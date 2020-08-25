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Автор Антон Куликов

За Навального "ответит" "Северный поток-2"?

Экономика

Западная пресса бурно отреагировала на пресс-релиз берлинской клинике "Шарите", врачи которой сообщили об обнаружении признаков интоксикации у Алексея Навального. Да, врачи не сказали прямо, что он был отравлен. Но и того, что было сказано, оказалось достаточно.

Не только пресса, но и политики

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас в совместном заявлении потребовали быстрого и "прозрачного" расследования обстоятельств "отравления" Алексея Навального. Расследования потребовал и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. МИД Франции тоже потребовал.

Ответ из России последовал утром во вторник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если факт отравления Алексея Навального каким-либо определенным веществом будет установлен, тогда это станет поводом для расследования.

"Если будет установлено вещество и если будет установлено, что это отравление, тогда, конечно, это будет повод для расследования", — сказал Песков.

"Северный поток-2" предложено окончательно остановить

Тем временем, в германской прессе уже вовсю обсуждают, каким должен быть ответ на произошедшее. И наиболее популярный вариант — остановка строительства газопровода "Северный поток-2".

В частности, деловое издание Handelsblatt призывает ввести санкции в ответ на "попытку убийства Алексея Навального". Какие? Нельзя достраивать газопровод "Северный поток-2".

"Стремление снизить зависимость от российских нефти и газа приобретает теперь дополнительное политическое измерение. С помощью таких энергетических проектов как "Северный поток-2", Россия зарабатывает те деньги, которые она использует в том числе для финансирования своего репрессивного аппарата. К тому же снижение зависимости от энергопоставок с Востока защитит от мести России за новые и жёсткие санкции", — такая вот стратегия в изложении Handelsblatt.

Санкций потребовал и заместитель председателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф. Заметим, ранее он уже призывал Ангелу Меркель прекратить реализацию проекта строительства газопровода в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году, обвинения по которому предъявили россиянину.

В этот раз он призвал еще и к подаче против России иска в международный суд, чтобы "наказать тех, кто совершил это преступление".

До сей поры официальный Берлин выступал за завершение строительства "Северного потока-2", по крайней мере на словах. Что будет с реализацией проекта дальше, с учетом того, что он и так де-факто остановлен еще с декабря прошлого года? А теперь как повод к отказу от реализации проекта пытаются "привязать" еще и произошедшее с Алексеем Навальным…

Очевидно, что требование ввести новые санкции против России в ближайшее время будут звучать еще громче. А уж какие — здесь пока трудно сказать, дело не ограничивается одним только "Северным потоком-2".

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Темы санкции северный поток-2 алексей навальный
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