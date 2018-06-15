Если живешь в бывшем СССР - ты в зоне риска

Не замечали ли вы, читатель, как быстро рушатся прозападные демократии постсоветского пространства и как устойчивы их западные учителя? Только в этом году пали правительства Киргизии, Армении, Грузии. Под угрозой постоянной смены власти находятся Молдавия и Украина. Так чем же определяется устойчивость так называемой "западной демократии"? И стоит ли народам уповать на нее?

Преданность США не всегда гарантирует безопасность

13 июня подало в отставку правительство Грузии на фоне массовых акций протеста с требованием "восстановления справедливости" в деле об убийстве 16-летних школьников. Премьер-министр Георгий Квирикашвили попытался было прийти на акцию протеста у здания парламента, но протестующие начали бросать в него бутылки с криками "Уходи!". И он ушел. Не слишком ли просто?

Заметим, что так же просто улица "ушла" правительство Сержа Саргсяна в Армении, якобы по причине непереносимости его политического долголетия. Правительство Киргизии Сапара Искакова отправил в отставку президент — росчерком пера, якобы по причине того, что оно очень увлеклось политикой и через головы аксакалов налаживало связи с Китаем. Но вот что удивительно, обнищавшая и вымирающая Прибалтика с негражданами и подавлением русскоязычия стабильно существует, никакой поспешной смены режимов мы там не видим.

Решает не народ, решает вашингтонский обком

Посмотрим с другой стороны. Правительство Германии в эти дни улица и парламент тоже настойчиво просят уйти в отставку после очередного изнасилования и убийства мигрантом 14-летней девочки. Во Франции, не переставая, идут майданы с сжиганием шин, баррикадами, столкновениями с полицией. В последний раз из-за решения правительства урезать социальные льготы. Тем не менее ни Меркель, ни Макрон в отставку не подают и непопулярных решений не отменяют.

Так же непоколебимо прозападное правительство Мексики Пеньи Ньето, которое с 2014 года улица пытается отправить в отставку после убийства и сожжения 43 студентов, участников антиправительственных демонстраций. А вот левое правительство Дилмы Русеф в Бразилии было подвергнуто импичменту только потому, что нарушило бюджетную дисциплину. Улица при этом сыграла не последнюю роль. Там же бывший президент страны Лула да Силва недавно присел в тюрьму на девять лет за недоказанную взятку в виде трехкомнатной квартиры. Причем его дело вел судья, получивший образование и стажировавшийся в США.

Напрашивается вывод о том, что дестабилизируются страны, или неугодные США, или те, которые своей неустойчивостью создают проблемы России и другим сильным суверенным государствам (Венесуэле, Венгрии, Китаю). А вот вассалы, даже если они тираны своего народа, спокойно сидят в креслах положенные сроки.

Управление через смену власти

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра геополитических экспертиз, заместитель руководителя Центра консервативных исследований социологического факультета МГУ Валерий Коровин, "свержение власти стало технологией для западных политтехнологов в рамках общей модели сетевых войн, результатом которых становится постановка под стратегический контроль Запада того или иного государства, народа или целого мирового региона через серию цветных революций".

"И чем более неустойчивая, пародийная, суррогатная государственность, тем проще ее демонтировать, перехватить и поставить ее под свой стратегический контроль, введя внешнее управление со стороны глобалистской олигархической транснациональной корпоратокративной модели внешнего управления", — заметил политолог в интервью "Правде.Ру". По его мнению, страны постсоветского пространства, часто искусственно слепленные в СССР для того, чтобы показать Западу, "как надо входить в социализм", так и не стали полноценными государствами, а живут как бы в "декорациях под государство".

В рамках этой технологии главное — как можно чаще менять власть. При этом не важно, какую на какую, продолжил Валерий Коровин в беседе с корреспондентом "Правды.Ру". "В Грузии снесли абсолютно либерального прозападного Шеварднадзе, застрельщика перестройки. После него пришел Гамсахурдия — тоже абсолютно прозападный. Потом привели опять Шеварднадзе, потом —Саакашвили, лизоблюда, западника, либерала. Но его тоже снесли и привели "грузинскую мечту" — олигарха Иванишвили. Потом и его убрали, и следующего теперь тоже".

Что касается самого Запада, то смена власти там тоже частая, но в рамках одних и тех же кланов, сделал вывод Валерий Коровин в интервью "Правде.Ру".

Не рой другому яму

Добавим, что в последнее время эта клановость или двухпартийная модель, в которой соперников выдавали за конкурентов, разрушается. К власти стали приходить отщепенцы, такие как Трамп или, как в парламентских республиках, третья сила, которая не хочет играть по правилам. Они дестабилизируют систему, ставят под сомнение ее ценности. Как долго западные демократии будут способны удержаться от сползания в тот хаос, который они изобрели?

Возможно, скоро на плаву в цивилизации останутся только "диктатуры" — устойчивые государственные образования, где смена власти происходит тогда, когда для этого создаются внутренние предпосылки, а не по щелчку американцев, или иллюминатов, или транснациональных корпораций. Неслучайно Трамп в ответ на отмену десятилетнего срока пребывания у власти Си Цзиньпина сказал, что и "нам так надо".

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