СМИ: США захватили четыре иранских судна с нефтью для Венесуэлы

США за последние дни захватили четыре иранских танкера, гружённых нефтью, предназначенной для Венесуэлы.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников "пожелавших остаться неизвестными".

Посол Ирана в Каракасе Ходжат Солтан опроверг, что танкеры, о которых идет речь, принадлежат Исламской Республике.

Otra mentira y guerra psicológica de la máquina de propaganda de #EEUU. Los barcos no son iraníes, y ni el dueño ni su bandera no tiene nada que ver con #Irán. El terrorista #trump no puede compensar su humillación y derrota contra Irán con falsas propagandas. pic.twitter.com/CVBijpJc0q