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Автор Инна Новикова

Игорь Коротченко о прошлом Украины и будущем России

Мир » Бывший СССР » Украина

Ситуация на Украине стабильно ухудшается. Президент Зеленский на пресс-конференции сообщил, что все будет замечательно и снова поднял тему России как врага. Как надо было вести себя России во время переворота на Украине? Что надо России делать сейчас у себя? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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Украина — источник нестабильности и зла

— Игорь, мы привыкли к нестабильной ситуации на Украине и постоянным ужасным новостям оттуда. Но все равно там происходит удивительное. Недавно была пресс-конференция по случаю первой годовщины президента Украины. Владимир Зеленский сидел на лужайке нога на ногу и рассказывал о том, как он прекрасен и современен, как далеко и прозорливо смотрит вперед и ведет страну к светлому будущему…

— От новостей с Украины тошнит уже давно. От Зеленского так же тошнит. Бывает, что глава государства превращается в шута, но когда шут становится главой государства, гораздо опаснее и страшнее для этой страны и ее окружения. Вот на Украине именно такой мы имеем результат. Что сделал Зеленский? — Да не сделал практически ничего…

— Как ничего? Теперь на Украине запрещены Эрмитаж, Московский университет, Музей изобразительных искусств Пушкина, почти вся Россия под украинскими санкциями.

— Это лишний раз показывает деградацию Украины, ее властей, массовое оглупление населения, дебилизацию украинского общества. Достаточно посмотреть на персонажей прошлой и нынешней Верховной Рады. Оттуда можно вести прямые включения с анализом всего спектра нервных, психологических заболеваний. Все эти экспонаты там представлены.

К сожалению, громадная трагедия украинского общества, что оно оказалось неспособно к какому-то разумному сопротивлению этому безумию. Поэтому судьба Украины печальна и будет такой и дальше. В перспективе она по-прежнему будет оставаться важнейшим источником нестабильности и зла.

Ведь они там каждый месяц рассказывают о том, что сейчас сделают какую-то современную разработку и нанесут удар по России. Это — абсолютная неадекватность и даже паранойя. Уже просто совершенно измененное сознание у огромной массы людей. Они бредят, не приходя в сознание.

А основная задача всей системы агитпропа Украины — дальнейшее промывание мозгов и обыдление людей. Возвращение к власти таких персонажей, как Саакашвили — тоже достаточно характерный показатель. И опять же постоянно появляются все новые факты, изобличающие Порошенко в тех преступлениях, которые он совершил за годы нахождения у власти.

Разумеется, и новый президент Зеленский не принес Украине ничего кроме новой порции словоблудия, лукавства и лжи. И все это будет продолжаться, очевидно, еще долгие годы.

Я — сторонник жестких подходов в отношении Украины

Я абсолютно был убежден, что, когда решался вопрос с Януковичем, России надо было действовать гораздо жестче. По крайней мере, мы имели бы сегодня две Украины — западную и восточную, как в свое время была у нас Западная и Восточная Германия, по Днепру прошла бы граница.

Мы получили бы возможность сотрудничать с дружественной нам Восточной украинской республикой, которая была бы от Донбасса до Николаева, Херсона, Одессы. И был бы прямой выход на нашу группировку войск в Приднестровье. А граница проходила бы где-то по Днепру. В Харькове была бы столица. Такой сценарий отвечал бы потребностям и интересам здоровых сил на Украине и нашим национальным интересам.

К сожалению, события пошли по другому варианту. Я и сейчас — сторонник жестких подходов в отношении Украины. Существование этого государства в нынешнем виде — вред для российских национальных интересов и для всех нормальных людей на самой Украине. Чем быстрее она распадется, тем лучше будет для всех. Это должно произойти естественным путем. Разумеется, мы никоим образом не будем к этому причастны.

— А Запад проглотил бы это?

Запад бы проглотил по той простой причине, что все-таки Янукович был законный президент. Он бы мог в Харькове обратиться к вооруженным силам Украины, украинским спецслужбам, украинскому народу, заявив о том, что в Киеве произошел государственный переворот. Он призывает все здоровые силы, верные государству, конституции и законному президенту, подавить этот переворот.

Но естественным ходом таких событий, очевидно, все-таки стало бы разделение Украины, по крайней мере, по модели событий, которые тогда происходили, на два государства. И произошло бы оформление либо украинской конфедерации, либо просто двух украинских государств. А так как Янукович был бы законный президент, то он бы эти решения принимал сам.

Мы бы, очевидно, здесь не стали объектом таких жестких санкций, которые к нам были применены, после того как Крым вошел в состав Российской Федерации. Может быть, потом вся Восточная Украина вошла бы в состав Российской Федерации, а не только Крым. Любые подобные события нельзя исключать. По крайней мере, с вероятностной точки зрения такие события были возможны.

Но для этого была необходима политическая воля, наличие в российских элитах патриотического ядра людей, а не компрадоров. У многих наших высокопоставленных лиц недвижимость — на Западе, финансовые интересы дети, любовницы, жены, бизнес — на Западе. Эти люди не могут представлять интересы нашего народа.

Я категорический сторонник того, чтобы в новой версии Конституции было четко закреплено: гражданин Российской Федерации, обладающий недвижимостью, счетами и интересами на Западе, не имеет право занимать государственные должности, становиться депутатом, мэром и так далее по всему списку.

Если мы рассчитываем на развитие нашей собственной страны, то представлять интересы во власти должны граждане России, пророссийские политики, которые себя связывают с этой страной, а не имеют главные интересы вне ее.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы украина зеленский игорь коротченко
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