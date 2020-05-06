Латвия не была республикой-донором в СССР

Латвия не была донором в СССР, это доказал еще Егор Гайдар на цифрах, что не может сделать, как бы не старался, министр Янис Борданс.

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Горе-счетовод Борданс

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов. "Мы были донорами денег в СССР", — сказал министр, агентству LETA. "Это также свидетельствует о нашей силе", — уточнил он.

Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич Борданс не назвал "общую сумму добавленной стоимости", которую производила ежегодно Латвийская Советская Социалистическая Республика.

Но, не назвав общую сумму в абсолютном выражении, этот "веселый человек" сумел назвать часть от этой суммы в процентах, которую якобы Латвия отдавала на развитие остальной части Советского Союза.

"Любой первокурсник экономического факультета улыбнется и покрутит у виска пальцем и будет прав", — сказал Николай Межевич.

Цель Риги: работать русофобами за счет России

"В Латвии не ставится задача изучить вопрос. В Латвии ставится задача обвинить Россию в том, что она недодала миллиардов, а точнее в том, что те миллиарды, которые Советский Союз оставил, уходя из Латвии, уже кончились или разворованы, поэтому: "Дайте еще", — добавил эксперт.

При этом Латвия не замечает, что сама развалила за годы независимости заводы (машностроение), фабрики (текстильная, парфюмерная промышленность), созданные при СССР, сельское хозяйство, "украла сама у себя транзит, уничтожила наполовину свои порты".

По словам эксперта, давать денег, конечно, не стоит, потому что, " чем больше мы будем делать для Эстонии, Латвии или Литвы, тем хуже они будут относится к нам".

Помогать Латвии — это помогать Гитлеру

"И давайте прямо скажем: Латвия — это страна, где сегодняшний день идет процесс возрождения или, по крайней мере, героизация фашизма. О чем речь? Помогать сегодня Латвии в любой форме — это то же самое, что помогать Гитлеру осенью 1941 года. Масштаб, конечно, не тот. Но, по сути, это примерно так", — уточнил Николай Межевич.

"На самом деле, таким людям как Борданс, по большому счету, и Россия безразлична и, самое интересное, и Латвия безразлична, его интересуют подачки Европейского союза — гранты, карьера", — сделал вывод Николай Межевич.

Латвия не была донором в СССР

В СССР действовала политика приоритетного развития "национальных окраин". Энергоносители и другая продукция Российской Федерации "продавались" союзным республикам по заниженным ценам, а их продукция "покупалась" по завышенным.

Как написал в своей книге "Гибель империи. Уроки для современной России" экс-премьер министр РФ Егор Гайдар, при межреспубликанской торговле в СССР, в пересчете на душу населения в мировых ценах, в 1989 году каждый каждый россиянин "инвестировал" в другие республики ежегодно по 209 рублей. Другой республикой-донором, меньшего масштаба, была Туркмения — по 11 рублей с человека в год.

Остальные республики получали, причем в наибольшем выигрыше находились: Литва (997 рублей), Эстония (812 рублей), Молдавия (612 рублей), Латвия (485 рублей), Армения (415 рублей).

Помимо этого скрытого механизма обогащения Латвии, существовал еще один — дотирование из общесоюзного бюджета, когда собранные средства перераспределялись по республикам, при этом окраинам выделялись гораздо большие фонды на индивидуальное строительство, приобретение импорта и так далее. Уровень потребления на человека в 1989 году был в Латвии 26,9 тыс. долл в год, а уровень производства 16,5 тыс. долл. в год. То есть, Латвия потребляла больше, чем производила.

Справка. Министр юстиции Янис Борданс возглавляет комиссию по подсчету ущерба от так называемой "советской оккупации". В частности, в этом году комиссия собирается проанализировать бюджетные расходы Латвийской ССР и СССР с 1946 по 1960 годы и обобщить материалы "об уничтожении состоятельного крестьянства на территории республики". По словам Борданса, на работу комиссии в этом году выделено, как и годом ранее, €35 770.

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