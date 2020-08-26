США в изоляции в мире по Ирану. И это только начало

Совет Безопасности ООН почти единогласно заблокировал попытки США восстановить санкции против Ирана. Эксперты считают, что деньги Ирана для Европы важнее, чем карательные меры Вашингтона. Тем более, что Иран наработал разные системы обхода санкций, и в этом его стратегическое преимущество.

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Совет Безопасности ООН "сбился с пути"?

СБ ООН во вторник официально оформил отказ от инициативы США, 13 из 15 государств-членов СБ в письмах к председателю Совета — Индонезии, отказались восстановить санкции против Ирана. Американский призыв поддержала только Доминиканская Республика.

Посол США Келли Крафт сделала выговор другим делегациям за наложение вето на санкции. Правительство США не боится изоляции, сказала она.

"Я сожалею только о том, что другие члены Совета сбились с пути и теперь находятся в компании террористов", — цитирует Крафт tagesschau. de.

Иран приветствовал решение СБ — не поддаваться давлению США. Незаконные требования американской администрации привели к "новой изоляции США", написал в Твиттере министр иностранных дел Мохаммед Джавад Зариф.

США потеряли полномочия возвращать санкции

Правительство США хочет восстановить санкции против Ирана, введенные до ядерной сделки 2015 года с Тегераном. Однако противники этого шага утверждают, что Вашингтон не имеет на это полномочий, поскольку в мае 2018 года в одностороннем порядке вышел из соглашения.

Тем не менее, госсекретарь Майк Помпео в четверг обратился в СБ ООН с просьбой активировать так называемый механизм возврата санкций (Snapback). Он оправдал это "значительными" нарушениями Ираном ядерного соглашения, и тем, что Вашингтон является его подписантом, хотя и вышел из него.

Администрация Дональда Трампа выступила с инициативой активировать этот механизм после того, как потерпела неудачу в СБ с проектом резолюции о продлении эмбарго ООН на поставки оружия Ирану. Срок его действия истекает в октябре.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что планы США по восстановлению санкций абсурдны и не имеют под собой ни политической, ни правовой основы. На Смоленской площади призвали международное сообщество оказать сопротивление Вашингтону по этому вопросу.

Правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что США не уполномочены возвращать санкции. Помпео обвинил европейские государства в том, что они "встали на сторону аятолл".

Три европейские страны (все входят в СБ ООН, Германия — временно) входят в число государств, подписавших ядерное соглашение с Ираном. Инспекторы МАГАТЭ, неоднократно проверявшие соблюдение Ираном ядерного соглашения, пришли к единодушному выводу о том, что Иран придерживается соглашения. Тем не менее, США объявили 20 августа, что через 30 дней в одностороннем порядке намерены возобновить все международные антииранские санкции, отмененные СБ ООН. Майк Помпео пригрозил наказать те страны, которые откажутся последовать за Вашингтоном.

Европе важны деньги Ирана

Как сказал "Правде.Ру директор Центра изучения Центральной Азии и Ближнего Востока, политолог Семен Багдасаров, Европа хочет зарабатывать деньги на большом иранском рынке, изначально европейцы были против санкций. Наступили трудные времена, и европейцы уже не боятся американской реакции, отметил Семен Багдасаров.

По мнению члена Российско-Иранского совета по общественным связям Александра Собянина, США стоят на грани гражданской войны, и для того, чтобы сохранить свое финансовое и политическое влияние, им нужно, чтобы весь мир "заполыхал" в различных войнах, в том числе экономических, финансовых, торговых, в том числе и в Европе.

Европа кардинально больше, чем США зависит от экспорта ресурсов, от финансовых рынков, ей важно чтобы эти связи сохранились. Германии, Франции, Великобритании важны не столько иранская нефть, столько иранские деньги — контракты с Ираном, пояснил эксперт.

По его мнению, это голосование в СБ ООН не будет иметь никого значения для Вашингтона, США будут руководствоваться своими внутренними законами и регламентами и будут наказывать европейские фирмы за сотрудничество с Ираном, сказал Александр Собянин для "Правды.Ру".

Иран получил стратегическое преимущество в мире

В нынешнем турбулентном мире преимущество получат те страны, которые научились преодолевать главные санкции США — финансовые.

Как пишет iranterra. ru, после отключения иранских банков от системы SWIFT, сначала у всех торговых партнеров Ирана возникли существенные сложности при осуществлении расчетов. Удержать торговый оборот удавалось лишь странам — потребителям иранской нефти. В качестве платежей за поставки нефти, Иран получает от своих торговых партнеров продукцию (бартер).

Однако затем нашлись другие варианты обхода финансовых санкций. Практически весть крупный и средний бизнес Ирана сегодня владеет счетами в зарубежных банках — в ОАЭ, Турции, Ираке, Тайване, открытых на местную компанию, зарегистрированную в свободной экономической зоне, не имеющую ничего общего с реальным иранским поставщиком продукции.

Как правило, иранские предприниматели, получив средства на зарубежный счет не спешат вводить их в Иран. Средства на счетах за пределами Ирана, используются для приобретения продукции зарубежного производства.

Также в странах, лояльных к Ирану, существует ряд банков на 100%, либо частично принадлежащих иранским финансовым институтам и бизнесменам, расчеты с партнером осуществляются через такие банки в иранских риалах.

Евросоюз и Иран в апреле текущего года впервые закрыли сделку по механизму INSTEX, который был создан специально для обхода санкций США. Пока по нему прошла сделка по закупке Ираном медицинских товаров.

Перевод средств с зарубежных счетов в Иран осуществляется через систему "Хавала" — это самоуправляемая система с множеством географически распределенных центров, не имеет центральной системы управления. Она может быть использована иранскими импортерами для осуществления оплаты за поставленный товар на счет экспортера в банке ОАЭ или Турции.

Добавим, что Исламская Республика Иран запустила поддерживаемую золотом криптовалюту под названием "PayMon". PayMon" будет создана на базе технологии blockchain и обеспечена золотом. Первоначально будет выпущено не более одного миллиарда токенов. Предполагается, что новая криптовалюта поможет Ирану минимизировать потери от американских санкций и невозможности пользоваться всемирной платежной системой SWIFT.

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