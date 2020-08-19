Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко

В Белоруссии бастуют рабочие. Понимают ли они, что прозападные власти свернут их производства, как было на Украине и в других постсоветских странах? Депутат Госдумы Олег Шеин объясняет этот феномен.

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Против результатов голосования, согласно которым Александр Лукашенко победил с результатом более 80%, выступили рабочие белорусских предприятий. Они требуют отставки президента, руководства ЦИК и проведения честных выборов.

Бастуют (полностью или частично останавливают производство) или объявляют о том, что будут бастовать, если не будут удовлетворены их требования, Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод, Белорусский металлургический завод (БМЗ) в городе Жлобин Гомельской области, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод (МТЗ), Минский автомобильный завод (МАЗ) и другие.

Бастующие работники белорусского производителя удобрений "Беларуськалий" в понедельник начали переговоры с руководством предприятия, сообщил руководитель первичной профсоюзной организации "Беларуськалия", Белхимпрофсоюза, Андрей Рыбак, передал ТАСС.

"Идут переговоры с нанимателем, коллектив выдвигает свои требования. Что будет дальше, будет видно по обстановке. Требования политические. Пока производство не остановлено", — сказал Рыбак.

Рабочие Белоруссии — это "фактически крепостные"

Как сказал "Правде.Ру" вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы от "Справедливой Росии" Олег Шеин, люди реагируют не только на вызовы завтрашнего дня, но и на реальную ситуацию.

Рабочие, по словам Олега Шеина, находятся в Белоруссии "фактически в крепостном положении", так как 20 назад Лукашенко ввёл "срочные контакты", по которым рабочие могут быть уволены в любой момент, например при любом конфликте с работодателем. По отдельным предприятиям, связанным в первую очередь с лёгкой промышленностью, вводилась система запрета на увольнение, то есть, фактически вводился принудительный труд, отметил депутат.

"Лукашенко в своем последнем выступлении перед рабочими завода, где ему люди кричали хором: "Уходи!", по сути, вёл себя как некий крепостной барин. Он заявлял, что если рабочий человек пойдёт на площадь, он может назад на завод не возвращаться. Согласитесь, ни одному человеку такого президента не хочется иметь", — отметил Олег Шеин.

Кроме того, продолжил депутат, средняя заработная плата рабочих в Белоруссии существенно ниже, чем в России и, особенно, в Польше. В этих условиях "было бы странно ожидать, чтобы люди не заявляли о необходимости перемен".

Олег Шеин отметил, что хотя в Белоруссии запрещено выдвигать на предприятиях политические требования, именно это делается сейчас — говорят об отставке Лукашенко и честных перевыборах.

"Любой народ всегда сильнее, чем любой диктатор. Народ тоже совершает ошибки, но, совершая ошибки, люди учатся управлять своей страной, а задача политических активистов заключается в том, чтобы постараться обозначить и проблемы, и пути решения", — отметил Олег Шеин.

По его словам, Лукашенко, "даже если сейчас уцелеет, усидит, то всё это закончится в течение пары лет", потому что он "террористическими методами" подавления людей "разорвал публичный контракт с белорусским обществом и из батьки стал отчимом, причём злым".

Номенклатура Белоруссии готовится к приватизации заводов

Конечно, заметил депутат, встает вопрос о том, что будет с промышленностью страны после прихода к власти оппозиции с неолиберальными взглядами, которая ставит своей целью приватизацию государственной белорусской экономики.

По словам Олега Шеина, окружение Лукашенко "с большим удовольствием" в этом будет участвовать, как в этом участвовали советские псевдокрасные директора в 90-е годы и так называемая "номенклатура" — партийная и профсоюзная верхушка .

Кто сможет этому противостоять?

В Белоруссии есть в "угнетенном состоянии" профсоюзы, представляющие из себя "просто цепочку активистов", потому что профсоюзное движение там уничтожено и разгромлено много лет назад.

Но есть, по мнению Олега Шеина, и свободные силы, защищающие рабочих. Это, по его мнению, белорусская партия "Справедливый мир", которая является стратегическим партнёром "Справедливой России" и возникла при расколе Компартии Белоруссии.

"Партия "Справедливый мир", разумеется, не представлена ни в белорусском парламенте, ни в местных заксобраниях, но это организованная политическая сила, которая как раз должна проявить себя как альтернатива неолиберальному потоку, который, безусловно, будет захлестывать страну после Лукашенко", — отметил депутат.

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