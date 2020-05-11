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Автор Инна Новикова

Коронавирус разрушил глобализм и изменит весь мир

Мир

Всенародное голосование за внесение поправок в Конституцию из-за карантина отложено на неопределенный срок. Насколько реально совместить это голосование с ЕДГ по выборам губернаторов и заксобраний в сентябре? Когда и при каких условиях будет снят карантин? Какие последствия эпидемия коронавируса окажет на весь мир? Глобализм кончился. Сохранятся надгосударственные союзы, и если — да, то в каком виде? На эти и другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

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Коронный кризис и как с ним бороться

Поможет ли власть людям, которых оставила без средств 

— Константин Николаевич, всенародное голосование по поправкам в Конституцию давно должно было пройти, но в связи с эпидемией коронавируса неизвестно когда будет. Говорят, что нам нужно выйти на плато. Остается надеяться, что хотя бы до осени, когда будет единый день голосования, карантин закончится. Но возможно ли совместить такие две большие серьезные кампании?

— Совместить технологически вполне возможно, в этой никакой особой проблемы я не вижу. А карантин, его продолжительность нельзя связывать только со статистикой. Конечно, у нас за ней следят, сравнивают с другими странами. Я в государственном управлении какое-то время проработал, поэтому понимаю логику людей, принимающих решения.

Есть динамика новых заболевших, которым нужна медицинская помощь и кого надо госпитализировать, и есть динамика выздоравливающих. Когда выздоравливать будет больше людей, чем заражаться, уже не понадобится делать новые резервы коечных мест, то можно будет отменять некоторые меры.

Бессимптомников можно даже особо не брать в расчет. Если люди как-то это перенесли, то и слава Богу, они наработали иммунитет, сделали задел на будущие наши встречи с этим вирусом.

— В некоторых странах практически никаких мер против коронавируса не принимали. Власти России вроде бы эффективно действовали, много средств потратили, да еще лишили многих доходов и бюджет — налогов. Но некоторые считают, что реально это было не нужно. Просто если мы не будем проводить карантинные мероприятия, то будем плохо выглядеть в глазах мирового сообщества. Это — такой модный мировой тренд, поэтому все и кинулись на это направление.

Вирус окончательно списал глобализм

— Я считаю, в этом случае своя рубашка ближе к телу, и как раз одним из глобальных политических последствий пандемии как раз станет тенденция на нарастание роли национального государства как субъекта политики.

Я думаю, все разъедутся по своим национальным государственным квартирам, а все эти наднациональные объединения, если и не прекратят совсем свое существование, то их роль значительно ослабнет, а где-то даже сведется к минимуму. Об этом уже давно говорилось, а Ковид-19 ясно высветил все проблемы, дал этому толчок и послужил спусковым механизмом.

— Весь глобализм уже провалился.

— Он и так, строго говоря, был уже в общем-то не в лучшей форме, а этот кризис его окончательно списал. В следующий раз о глобализме вспомнят уже не скоро.

— Не скоро — это когда?

— Только через многие десятилетия, потому что все будут очень хорошо помнить про "солидарность", о которой на Западе все постоянно твердили. А теперь наглядно увидели, как все "друзья" Италии "бросились помогать". Все стали только друг у друга медицинские грузы перехватывать. Каждый был за себя и пытался справиться в одиночку.

— Тем не менее, европейские страны очень долго шли к объединению. Евросоюз все же останется?

— Речь не о том, что Евросоюз скоро совсем развалится, страны разойдутся. Конечно, нет. Есть единое экономическое пространство, они сейчас приняли единый пакет COVID-бондов, и Евросоюз займет денег на борьбу с вирусом для всей Европы.

Я говорю, про более глубокие процессы. Уже достаточно давно в каждой стране есть партия евроскептиков. Но по факту ранее существующей реальности эти процессы встали, этот кризис их всерьез подстегнет.

Карантин спровоцирует новую волну пандемии

Хотя, конечно же, главное, что окажет влияние на нашу жизнь на ближайшие годы и на десятилетия, это — не медицинско-санитарная составляющая пандемии, а социально-экономическая.

Очень небольшому числу людей понадобится высокотехнологичная медицинская помощь, а негативные последствия от всех этих карантинов, всевозможных ограничений, остановки достаточно большой части экономики почувствуют на себе все.

Разные именитые медицинские организации (не ВОЗ, а серьезные исследователи) предупреждают о том, что возможны новые волны пандемии. Более того, карантины, как они говорят, их только провоцируют, потому что они не дают заболеть всем.

С одной стороны, хорошо, что не перегружается медицинская инфраструктура, и все, кому нужна качественная высокотехнологичная помощь, могут ее получить. Но с другой стороны, не происходит иммунизация большинства.

Про свойства этого вируса ходят просто какие-то легенды. Иногда складывается ощущение, что это и не вирус вообще, а какой-то персонаж фантастических фильмов, который берет и каким-то образом выпрыгивает из бессимптомного человека, напрыгивает на всех, сам переползает, преодолевает по воздуху многие километры. Хватается за вашу одежду, а потом заползет в ухо, в нос или в рот.

Но если это хотя бы отчасти так, то все равно рано или поздно мы все им переболеем. Но у многих заразившихся им нет даже никаких симптомов. И чего тогда бояться?…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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