Игорь Коротченко: США даже на COVID-19 хотят заработать

Ситуация с коронавирусом во всем мире остается напряженной. ВОЗ давно сказала, что нужно объединить усилия всего человечества для борьбы с этой угрозой. Но готовы ли к этому ведущие западные страны, прежде всего США? И почему нет? Что нам делать в таких условиях? Как Ковид-19 повлиял на боеготовность сильнейших стран мира? Продолжают ли ВС России надежно стоять на страже нашей страны и народа? Обо всем этом и многом другом рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Коронавирус косит американскую армию?

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Игорь Коротченко: США и НАТО недооценили COVID-19 и проиграли

— Игорь, если кто-то изобретет и запатентует эффективную против COVID-19 вакцину, будет ли она принадлежать всему человечеству, доступна для всех нуждающихся, или это станет средством обогащения для разработчиков? Как вы оцениваете возможности совместных действий ведущих стран для преодоления пандемии коронавируса? Готовы ли западные страны поделиться своими разработками?

— Это — не про англосаксов. Там все-таки ментальность абсолютно другая. Главное — извлечение прибыли. Кто формировал нацию, народ Соединенных Штатов Америки? — Каторжники, гангстеры, бродяги, искатели приключений, авантюристы, люди, отправляющиеся за океан в поисках лучшей доли, то есть наиболее мобильная и авантюристическая часть Старого света.

Эта эмигрантская среда сформировала нацию, определила ее менталитет, создала государство и проводит соответствующую экономическую, внутреннюю и международную политику.

Сначала были почти полностью истреблены индейцы, коренное население Северной Америки. Оставшиеся были загнаны в резервации, где, кстати говоря, до сих пор и пребывают. Причем уничтожали их переселенцы с помощью, в том числе и биологической войны.

Это — одеяла, которые ранее использовали больные оспой, чумой. Все это выкидывалось на обочины дорог. Индейцы подбирали и, естественно, при полном отсутствии иммунитета и здравоохранения умирали сотнями тысяч.

Потом — варварская эксплуатация негров. Далее — преступность. Правящая элита воспитывала людей на гангстерских сагах 1930-х годов. Сами люди в Америке все же — добросердечные, хорошие. Наверное, такие же как и во всем мире.

США не должны получить право бесконтрольного вершения судеб мира

А вот политическая элита — очень своеобразная. Эти люди готовы использовать ядерное оружие без каких-либо побуждений совести относительно того, к чему это может привести.

Вспомним, чем только что занималась Америка: перекупала за доллары те же самые маски, средства индивидуальной защиты, везде, где только могла это сделать, кидая даже своих европейских партнеров по НАТО. Хищнический капитализм будет вести себя так всегда.

Как только началась пандемия, были зафиксированы попытки американцев скупить акции крупнейших фармакологических компаний мира, наиболее близко подошедших к вопросам разработки и создания вакцины от коронавируса.

В Германии это было запрещено. Меркель встала категорически против подобного рода подходов со стороны США. Во Франции американцы уже скупили крупнейшие фармакологические, фармацевтические компании, которые занимаются этими исследованиями. Сейчас там как раз разгорелся скандал по этому поводу.

Поэтому американцы и здесь будут действовать исходя из того, чтобы обезопасить себя и при этом заработать побольше.

Соединенные Штаты точно не будут стоять во главе борьбы человечества за бескорыстное создание лекарства от коронавируса и безвозмездно распространять его по миру. Чудес не бывает. Капитализм есть капитализм.

Мы должны защищать свои национальные интересы

Нам надо опираться на собственные возможности в области создания вакцины. Аналогичные центры на территории России существуют, сейчас они ведут исследования в данной области.

Плюс — нам надо, безусловно, поддерживать Всемирную организацию здравоохранения. Нам надо кооперироваться с Китаем, потому что США сейчас ведут себя абсолютно беспредельно. Мы не выступаем союзниками Китая, но во всяком случае, выступаем и здесь с единых позиций.

США все-таки не должны получить право бесконтрольного вершения судеб мира. Они, конечно, хотят даже в таких условиях, в которых сегодня находятся, продолжать по-прежнему выступать в качестве мирового жандарма, гегемона. Этого гегемона, жандарма надо все-таки ставить на место, не побоюсь сказать, что и пинками по задней части тела.

Мы должны абсолютно четко защищать свои национальные интересы. Там, где они входят в клинч с интересами Соединенных Штатов, мы должны демонстрировать такой же здоровый цинизм, который демонстрируют США, в отношении них.

Для нас первична своя страна, свой народ. Но при этом мы готовы к кооперации с теми, кто к такой кооперации и сотрудничеству готов не на словах, а на деле.

ВС России надежно стоят на страже нашей страны

— Что происходит в ведущих армиях мира, в том числе нашей, с учетом ситуации с коронавирусом?

— К сожалению, у нас коронавирус тоже проник в армейские гарнизоны, хотя не столь масштабно, как это происходит в западных армиях. Тем не менее, у нас все компоненты вооруженных сил сегодня все так же нормально обеспечивают самое главное — несение постоянного боевого дежурства.

Наша стратегическая триада остается и дальше будет способна. РВСН, авиационная и морская компоненты стратегических ядерных сил — полностью боеготовы. В войсках Воздушно-космической обороны России боевое дежурство несется постоянно, непрерывно, круглосуточно, 24 часа в сутки.

И в целом оборонно-промышленный комплекс теперь работает с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и эпидемиологических мероприятий. Наши крупнейшие холдинги в сфере оборонно-промышленного производства начали свою работу ограниченными составами коллективов, но гособоронзаказ надо выполнять. И он будет выполнен.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев