Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Чиновникам постоянная замена плитки важнее здоровья людей

Политика » Власть

Какова реальная ситуация с коронавирусом в России? Как можно эффективней бороться с этой заразой? Принимаются ли властями реальные меры для распространения болезни? Почему тогда чиновники жлобятся обеспечить население средствами защиты, но с легкостью тратят несравненно бОльшие деньги на ежегодную смену плитки? Для кого в условиях самоизоляции целые бригады украшают улицы?… Есть ли ответы на вопросы, когда все это закончится? Обо всем этом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Коронавирус косит американскую армию?

Читайте начало интервью:

Игорь Коротченко: США и НАТО недооценили COVID-19 и проиграли

Игорь Коротченко: США даже на COVID-19 хотят заработать

Обязанность властей — защитить народ

— Игорь, как вы оцениваете обстановку в России? Как идут дела в нашей медицине?

— Главное, конечно, сегодня — борьба с COVID-19 в сфере нашей гражданской медицины. Много здесь проблем, разных вопросов. В нынешних условиях государство, наверное, должно принять меры протекционизма, связанные, например, с раздачей населению медицинских масок, респираторов.

Нельзя сегодня заниматься продажей этих жизненно необходимых ресурсов. Чтобы предотвратить массовое заболевание коронавирусом, все-таки должны быть либо прямые денежные субсидии на покупку населением средств индивидуальной защиты и антисептиков, либо бесплатная их раздача, например, на входе в метро и другой общественный транспорт. Например, заходишь в трамвай, и у водителя бесплатно получаешь одноразовую маску и перчатки для поездки.

— Вы так аккуратно об этом говорите. Ведь просто возмутительно, что власти не обеспечивают людей средствами защиты, но обязывают их использовать и штрафуют за невыполнение. При этом многих людей лишили возможности работать, просто разорили. У многих людей нет уже денег даже на еду.

Чиновники обосновывают невозможность бесплатной раздачи тем, что в результате появится черный рынок. Но как может появиться черный рынок, если маски можно будет получить бесплатно?…

— Вместо того, чтобы каждый год менять плитку на улицах Москвы, вполне можно направить хотя бы часть этих средств на защиту людей. Я думаю, что можно обойтись без укладки плитки, без новых бордюров в Москве, по крайней мере в нынешних условиях. Гораздо важней, чтобы каждый москвич был защищен от коронавируса.

Какой черный рынок, если заходя в метро, ты получаешь одну маску и пару перчаток на эту поездку? А это реально необходимо. Ведь в метро даже сегодня, невзирая на самоизоляцию, огромное количество людей. Никакую там социальную дистанцию держать невозможно. Поэтому обязанность властей — защитить народ. От этого московская мэрия не разорится, бюджеты не треснут.

— А вот как раз сказали, что треснут.

— Может, у кого-то физиономия треснет от миллиардов. А обеспечить простого человека парой перчаток и маской — вполне нормальная мера социальной поддержки со стороны мэрии Москвы. Я думаю, что это — нормально и абсолютно не затратно для московского бюджета.

И понятно, что черный рынок формируют не граждане, а совершенно другие структуры, гораздо выше уровня обычных москвичей. Поэтому не надо всех этих детских заявлений. Мы читаем интернет, смотрим различные антикоррупционные расследования и прекрасно понимаем, откуда идет коррупция и как гуманитарка попадает на черный рынок.

Если полгода не менять плитку и бордюры в Москве, ничего со столицей нашей прекрасной не случится. А эти десятки миллиардов рублей можно и нужно направить на бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты москвичам.

— Вы говорите, полгода не менять плитку. 12 миллиардов рублей в неделю идет на закупки для благоустройства Москвы! А дать людям маски жалко! Надо плитку менять…

— Видимо, тогда достаточно всего пару недель плитку не менять. И мы все будем в этих масках и перчатках без всякого черного рынка спокойно передвигаться. Тогда ситуация с COVID в Москве стала бы, по крайней мере, на порядок лучше.

Бесплатная раздача СИЗ позволит существенно снизить заболеваемость коронавирусом

— Зритель просит рассказать, когда все закончится с эпидемией коронавируса и мы сможем вернуться к нормальной жизни.

— Это можно быстро и эффективно закончить, если хотя бы временно прекратить непонятно для кого проводящееся благоустройство и украшение улиц, а освободившиеся средства направить на бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты. Вот такими методами мы можем очень быстро победить COVID.

С другой стороны, конечно, существует определенный пофигизм, присущий некоторым людям, которые наплевательски относится к вопросам безопасности своего здоровья и окружающих. Наверное, надо как-то регулировать эту ситуацию. Но опять же — после реальных действий власти.

По крайней мере, в Москве, я абсолютно уверен, бесплатная раздача средств индивидуальной защиты позволит очень быстро существенно снизить заболеваемость коронавирусом. Это — не популизм, потому что деньги есть. Давайте точечно поработаем месяц и посмотрим результаты. Они, безусловно, будут.

Говорить, когда это все закончится глобально, очень тяжело. Рассчитываем на то, что наши вирусологические центры смогут быстро разработать, может быть, где-то к декабрю, вакцину.

Хотя последние сообщения из Китая говорят о том, что вирус COVID мутирует и становится более изощренным, меняется симптоматика болезни. Это — очень тревожные данные. Поэтому самое главное в ситуации, в которой мы находимся, выполнять хотя бы минимальный набор требований, который позволит не заразиться.

Если тебя заставляют за свои деньги, пусть небольшую твою зарплату, покупать эти самые маски и средства защиты по завышенным в десятки раз ценам, это — одна ситуация. А когда на каждую поездку тебя государство обеспечивает, то ты безопасно передвигаешься в общественном транспорте, это — другая ситуация. Поэтому надо принимать меры конкретной социальной адресной поддержки населения в условиях коронавируса.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы covid-19 москва вакцина здоровье медицина транспорт коронавирус самоизоляция игорь коротченко карантинные меры средства индивидуальной защиты
Новости Все >
Песков рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом
В больницах Армении не хватает мест для коронавирусных больных
Соцсеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "Клипы"
Росавиация рассмотрит заявки на субсидии от российских аэропортов
В Белоруссии сформировали новое правительство
Эксперт назвал основные признаки прослушки смартфонов
Трамп больше не общается с Си Цзиньпином
В Псковской области скончался врач, прибывший для работы в госпитале
В Мексике обнаружено древнейшее сооружение цивилизации майя
Репетиция парада Победы прошла в Волгограде
Последние материалы
Эксперт рассказал, как обойти "смертельные" санкции США по "Северному потоку-2"
Соцсеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "Клипы"
Росавиация рассмотрит заявки на субсидии от российских аэропортов
В Белоруссии сформировали новое правительство
Эксперт назвал основные признаки прослушки смартфонов
Трамп больше не общается с Си Цзиньпином
В Псковской области скончался врач, прибывший для работы в госпитале
В Мексике обнаружено древнейшее сооружение цивилизации майя
Чиновникам постоянная замена плитки важнее здоровья людей
Репетиция парада Победы прошла в Волгограде
Популярное
Экономика и бизнес
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"

Трубоукладчик "Александр Черский" может достраивать "Северный поток-2", не опасаясь американских санкций.

Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Американский инженер рассказал, как выжить в падающем лифте
Технологии
Американский инженер рассказал, как выжить в падающем лифте
Общество
Казахский политолог: люди не верят в пандемию
Новости футбола
"Краснодар" определился с новым главным тренером
Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер Усам Оздемиров О визах, талантах и двух тиграх, дерущихся в долине Усам Оздемиров Василий Амирджанов Курорты обеспечат туристам тюремно-санаторный отдых Василий Амирджанов
Комментарии
Как Трамп опять напугал союзников Россией
В США проектируют ракету с пулеметом
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Чёрный Майдан" в Лондоне - толпа штурмовала резиденцию премьера
SpaceX использовала в корабле Crew Dragon российские комплектующие
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Сейм Латвии: главная угроза демократии - георгиевские ленточки
SpaceX использовала в корабле Crew Dragon российские комплектующие
SpaceX использовала в корабле Crew Dragon российские комплектующие
США: шах - это еще не мат. Вот новые санкции для "Северного потока-2"
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Как Трамп опять напугал союзников Россией
Как Трамп опять напугал союзников Россией
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Опубликован бюллетень голосования по поправкам в Конституцию России
Владелец ресторана Pushkin Russia рассказал, как защищал заведение
Владелец ресторана Pushkin Russia рассказал, как защищал заведение
Опубликован бюллетень голосования по поправкам в Конституцию России
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ