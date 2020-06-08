Россия, Китай и терроризм названы главными угрозами для США

Американская think-tank корпорация RAND опубликовала доклад о главных стратегических угрозах для США. Основными угрозами, как нетрудно догадаться, были представлены Россия и Китай. Далее в списке идут Северная Корея, Иран и терроризм.

Эксперты RAND указывают на последовательно возрастающую для штатов угрозу Китая и рекомендуют Вашингтону сосредоточить усилия именно в этом направлении. Поскольку Россия — это "старый, проверенный и надежный враг", а КНР — относительно новая угроза, которая, к тому же постоянно эволюционирует.

RAND Corporation — американский исследовательский центр, который уже очень давно позиционирует именно Китай, как главное мировое зло и угрозу Штатам. Доклады на тему "китайской угрозы" RAND публикует с завидным постоянством. При этом все они сводятся к рекомендациям увеличивать военные бюджеты на азиатско-тихоокеанском направлении. Что косвенно может свидетельствовать об определенном экономическом лоббизме и заинтересованности ряда военных чиновников Пентагона в освоении новых бюджетов.

Впрочем, для Штатов это даже не коррупция, а обычная многолетняя практика. Куда интереснее проанализировать новую "военную доктрину", которую изображает в своем докладе, и не только в нём, RAND.

По прогнозам американских аналитиков, растущее влияние Китая может изменить список союзников Штатов в азиатском регионе. При этом, специалисты RAND указывают на то, что европейские союзники Америки находятся в кризисе и значительно утратили свое влияние. В связи с этим возрастает роль России. Аналитики американской консалтинговой корпорации говорят о том, что Россия в случае войны — весьма неприятный противник для Штатов, особенно на начальных стадиях войны. Даже если речь идет не о ядерном, а о тактическом противостоянии на территории третьих стран.

Самый кошмарный сценарий для США

Китай по мнению этих экспертов куда менее опасен в военном отношении, но представляет куда большую угрозу в экономическом плане. И главное оружие Китая на сегодняшний день — это проект "Один пояс — один путь", глобальная экономическая и политическая инициатива КНР. Фактически, это проект глобальной торговой интеграции государств по маршруту Великого шелкового пути, но с присоединением к этому экономическому альянсу как можно большего количества стран.

Россия на сегодняшний день — один из основных партнёров КНР в этом проекте. И если рассматривать его как часть комплекса проектных решений в контексте БРИКС и ШОС, то обеспокоенность аналитиков RAND не лишена оснований. В мире уже сложилась новая экономическая реальность, контроль США над которой утрачен. Ее активными участниками стали государства, которые ранее было принято называть "странами третьего мира". Бывшему безальтернативному экономическому лидеру в лице США не предложили войти в число участников, лишив рычагов влияния на этот рынок и политико-экономический блок.

Проект "Один пояс — один путь" — еще один новый геополитический и экономический контур, который де-факто выдирает ряд азиатских и европейских государств из сферы влияния США. На данном этапе экономическая угроза превращается в политическую и военную, о чем довольно прямолинейно и сообщают аналитики RAND.

Также они рассуждают о возможных будущих территориях войны. Это Индо-Тихоокеанский регион, Европа и Ближний Восток. Вводя термин "серая война" — военные действия на территории третьих стран за экономическое и геополитическое руководство.

"Proxy war"

Война эта, вероятно, будет вестись в первую очередь в виртуальном пространстве. Именно поэтому уже несколько лет и аналитики RAND, и военные чиновники Пентагона указывают на необходимость наращивания мощностей в подразделениях кибербезопасности.

В дальнейшем, если войны и будут случаться, то вестись они будут уже не столько за территории и ресурсы, сколько за умы и сердца. Люди — это новая нефть. До этой простой сентенции, о которой уже несколько лет говорит Владимир Путин, додумались и американские аналитики.

Помимо войны в информационной сфере, будут и ассиметричные конфликты, и конфликты в рамках борьбы с терроризмом, и закамуфлированные под них, и все то, что сейчас называется "proxy war". По мысли аналитиков RAND, очередной глобальной военной кампании в ближайшей перспективе ждать не стоит. Но вот серия локальных военных операций, точечных ударов — для США жизненная экономическая необходимость.

Больше того, усложнится и система дипломатии. "Соединенные Штаты могут столкнуться с трудным выбором: вступить в войну, которой они не желают, или же бросить союзника". Это, впрочем, касается не только США, но и Китая, да и России.

Что касается нашей страны, то сейчас такой "прокси-войной" мы занимаемся в Сирии. С одной стороны — это многолетняя, изнуряющая кампания с политическими издержками, смысл которой уже начал ускользать от россиян. С другой стороны, в геополитическом смысле, Россия пришла в Ближневосточный регион, как не равноправный, а лидирующий игрок. Стоит напомнить, что последний раз так сильно наша страна на этом поле играла в 1920-х, когда пыталась установить Иранскую Советскую Республику.

Аналитики RAND указывают на то, что в ближайшем будущем изменятся и сами технологии войны: "в будущем можно будет вести боевые действия, находясь на удалении от зоны конфликта". Да, кажется "война по удалёнке" уже стучится в двери нашей реальности. И такая война дронами, беспилотниками и методом информационных технологий изменит и психологию воюющих. Отношение к риску, к жертвам, к военным потерям и прочим сопутствующим любой войне вещам. Как конкретно изменится это отношение — вопрос не абстрактный в силу своей актуальности. И ответ на него, судя по докладу RAND, мир узнает в ближайшее время.

Аналитики RAND настаивают на необходимости финансирования правительством США разработок высокоточного оружия, дабы избежать жертв среди мирного населения. Данные соображения продиктованы вовсе не гуманизмом, а тем, что ценность человеческой жизни напрямую начинает бить по политическому имиджу государств. Люди, как уже было сказано выше, это новая нефть. И эту нефть нужно беречь.

При этом, по мнению аналитиков Штатам необходимо инвестировать в автоматизацию армии. Воевать должен искусственный интеллект, а не человек. И это снова вызов для России, поскольку уже несколько лет в нашей федеральной повестке Владимиром Путиным поднимается тема именно таких разработок.