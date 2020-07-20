Суздальцев: Лукашенко "безупречно" проведет в Белоруссии Майдан

Александр Лукашенко "безупречно" готовит в Белоруссии Майдан, для чего задействован главный фактор — "испуг России", считает эксперт Андрей Суздальцев.

Мы теряем Лукашенко // Беларусь повторяет сценарий Украины?

Лукашенко напомнил как было в 2010 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения 103-ей Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады заявил в воскресенье, что видит схожие детали между попытками раскачать внутреннюю ситуацию в Беларуси в 2010 году после президентских выборов и в ходе нынешней электоральной кампании.

По его словам, в 2010 году "все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени": ввели санкции, "организовав эту банду, и бросив на Дом правительства".

"Там 400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно. Плюс еще 400, которые могли там шевелиться. А остальные — это зеваки. И в основном там были сопляки которых отдавали под расписку матерям. Они приходили и забирали свое драгоценное создание", — напомнил президент Белоруссии.

В 2020 году этот сценарий "актуален"

"Пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по прежнему актуален", — уверен глава государства.

Напомним, что в 2010 году в организации протестов против несправедливых выборов Минск обвинял Запад, причем особый акцент делался на роли Польши и Германии. Сейчас власти намекают, что "белорусский Майдан" готовят из России. "Связь Тихановского с Россией многие называют очевидной — именно там он и выбивал свои капиталы последние пять лет", — утверждал телеканал "Беларусь 1" в сюжете 31 мая.

Отметим, что жена блогера — Светлана, зарегистрирован кандидатом в президенты, а сам он арестован по нескольким уголовным делам.

Во время встречи с председателем КГБ Валерием Вакульчиком 1 июня Александр Лукашенко заявил, что какие-то люди (их имен он не назвал), пользуясь поддержкой из-за границы, хотят устроить в Белоруссии Майдан.

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют здесь отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик накануне президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", — заявил он.

" Лукашенко готовит Майдан сам"

Как сказал "Правде.Ру" политолог, эксперт по странам СНГ, зам. декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев, силовой сценарий готовит сам Лукашенко.

"В его понимании если появится его политический оппонент, то это нападение на государство. Лукашенко и государство — одно и то же", — сказал Андрей Суздальцев.

По словам эксперта, в городах Белоруссии сегодня идет уличная война, потому что 14 июня ЦИК Республики Беларусь отказал в регистрации двум ведущим кандидатам, которые "собирали львиную долю голосов" (Виктор Бабарико и Валерий Цепкало).

То есть, президент Белоруссии отказал людям в праве избирать и быть избранными и вытолкнул людей на улицу, "где ОМОН и армия", уточнил Андрей Суздальцев.

По его мнению Майдана в 2010 году не было — никто палатки не ставил, люди совершенно были безоружные, и их "больно" разогнали. Там были раненые, избитые и так далее.

Почему Лукашенко так поступает?

Андрей Суздальцев полагает, что, чтобы держаться во власти, нужно два фактора. Глобальная поддержка населения — чего нет, и поддержка России. А чтобы Россия поддержала Лукашенко, надо ее испугать.

"Он действует безупречно. Он прекрасно знает, что в нашем политическом классе, в российском экспертном сообществе слово "Майдан" — это кодированное слово. Мы готовы кого угодно поддержать, чтобы только не было Майдана, и он сделал так, что слышно не белорусский народ, а слышно одного Лукашенко", — отметил политолог.

Пока, по его мнению, протесты очень похожи на настроения, которые были в Ереване в 2018 году — "на вполне пророссийских позициях, там не было ни одного антироссийского лозунга".

"Но если Лукашенко объявит выступления людей "Майданом" и применит силу, то мы получим вторую Украину. Это жаль, что у нас в Белоруссии остается только один союзник — в одном человеке", — резюмировал Андрей Суздальцев.