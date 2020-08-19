Лукашенко сделал заявление о вступлении Белоруссии в ЕС и НАТО

Выступая на заседании Совбеза Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска закрыты.

"Нас никто там не ждёт. А если мы попытаемся вступить, то просто уничтожим свою страну", — сказал белорусский президент.

И напомнил тем, кто мечтает о вступлении в НАТО и/или ЕС (это прописано в программе оппозиции — Прим. ред.), пример Украины, где "демократию установили уже, наверное, около 10 лет назад", но получили не членство в альянсах, а то, что получили.

Лукашенко ещё раз напомнил, что рука кукловодов, пытающихся управлять белорусами хорошо видна, и обратил внимание на то, что в американских СМИ активно обсуждается теория о так называемом "союзе трёхморья":

"Балтика, Чёрное море, Адриатика. России там нет, Сербии там нет, а Беларусь есть. Нас уже туда включили".

При этом, как следует из слов Лукашенко, спросить мнения самих белорусов нужным никто не посчитал: