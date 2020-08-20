Трамп требует от РФ и КНР невмешательства в санкции ООН против Ирана

Дональд Трамп во время своего ежедневного утреннего брифинга заявил, что Госдепартамент в ближайшее время уведомит Совбез ООН о намерении США "восстановить практически все санкции ООН в отношении Ирана".

По его словам, Помпео уже дано поручение "пригрозить последствиями для Москвы и Пекина, если они попытаются заблокировать эти усилия".

"Моя администрация не позволит этой иранской ядерной ситуации продолжаться. Со мной США всегда будут иметь право восстановить санкции ООН, которые помешают Ирану разработать ядерное оружие ", — сказал Трамп, добавив, что, если он будет переизбран, "Тегеран немедленно поползет назад, умоляя о сделке с Вашингтоном".

Ранее в среду Помпео в интервью телеканалу Fox, предупредил, что "Китай и Россия будут привлечены к ответственности, если они проголосуют против этого шага".

Напомним, что после того, как на прошлой неделе Штатам не удалось убедить СБ ООН продлить эмбарго на поставки оружия Тегерану, срок действия которого истекает в октябре, американские официальные лица пообещали сослаться на положение ядерного соглашения, которое "отзовет" предыдущие санкции ООН.

И Тегеран, и союзники США в Европе поставили под сомнение законность этого шага, учитывая, что Вашингтон вышел из ядерной сделки в 2018 году — фактически отказавшись от своих обязательств, все еще надеясь использовать свои полномочия. Европейские участники соглашения предупреждают, что возобновление санкций может вообще сорвать сделку.

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