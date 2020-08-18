Психолог объяснил вручение наград силовикам в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении более трёхсот сотрудников милиции. Позднее ВМД республики пояснило, что правоохранители были представлены к награде ещё весной.

Однако объявление о награде именно сейчас тоже имеет значение.

"Естественно, Лукашенко пытается показать, что он ценит их работу, чтобы они его поддерживали. И все слова, которые произнесены о том, что нельзя бить лежащих, это совершенно ни о чем. Он показал, что ребята действовали правильно. Если будете еще жестче работать, то еще большие награды получите. Это абсолютнейшая поддержка. Понятно, что вслух президент это произносить не будет категорически. Но все прекрасно понимают, что "ребята, молодцы, так держать и так продолжать, я вас не сдам", — считает политический психолог Александр Конфисахор.

Напомним, что с 9 августа, когда в Белоруссии состоялись президентские выборы, продолжаются массовые акции протеста. В первые несколько дней силовики жёстко разгоняли митингующих, были арестованы тысячи людей, которых содержали в нечеловеческих условиях и, по словам арестованных, избивали.