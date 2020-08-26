США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии

США пообещали России санкции за "отравление" Алексея Навального, на самом деле это санкции в отместку за провал собственных спецслужб в Белоруссии.

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Новые санкции Вашингтона

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган на встрече с Сергеем Лавровым предупредил, что "Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году", если подтвердится версия о причастности российских властей к отравлению Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Навальный "подвернулся"

Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда изучения США имени директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулёв, МИД России уже назвал это заявление "оскорбительным".

Биган сам санкции не вводит, но это американский чиновник достаточно высокого ранга, который выполняет указания, отметил Юрий Рогулёв. По его словам, американский дипломат до визита в Россию посетил Польшу, и страны Балтии и "там высказывался по поводу Белоруссии достаточно жёстко", и "тут подвернулся Навальный".

Эксперт предположил, что новые санкции могут быть введены на основании "Закона Магнитского" в отношении лиц, организаций, которые замечены в нарушении прав человека.

"В западной прессе уже пишут, что Путин отрицает то, что давал указания об отравлении Навального, то есть, виновный там уже назначен", — сказал Юрий Рогулёв.

Оскорбляться — это не выход

Телеграм-канал канал "Незыгарь" перечислил, какие еще санкции, возможно, будут введены.

Первый шаг — наиболее вероятный — ограничить доступ российских корпораций и кредитных учреждений к долларовым кредитам вплоть до полной их блокировки. Сейчас отечественные банки вправе получать валютные кредиты на Западе лишь на срок до 20 (30 в случае ЕС) дней. Предполагалось, что таким образом Россия не сможет получать "долгие" инвестиции, чтобы реализовывать дорогостоящие энергетические и логистические проекты.

Выходом из ситуации "Незыгарь" считает финансирование проектов китайской валютой — доля доллара в российско-китайском товарообороте опустилась за первые шесть месяцев до 46 процентов в рублях и юанях — возросла до 26 процентов.

Следующий вероятный шаг — отключение российских банков от международной системы расчетов СВИФТ. По мнению автора поста, если это произойдет, то НПС "МИР" по оценке специалистов ЦБ, сможет обслуживать до 80 процентов платежей, кроме того, это лишит учредителей СВИФТ из 248 мировых банков немалой части прибыли в миллиард с лишним долларов.

По мнению "Незыгаря", не исключен и запрет на заход американских судов в российские порты и соответственно, российских судов в гавани США. Однако, учитывая не самый большой взаимный товарооборот (26 миллиардов долларов) и то, что большинство российского торгового флота ходит под флагами третьих стран, такой шаг не принесет США ожидаемых результатов.

Санкции же в энергетическом секторе, например снижение цены на нефть — это "выстрел в свою ногу", так как убьет сланцевую добычу в США, пишет автор.

Вывод из этих рассуждений можно сделать следующий: "оскорбляться" в ведомстве Сергея Лаврова не надо, США всегда найдут повод, за что санкционировать Россию. Надо либо отказываться от суверенитета, либо перестать сидеть на двух стульях и продвигать его по всем фронтам, в том числе в Белоруссии, тогда Россию будут уважать и садиться с ней за стол переговоров.

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