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Автор Любовь Степушова

Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?

Политика » Власть

История с "отравлением" Алексея Навального, это "странный клубок" фактов "с очень дурным привкусом", считает политик Николай Стариков.

Навальный Алексей, что случилось? Ответ таро

"Навальный выбыл из политики на месяц или два"

Немецкая пресса распространяет заявление Яка Бизиля (основатель фонда Cinema for Peace), которое он дал программе "Правильные вопросы" на канале "Bild live" в воскресенье вечером. Бизиль который организовал транспортировку Навального из Омска в Берлин для лечения в клинике "Шарите", предполагает, что глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный переживёт "возможную отравляющую атаку".

"С моей точки зрения, ключевой вопрос заключается в том, сможет ли он сохранить здоровье и продолжать свою деятельность", — цитирует tagesspiegel. de.

"Если он выживет, на что мы все надеемся, то он все равно не будет участвовать в политической борьбе, как минимум, месяц или два", — добавил Бизиль.

Небо открыто только для Навального?

Как сказал "Правде. Ру. политический и общественный деятель Николай Стариков, говорить сегодня о том, что Навальный был отравлен, нет никаких оснований. Омские врачи такого диагноза не поставили. Немецкие врачи два дня молчат, "как партизаны".

"Поэтому на сегодняшний момент говорить так — это выдавать желаемого за действительное, оперировать непроверенными фактами", — сказал Николацй Стариков.

Политик затруднился ответить на вопрос, как будет "разыгрываться карта" с "отравлением" Навального.

"Сейчас непонятно, играем ли мы в большой теннис, хоккей или футбол. Но сам факт того, что гражданин России после общения президента Финляндии с президентом России за считанные часы был вывезен из России, является гостем канцлера Германии, и встретили его с мигалками на военном аэродроме, а в поездке его сопровождало наружное наблюдение ФСБ, которая, на мой взгляд, является его охраной, а никак не слежкой — это всё создает такой странный клубок с очень дурным привкусом", — отметил Николай Стариков.

По его словам, говорить надо о том, что человека вывезли без проблем, когда отсутствует авиасообщение между Россией и Германией из-за коронавируса.

"Или небо оно закрыто для всех, кроме Навального? Есть неприкасаемые, для которых не писаны ни немецкие, ни российские законы? Тогда просто создайте этот список, объясните нам, что российские законы действуют для всех, кроме Алексея Навального. Ему можно, другим нельзя. Мы просто хотим знать", — сказал политик.

Последние данные об "отравлении" Навального

Навальный с четверга находился в коме на искусственной вентиляции легких в Омской больнице скорой медицинской помощи №1, куда он был госпитализирован после того, как ему стало плохо в самолете. Штаб политика предполагает, что он стал жертвой отравления, врачи рассматривали этот вариант, как один из возможных, но потом заговорили о нарушении обмена веществ, не вдаваясь в подробности. В команде Навального считают, что врачи давали показания под давлением властей.

Главврач омской больницы Александр Мураховский заметил в заявлении для прессы, что немецкие врачи поблагодарили его за лечение Навального, они не сомневаются, что его жизнь удалось спасти. Мураховский не смог объяснить, почему, пока в реанимации лежал Алексей Навальный, в его кабинете находились люди в штатском, которых СМИ определили как силовиков.

"Я не могу сказать, кто это был. Я не могу сказать, что они что-то делали", — заявил он.

При этом он отрицал чье-либо вмешательство в лечение политика.

Дело о предполагаемом отравлении Алексея Навального должно быть расследовано прозрачно, заявил в воскресенье, 23 августа, уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Дирк Визе.

Отравление Навального "явно имеет почерк российского режима", — сказал эксперт по внешней политике СвДП Биджан Джир-Сарай газете Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Германия должна "принять конкретные персональные санкции против виновных в нападениях на членов оппозиции".

Информация из клиники ожидается не раньше понедельника. Объявлено, что Навальный находится под защитой Федерального управления уголовной полиции (BKA).

"Полицейская охрана Алексея Навального изначально была взята на себя федеральным правительством", — сказал официальный представитель правительства.

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