию и усиление нашего общего сотрудничества в формате Евразийского экономического союза.

Естественно, у каждой страны есть свои подходы, мнение и позиция. Я думаю, это — вполне разумный и объективный процесс, на надо повторять ошибки былых времен, когда все сразу на все соглашаются и поднимают обе руки, это иногда приводит к плачевным последствиям и результатам. Я думаю, что будущее Евразийского экономического союза — хорошее, перспективное.

— Киргизы мало говорят, зато много делают для интеграции. У республики нет претензий к Российской Федерации в отличие от многих других, для которых вся интеграция сводится к требованиям помощи, денег и привилегий. Там нет национализма.

— Да. Киргизия — единственная из республик бывшего СССР страна, где русский язык имеет статус государственного, конституционного языка. Народ сам выступает за это. И естественно, наше присутствие в Евразийском экономическом союзе положительно сказывает во многих направлениях.

Киргизия возвращается в Россию?

Это, в частности, облегчает устройство на работу трудовым мигрантам. Им для этого патент не нужен. Не надо сдавать все экзамены и не возникает других проблем. Ведь у нас население общается на русском меж собой в большей степени.

Наша диаспоральная общественность работает очень дружно и активно. Мы находимся в плотном сотрудничестве

с правительством Москвы,

Государственной Думой,

Общественной Палатой,

с Домом национальностей

и другими организациями, которые курируют эти вопросы.

Также мы проводим работу, которая в какой-то мере способствует воспитанию нашей молодежи, наших трудовых мигрантов, которые сюда приезжают, помогает в вопросах интеграции и адаптации.

Историческая судьба нам предопределила быть вместе. Уже много веков мы — вместе. У нас — общая история и, будем надеяться, будущее на протяжении долгого времени. Сейчас у многих киргизов даже возникают мысли обратиться к Российской Федерации, чтобы как одна из республик войти в состав России.

— Такие разговоры в Киргизии действительно ведутся, реально обсуждается такая возможность?

— Да, в Киргизии это есть. И здесь среди диаспоральной общественности возникает и обсуждается такой вопрос. Конечно, это нельзя сделать сразу и быстро. Но, на мой взгляд, к этому обязательно надо идти, ведь сама жизнь подталкивает нас к единству.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев