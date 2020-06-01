Игорь Коротченко: США и НАТО недооценили COVID-19 и проиграли

В прямом эфире по скайпу про актуальные проблемы беседовали главный редактор издания "Правда.Ру" Инна Новикова и Игорь Коротченко — известный российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона".

Коронавирус косит американскую армию?

Коронавирус подкосил американскую армию

— Игорь, армия — это часть страны и народа. Как критическая ситуация с эпидемией коронавируса в США повлияла на боеспособность прославленной американской армии? Уровень заболеваемости в стране — рекордный, в американской медицине вскрылись огромные проблемы. В вооруженных силах — тоже самое или там все налажено четко?

— Я не злорадствую, но ситуацию на территории Соединенных Штатов и в американской армии можно оценить одним емким русским словом — бардак. Даже полный бардак. Америка оказалась абсолютно неготовой к эпидемии коронавируса.

На улицах крупнейших американских городов мы видим передвижные морги, всеобщий хаос и неспособность властей каким-либо образом разумно регулировать деятельность ни системы здравоохранения, ни само государственное управление.

Все эти процессы затрагивают и вооруженные силы США. Вообще никто в мире не ожидал, что США и НАТО окажутся не готовыми к реагированию на биологические угрозы.

Казалось бы, самый мощный военно-политический блок в истории человечества, самая мощная капиталистически-империалистическая страна, с накачанными мускулами, с огромными золотовалютными ресурсами, с сотнями военных баз. Но коронавирус все это полностью обнулил. Растерянность, которая характерна для администрации Белого дома, распространяется и на вооруженные силы США.

— Очень удивила информация, что президент и главнокомандующий Трамп сам себе назначил лечение, пьет противомалярийный препарат и всем советует, хотя врачи говорят о том, что это опасно для его больного сердца.

— Трамп использует телеканалы и любимый Твиттер для того, чтобы делать абсолютно противоречивые и противоречащие друг другу заявления. Все эти назначенные себе курсы лечения от коронавируса, также как и разговоры о супер-пупер американской ракете, которая вот-вот появится у США, другие нелепые и одиозные заявления, на мой взгляд, характеризуют полную неспособность политического руководства США реагировать на ситуацию.

Армейское руководство также не смогло обеспечить барьеры на пути коронавируса в армейских и флотских частях. Уже стали хрестоматийными абсолютно беспрецедентные случаи, когда целые американские авианосные ударные группировки выходят из строя из-за коронавируса.

Неверный прогноз спецслужб и неготовность США реагировать на угрозы

— В гражданском американском обществе — большие проблемы, связанные с системой страховой медицины. Далеко не все люди могут себе это позволить. И очень поздно они начали всем этим заниматься. Военные все-таки находятся в приоритете? Там лечат всех?

— В любой современной стране военная медицина отделена от гражданской. Конечно, для военных создана своя система здравоохранения. Она охватывает и ветеранов. Разумеется, каждый военнослужащий, проходящий службу, если заболеет, в том числе и COVID-19, может рассчитывать, что ему будет оказано современное передовое медицинское лечение. По крайней мере, на базе той сети госпиталей, которой располагает Пентагон.

Другое дело, что мощное разведывательное сообщество США, которое включает в себя порядка 15-16 различных самостоятельных органов разведки и контрразведки, не смогло представить сколько-нибудь точный прогноз президенту относительно того, чем грозит для Соединенных Штатов Америки пандемия коронавируса.

Вспомним залихватские заявления Трампа, когда болезнь только начинала распространяться. Он говорил, что все это — ерунда, всего лишь какие-то недомогания, они не смертельные, никакой опасности нет. Собственно, неверный прогноз спецслужб и привел к тому, что руководство США очень сильно недооценило степень опасности.

Поэтому в таком положении Соединенные Штаты сегодня и находятся. Конечно, в целом ситуация там — очень удручающая. Чтобы преодолеть общую беду, нужны осмысленные коллективные, совместные действия.

В то же время мы видим, что Трамп, понимая, что с него будет спрос, особенно учитывая предстоящие президентские выборы осенью этого года, уже искать стрелочников. Пока найдены два стрелочника.

Первый — это Китай, в адрес которого сегодня летят все громы и молнии.

Трамп пытается сделать Китай козлом отпущения за те проблемы, которые сегодня несет и американское общество и экономика.

Второй козел отпущения — Всемирная организация здравоохранения.

Поиск стрелочников в такой ситуации достаточно четко показывает неготовность США реагировать на угрозы, которые стали актуальными для всех.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев