Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
NASA: аномалия магнитного поля Земли над Южной Америкой растет
€53 млн выделит ЕС "гражданскому обществу" Белоруссии
Лукашенко не посчитал нужным говорить с Меркель. И не взял трубку
Энтомолог назвал причины сокращения численности пчёл
Дима Билан собрал мусор на Чёрном море во время отдыха в Крыму
Туристы из Германии покидают Испанию из-за COVID-19
Лукашенко утвердил состав нового правительства Белоруссии
Раскрыта роль культуры в формировании значений слов

Трамп требует от РФ и КНР невмешательства в санкции ООН против Ирана

Мир

Дональд Трамп во время своего ежедневного утреннего брифинга заявил, что Госдепартамент в ближайшее время уведомит Совбез ООН о намерении США "восстановить практически все санкции ООН в отношении Ирана".

По его словам, Помпео уже дано поручение "пригрозить последствиями для Москвы и Пекина, если они попытаются заблокировать эти усилия".

"Моя администрация не позволит этой иранской ядерной ситуации продолжаться. Со мной США всегда будут иметь право восстановить санкции ООН, которые помешают Ирану разработать ядерное оружие ", — сказал Трамп, добавив, что, если он будет переизбран, "Тегеран немедленно поползет назад, умоляя о сделке с Вашингтоном".

Ранее в среду Помпео в интервью телеканалу Fox, предупредил, что "Китай и Россия будут привлечены к ответственности, если они проголосуют против этого шага".

Напомним, что после того, как на прошлой неделе Штатам не удалось убедить СБ ООН продлить эмбарго на поставки оружия Тегерану, срок действия которого истекает в октябре, американские официальные лица пообещали сослаться на положение ядерного соглашения, которое "отзовет" предыдущие санкции ООН.

И Тегеран, и союзники США в Европе поставили под сомнение законность этого шага, учитывая, что Вашингтон вышел из ядерной сделки в 2018 году — фактически отказавшись от своих обязательств, все еще надеясь использовать свои полномочия. Европейские участники соглашения предупреждают, что возобновление санкций может вообще сорвать сделку.

Читайте также:

Роухани: Иран достаточно силен, чтобы выдержать и санкции, и COVID -19

Выйдет ли Иран из ДНЯО, если ООН продлит эмбарго на поставки оружия?

Последние материалы
Белоруссия укрепляет западную границу
Трамп требует от РФ и КНР невмешательства в санкции ООН против Ирана
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
NASA: аномалия магнитного поля Земли над Южной Америкой растет
€53 млн выделит ЕС "гражданскому обществу" Белоруссии
Лукашенко не посчитал нужным говорить с Меркель. И не взял трубку
Загадочное ЧП с телескопом, который следит за НЛО
Энтомолог назвал причины сокращения численности пчёл
Дима Билан собрал мусор на Чёрном море во время отдыха в Крыму
Туристы из Германии покидают Испанию из-за COVID-19
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко сделал заявление о вступлении Белоруссии в ЕС и НАТО

Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.

Лукашенко сделал заявление о вступлении Белоруссии в ЕС и НАТО
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Новости Белоруссии
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Новости Белоруссии
Стало известно, когда пройдёт инаугурация Лукашенко
Новости футбола
Белорусские спортсмены выдвинули ультиматум Лукашенко
Игорь Буккер Загадочное ЧП с телескопом, который следит за НЛО Игорь Буккер Василий Амирджанов В Гродно разрешили митинги и не будут бить Василий Амирджанов Любовь Степушова Американский блогер рассказал, почему Трамп выиграет выборы снова Любовь Степушова
Комментарии
Белоруссия уходит на Запад. Что будет с обороноспособностью России?
Европа признала: Белоруссия не Украина
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Быть ли России снова Великой?
Волочкова поехала в свадебное путешествие
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Европа признала: Белоруссия не Украина
Сотрудник "РЖД" потребовал высадить из поезда ветерана
Реализация "пакета реформ" в Белоруссии вызовет ввод войск
Высоцкий: Ефремов готов помочь семье погибшего курьера
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Загадка дня: зачем в Минск прилетел самолёт ФСБ России?
Быть ли России снова Великой?
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ