Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
О рекордном обвале российской экономики
Автор Любовь Степушова

Латвия не была республикой-донором в СССР

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Латвия не была донором в СССР, это доказал еще Егор Гайдар на цифрах, что не может сделать, как бы не старался, министр Янис Борданс.

Правда ру опубликовала разговор с Татьяной Жданок о положении русских в Латвии

Горе-счетовод Борданс

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов. "Мы были донорами денег в СССР", — сказал министр, агентству LETA. "Это также свидетельствует о нашей силе", — уточнил он.

Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич Борданс не назвал "общую сумму добавленной стоимости", которую производила ежегодно Латвийская Советская Социалистическая Республика.

Но, не назвав общую сумму в абсолютном выражении, этот "веселый человек" сумел назвать часть от этой суммы в процентах, которую якобы Латвия отдавала на развитие остальной части Советского Союза.

"Любой первокурсник экономического факультета улыбнется и покрутит у виска пальцем и будет прав", — сказал Николай Межевич.

Цель Риги: работать русофобами за счет России

"В Латвии не ставится задача изучить вопрос. В Латвии ставится задача обвинить Россию в том, что она недодала миллиардов, а точнее в том, что те миллиарды, которые Советский Союз оставил, уходя из Латвии, уже кончились или разворованы, поэтому: "Дайте еще", — добавил эксперт.

При этом Латвия не замечает, что сама развалила за годы независимости заводы (машностроение), фабрики (текстильная, парфюмерная промышленность), созданные при СССР, сельское хозяйство, "украла сама у себя транзит, уничтожила наполовину свои порты".

По словам эксперта, давать денег, конечно, не стоит, потому что, " чем больше мы будем делать для Эстонии, Латвии или Литвы, тем хуже они будут относится к нам".

Помогать Латвии — это помогать Гитлеру

"И давайте прямо скажем: Латвия — это страна, где сегодняшний день идет процесс возрождения или, по крайней мере, героизация фашизма. О чем речь? Помогать сегодня Латвии в любой форме — это то же самое, что помогать Гитлеру осенью 1941 года. Масштаб, конечно, не тот. Но, по сути, это примерно так", — уточнил Николай Межевич.

"На самом деле, таким людям как Борданс, по большому счету, и Россия безразлична и, самое интересное, и Латвия безразлична, его интересуют подачки Европейского союза — гранты, карьера", — сделал вывод Николай Межевич.

Латвия не была донором в СССР

В СССР действовала политика приоритетного развития "национальных окраин". Энергоносители и другая продукция Российской Федерации "продавались" союзным республикам по заниженным ценам, а их продукция "покупалась" по завышенным.

Как написал в своей книге "Гибель империи. Уроки для современной России" экс-премьер министр РФ Егор Гайдар, при межреспубликанской торговле в СССР, в пересчете на душу населения в мировых ценах, в 1989 году каждый каждый россиянин "инвестировал" в другие республики ежегодно по 209 рублей. Другой республикой-донором, меньшего масштаба, была Туркмения — по 11 рублей с человека в год.

Остальные республики получали, причем в наибольшем выигрыше находились: Литва (997 рублей), Эстония (812 рублей), Молдавия (612 рублей), Латвия (485 рублей), Армения (415 рублей).

Помимо этого скрытого механизма обогащения Латвии, существовал еще один — дотирование из общесоюзного бюджета, когда собранные средства перераспределялись по республикам, при этом окраинам выделялись гораздо большие фонды на индивидуальное строительство, приобретение импорта и так далее. Уровень потребления на человека в 1989 году был в Латвии 26,9 тыс. долл в год, а уровень производства 16,5 тыс. долл. в год. То есть, Латвия потребляла больше, чем производила.

Справка. Министр юстиции Янис Борданс возглавляет комиссию по подсчету ущерба от так называемой "советской оккупации". В частности, в этом году комиссия собирается проанализировать бюджетные расходы Латвийской ССР и СССР с 1946 по 1960 годы и обобщить материалы "об уничтожении состоятельного крестьянства на территории республики". По словам Борданса, на работу комиссии в этом году выделено, как и годом ранее, €35 770.

Читайте по теме: Почему Россия бросает русских в Прибалтике
Почему ветеранов из СНГ нет в указе Путина о пособиях ко Дню Победы

Почему народы СССР готовы к объединению?

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы латвия русофобия янис борданс николай межевич ссср. советский союз
Новости Все >
Власти Новороссийска рассказали о фотографии "дезинфекции" пляжа
Эксперт рассказал, почему Иран меняет национальную валюту
Роднина о Трусовой: "Не всякий готов выдержать жернова Тутберидзе"
ФНС: апрельские показатели по налогам упали на 30%
Суперкомпьютер вычислил эффективные лекарства от COVID-19
На Ставрополье откроют мемориальный комплекс в честь героев ВОВ
Около двух тысяч российских семей получили льготную ипотеку
В парке Гольяново наркоман не успел убежать от полиции
Убийце младенца в Саратовской области назначили принудительное лечение
Ученые выявили 200 мутаций COVID-19
Последние материалы
Меркель объявила о рестарте Бундеслиги во второй половине мая
Ветеран ВОВ получил ключи от квартиры в Видном
Эксперт рассказал о том, какие насекомые могут переносить коронавирус
Два сотрудника уголовного розыска в Петербурге попались на взятке
Компании Apple и Google не смогут отслеживать местоположение людей
СК выясняет причины взрыва на заводе в Мордовии
Актер Петр Красилов заразился коронавирусом
Ресторатор Леонид Гелибтерман: нас всех ждет новая жизнь
В Италии российские военные медики вылечили от коронавируса 75 человек
Популярное
Мир. Новости мира
В Катаре начался вооруженный переворот. Между военными идут бои

В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.

В Катаре начался вооруженный переворот. Между военными идут бои
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Новости Украины
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Любовь Степушова Латвия не была республикой-донором в СССР Любовь Степушова Василий Амирджанов Школьникам утвердили план флешмобного Дня Победы Василий Амирджанов
Комментарии
Денег нет? А почему бы не сделать, как в Швейцарии
Латвия не была республикой-донором в СССР
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
В Еврокомиссии ожидают сокращение экономики ЕС на 7,4%
Мишель Уэльбек: мир после самоизоляции будет таким же, как раньше
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Добычу ископаемых на Луне посчитали предвыборным пиаром Трампа
Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики
Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко из-за нехватки внимания
Кредит на Западе — эт﻿о помощь, в России — кабала
Жена Ди Марии назвала Англию дырой
Время смотреть правде в глаза
Юлия Барановская неудачно подстригла своего сына
Кредит на Западе — эт﻿о помощь, в России — кабала
Особый путь: приедут ли главы государств на 9 мая в Минск
Особый путь: приедут ли главы государств на 9 мая в Минск
Особый путь: приедут ли главы государств на 9 мая в Минск
Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики
Сладости - лучшее лекарство от стресса
Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ