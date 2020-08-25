Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального

Россия изолирует себя в Европе, что "не содействует нашим отношениям, развитию, укреплению политических позиций ", считает эксперт Николай Топорнин.

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"Требовательный тон — и это нормально"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас в понедельник в совместном обращении призвали российские власти "срочно" и "до последней детали" расследовать "преступление" против Алексея Навльного и делать это "в полной прозрачности". Меркель и Маас подчеркивают, что все причастные лица должны быть привлечены к ответственности.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин, это тон "настоятельный, требовательный, а не просто дружественный совет".

"Это настоятельная рекомендация — подключить правоохранительные органы России и провести расследование", — сказал эксперт.

По его мнению, уголовное дело должно быть инициировано по факту произошедшего, потому что "речь идет о человеке, который занимается политикой".

"Если российские власти будут действовать в соответствии с нашим внутренним законодательством, то нам не нужны будут советы, рекомендации от Германии или от США, или еще от кого-то", — сказал Николай Топорнин.

Он предположил, что если бы в Германии подобное бы случилось с проросийским политиком (правда, таких он знает), наверное, "у нас тоже появились бы вопросы, и наш министр мог бы спросить, а что с ним произошло".

"Это было бы совершенно нормально", — отметил эксперт.

Претензии Запада обоснованы

Николай Топорнин полагает, что у западных стран к российской политической системе, есть справедливые претензии, имея в виду то, что "у нас, к сожалению, не до конца оппозиционные политики имеют возможность себя реализовать, потому что все время они находятся под давлением".

При этом, по словам эксперта, "есть случай со Скрипалями, с чеченским эмигрантом в Берлине, и в свое время Ангела Меркель говорила, что, наверное, за этим могут скрываться какие-то спецслужбы или рука Москвы".

Германия не откажется от "Северного потока-2"

Эксперт не считает, что Германия может отказаться от "Северного потока-2" в качестве санкций, которые она наложит на Россию за "отравление " Навального.

"У Германии много претензий к России и по Крыму, Донбассу, и по Минским соглашениям, и по Сирии, Венесуэле, но экономическое взаимовыгодное сотрудничество, это не отменяет", — отметил Николай Топорнин.

России не на кого опереться в Европе

Эксперт сожалеет, что история с Навальным "не содействует нашим отношениям, развитию, укреплению политических позиций в Европе". Мы уже привыкли к тому, что у России практически нет союзников в Европе за исключением Сербии, и должны с этим считаться, добавил он.

"К сожалению, нам не на кого опереться в Европе. И с Европейским союзом мы не можем наладить отношения, и с Америкой у нас дело очень плохо обстоит. Сейчас в Белоруссии, смотрите, что творится. Дипломатов наших повсеместно высылают. У нас везде проблемы, и они нарастают как снежный ком", — сказал эксперт.

Как мы проживем "без всех"?

"Понятно, что Россия — страна мощная, Россия — страна независимая и мы можем прожить без всех. Но вопрос: " как мы проживем без всех?", продолжил он.

Изоляция и самоизоляция России, по словам Николая Топорнина, препятствует учебе иностранных студентов, бизнесу, туризму, что снижает роль России как участника международных отношений.

"Мы постоянный член Совета безопасности ООН, мы несем серьезную ответственность за развитие международной ситуации, за решение многих конфликтных вопросов", — отметил Николай Топорнин.

Общительным россиянам не позавидуешь

Он заметил, что президент Владимир Путин "уже полгода", "то ли боится встречаться с европейцами, то ли не хочет", хотя в Европе ограничения по карантину частично сняли.

"Мы опять остаемся одни. Кому-то нравится так жить — мы одни. Хорошо, живите. Но другие — люди общительные, мы хотим общаться", — сделал вывод эксперт.

Как сообщалось, консилиум врачей клиники Шарите, куда Навальный был перевезен из одной из клиник Омска, 24 августа заявил, что клинические данные свидетельствуют о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы активных веществ, которые называют ингибиторами холинэстеразы (Cholinesterase-Hemmer). Навальный находится в коме, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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