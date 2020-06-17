Почему Азербайджан не вступает в ЕАЭС

Почему Азербайджан не состоит в ЕАЭС? Собирается ли Азербайджан вступать в ЕАЭС? Стоит ли этот вопрос в повестке дня? Каковы главные плюсы и минусы, перспективы и риски? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

Собирается ли Азербайджан вступать в ЕАЭС?

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— Тофик, что вы думаете о вступлении Азербайджана в Единое евразийское пространство, Евразийский экономический союз? Выгодно это Азербайджану или нет?

— В вашем вопросе содержится ответ: выгодно или невыгодно? Когда принимается судьбоносное решение, за основу берется принцип рациональности, а именно — будет это выгодно для нас или нет.

Во-первых, сейчас Евразийский союз еще проходит период своей обкатки. Мы имеем прекрасные двусторонние отношения с Россией, Казахстаном, Беларусью, Киргизией, то есть — со всеми странами ЕАЭС за исключением Армении.

У нас нет дефицита взаимодействия с этими странами, сложились хорошие партнерские и союзнические отношения. Все главные субъекты этого союза — наши ближайшие партнеры, с которыми мы реализуем весь потенциал двусторонних отношений. Если встанет вопрос кардинальным образом, наверное, он будет все-таки рассмотрен. Мне сейчас трудно сказать, как он будет рассматриваться и как он будет решен.

Но дело еще — в другом. Мы являемся членами Движения неприсоединения и, более того — с октября прошлого года председательствуем в нем. Ранее три года там председательствовала Венесуэла, но она была объектом нападок Соединенных Штатов Америки и их союзников. Поэтому Мадуро не хватало времени, ресурсов, сил, чтобы приложиться к деятельности именно в рамках этого движения.

В октябре прошлого года, 25-26-го, председательство перешло к Азербайджану. Недавно усилиями президента Ильхама Алиева прошли два саммита в условиях коронавируса:

саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, когда мы решили не отключаться и не отдаляться от интеграции, а именно начали ее подпитывать в условиях коронавируса,

встреча в верхах с участием 40 государств Движения неприсоединения, где президент Ильхам Алиев выступил с инициативой, что мы — для того, чтобы помогать друг другу.

Ведь страны Африки, Латинской Америки, Азии, которые сейчас столкнулись с большими проблемами, их нужно решать совместно. Поэтому Азербайджан дважды по пять миллионов долларов перечислил в фонд поддержки Всемирной организации здравоохранения и выступил с инициативой провести такую же встречу на уровне Генеральной Ассамблеи ООН.

— Тофик, это все же — политические формирования. А ЕАЭС — экономический союз. Все-таки много азербайджанских граждан работает в России. Они могли бы получить преференции, работать без патента, иметь социальные гарантии. Это важно для страны?

— Конечно, важно. Но наша страна соблюдает принцип многовекторности. Для нас нет неудобных стран, неудобных организаций. С Евразийским союзом, естественно, мы тоже имеем контакт. Главные, ведущие субъекты этого союза — наши ближайшие партнеры. Естественно, мы знаем, что там происходит, и так далее.

Но хотя этот союз — действительно экономический, там есть и элементы политического кластера. Вопрос вступления в любом случае должен решаться серьезно и без спешки. Всегда в таких условиях, мне кажется, за основу берутся именно риски и рациональные преференции, какие-то блага.

— Блага — общий рынок. А риски — какие?

— В любом случае сотрудничество в рамках каких-то блоков, союзов предполагает равноправное взаимодействие без статуса старшего брата какой-либо страны или группы стран. И в отношениях с Европой мы придерживаемся этого принципа. Сколько настаивали в Брюсселе, чтобы Азербайджан подписал ассоциированное соглашение с Европейским союзом, но мы от него всегда отказывались.

Потом уже Европа сама предложила выйти на другой уровень взаимоотношений. Поэтому сейчас пока еще продолжается работа над выработкой нового соглашения между Азербайджаном и Европейским союзом. Многое из того, что они хотели нам навязать, мы не приняли, потому что тоже были риски, а мы — за равноправное взаимодействие, когда нет диктата одной страны или группы стран.

Напомню также, что даже несколько раз были предложения Азербайджану стать участником ОДКБ. Лоббировали этот вопрос Беларусь, Казахстан, и даже Россия поддерживала, но мы как неприсоединившаяся страна не можем находиться в военном блоке. У нас отношения со всеми странами должны быть взвешенные, продуманные, прагматичные.

Если Евразийский союз сам выступит с таким предложением, естественно, политическое руководство Азербайджана будет рассматривать этот вопрос.

— Видимо, все-таки главное препятствие в том, что в Евразийском экономическом союзе состоит Армения. Могут ли Армения и Азербайджан в принципе находиться в каком-то объединении?

— Я думаю, что это — абсолютно невозможный вариант. Как могут находиться в этой или любой другой структуре два государства, которые воюют друг против друга?…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев