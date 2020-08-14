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СМИ: США захватили четыре иранских судна с нефтью для Венесуэлы

Мир

США за последние дни захватили четыре иранских танкера, гружённых нефтью, предназначенной для Венесуэлы.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников "пожелавших остаться неизвестными".

"Танкеры Luna, Pandi, Bering и Bella были захвачены в открытом море без применения военной силы и в настоящее время направляются в Хьюстон (штат Техас, США), где расположен крупный нефтяной порт", — пишет издание.

Посол Ирана в Каракасе Ходжат Солтан опроверг, что танкеры, о которых идет речь, принадлежат Исламской Республике.

"Ещё одна ложь и психологическая война пропагандистской машины США. Корабли не иранские и ни владелец, ни его флаг не имеют ничего общего с Ираном", — заявил Солтани в своем Twitter, добавив, что "террорист Дональд Трамп не может компенсировать своё унижение и поражение против Ирана ложной пропагандой".

По данным The Wall Street Journal, изъятие кораблей было мотивировано тем, что в период с 23 мая по 1 июня пять иранских танкеров доставили в Венесуэлу в общей сложности 1,53 миллиона баррелей бензина, так как страна, "страдает от проблем с поставками топлива из-за санкций, введенных США".

Кратко об истории конфликта

Предполагаемый захват судов стал возможен после того, как в начале июля американские прокуроры подали иск с целью изъятия бензина на борту четырёх танкеров, которые Иран пытается отправить в Венесуэлу. Иск также предусматривает прекращение потока доходов от продаж иранской нефти, которая также находится под американскими санкциями.

В середине июня ИА Reuters со ссылкой на информационное агентство, близкое к иранской Революционной гвардии, сообщало, что военно-морские силы Исламской Республики с мая готовятся атаковать американские торговые суда в Персидском заливе, если Вашингтон встанет на пути своих танкеров, направляющихся в Венесуэлу.

Со своей стороны, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в июне заявил, что Тегеран "готов" продолжить поставки нефти в Венесуэлу, если Каракас потребует дополнительных поставок.

Несмотря на то что Венесуэла имеет один из крупнейших запасов нефти в мире, переработка её сырой нефти зависит от продуктов США, которые в последние месяцы решили приостановить экспорт сырья в Боливарианскую страну.

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