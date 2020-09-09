"Американские уголки" для СНГ

В прямом эфире программы "Точка зрения" — первый заместитель председателя комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций Дмитрий Вяткин. Госдеп США планирует профинансировать программу развития "Американских уголков" в Казахстане. Как следует из документа, который распространяет отдел по связям с общественностью посольства США в Нур-Султане, на реализацию инициативы ведомство намерено выделить до 30 грантов размером от $2,5 до $50 тысяч в девяти городах Казахстана.

Несложно догадаться, что, несмотря на заявленные темы: "экономика, предпринимательство, медиаграмотность, культурное наследие, инновации и климат", основная цель данных центров заключается в том, чтобы воспитать в казахах антирусские и антироссийские настроения", — пишет в Facebook блогер и журналист Ибраш Нусупаев. — Там будут педалироваться темы: "русские устроили Голодомор и убили 3,5 миллионов казахов", "Россия вывезла все природные богатства Казахстана", "Россия захватила телевизионный эфир Казахстана", "Россия своими ракетами уничтожает экологию Казахстана".

Какие подобные НКО действуют в России, Армении, Белоруссии, Киргизии?… На Украине говорят, что "соросята" находятся у власти. Почему власти потворствуют деятельности этих НКО с упором на русофобию, зная что их деятельность ведет к потере суверенитета, в конечном счете к свержению их самих с невосполнимыми потерями в экономике и уровне жизни граждан? Есть ли ответственность на гражданском обществе? Почему Россотрудничество не может предложить идею странам на постсоветском пространстве? Какая она должна быть?

— Дмитрий Федорович, мы видим попытки совершить очередную "цветную революцию" — теперь в Белоруссии. До этого прошел государственный переворот на Украине, потом была Армения. Теперь американцы всерьез взялись за Казахстан. Во время белорусских событий посольство США в Казахстане опубликовало на своем сайте программу развития "Американских уголков". Почему такие программы активно реализуются на постсоветском пространстве? Почему власти всячески способствуют и поддерживают работу этих организаций, хотя прекрасно понятно, к чему это приведет? Ведь под угрозой находятся их собственные судьбы.

— Давайте начнем с того, что мы действительно расцениваем произошедшее на Украине в 2014 году как государственный переворот, это — очевидно. В Белоруссии есть попытка дестабилизации обстановки, но мы видим, что действующие институты власти достаточно адекватно отреагировали на попытку провести госпереворот. Президент Александр Григорьевич Лукашенко занимает свой пост и руководит страной.

Также я бы пока воздержался от каких-то комментариев о неизбежном перевороте в Республике Казахстан. Говорить об этом преждевременно. Однако есть общее, что объединяет ситуацию на постсоветском пространстве — действительно возросшая активность иностранных неправительственных организаций.

Прямые структурные подразделения, филиалы, представительства иностранных компаний, неправительственных фондов и так далее активно начали действовать еще с начала 90-х годов.

Их деятельность обусловлена очевидными целями стран Запада — влиять на внутриполитическую ситуацию в республиках бывшего СССР в целях:

полного подчинения их внутренней и внешней политики,

отрыва этих государств от Российской Федерации,

в нужных случаях дестабилизации обстановки с целью замены действующих лиц, занимающих те или иные государственные посты, то есть — проведение государственных переворотов.

Для этого инициируется протестная активность, которая контролируется, направляется и финансируется из-за рубежа через неправительственные источники и координируется через посольства западных стран.

С такой же ситуацией сталкивалась Российская Федерация в 90-е годы и начале 2000-х годов. Тогда на основании международных соглашений абсолютно легально все эти фонды, НКО и так далее действовали у нас. Ослаблением государственной власти воспользовались многие, прежде всего западные, страны, они стали активно влезать в Россию.

Цветные революции возможны при предательстве элит

Потом нам удалось эту ситуацию исправить. А что касается наших непосредственных соседей, то там это принесло свои плоды. Иностранное вмешательство через НКО вылилось в ряде республик в так называемые цветные революции. Это было в Грузии, на Украине и Армении.

Однако, это затронуло не всех, и не надо абсолютизировать попытки зарубежного вмешательства в ситуацию в постсоветских республиках. Если там появились иностранные НКО, то еще не факт, что произойдет государственный переворот.

Где-то это приносит свои плоды, но там, где произошли цветные революции, это явилось, на мой взгляд, результатом не только деятельности иностранных НКО, но и действий элиты этих стран. Олигархи и политические деятели использовали иностранные вмешательства для того, чтобы получить контроль над ресурсами. Всегда эти два фактора действуют одновременно.

В случаях, если элита ориентирована на поддержание и сохранение добрых отношений с Российской Федерацией, то даже произошедшая смена власти через массовые выступления не приводит к смене внешнеполитического курса в этих странах.

Примером служит Республика Кыргызстан, где сменилось несколько руководителей, были достаточно серьезные потрясения, в том числе и массовые уличные выступления, президенты бежали. Однако, это не привело к отрыву Кыргызстана от ОДКБ и Евразийского сотрудничества, к разрыву с Россией.

Разрыв происходит там, где действует элита, которая начала формироваться на антироссийских, антирусских идеях, еще со времен Советского Союза. Деятельность иностранных НКО не надо абсолютизировать. Они добиваются результатов, когда местная элита им активно помогает.

Национализм и русофобия начались на закате советской власти

Националистические организации на Украине официально были созданы и действовали еще с конца 80-х годов. Об этом прекрасно знали власти и КГБ Украины. Но уже тогда советские власти на Украине активно потворствовали распространению идей национализма, русофобским идеям. Это принесло свои плоды в дальнейшем. Были воспитаны целые поколения на этой идеологии.

Антироссийские, антирусские настроения и в Грузинской ССР возникли еще до распада Советского Союза. Они были подогреты трагическими событиями в Тбилиси, когда был разогнан силовым путем митинга, в том числе и с человеческими жертвами, что являлось чистейшей воды провокацией.

Именно внутриэлитные разборки в этих странах, когда одна из сторон или обе из сторон пытаются использовать иностранный фактор и иностранное вмешательство, приводят к известным печальным последствиям — ослабление экономики, зависимость от иностранного вмешательства или даже введение прямого иностранного управления, как это произошло на Украине.

Там происходит переписывание истории, запрещают русский язык. Естественно, следует ограничение на контакты с Россией и русскими, проживающими и проживавшими в этих республиках. Деиндустриализация — обязательное условие их нынешних прямых управителей.

Но начинается всё с межгосударственных соглашений, которые заключаются между правительствами этих государств и странами западного блока, в соответствии с которыми начинает осуществляться так называемый гуманитарный обмен.

Деятельность иностранных НКО по данным соглашениям в нашей стране стала сворачиваться после того, как Россия под руководством Владимира Владимировича Путина взяла новый курс на возрождение и усиление государственного суверенитета.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев