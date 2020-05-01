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Америка поставила себя против всех
Автор Любовь Степушова

Почему разваливается атомная энергетика Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

Атомная энергетика Украины разваливается с печальными последствиями для бизнеса и населения страны, но с благоприятными — для олигарха Рината Ахметова.

Сериал "Чернобыль": правда и ложь. Очевидец рассказывает / Саркофаг

АЭС Украины значительно снизили генерацию

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ("Слуга народа") на своей странице в Facebook сообщил в среду, что общая мощность работающих блоков украинского НАЭК "Энергоатом" упала до 7300 МВт — примерно в полтора раза от уровня зимы 2019/2020 года.

"Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11 400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас", — написал он.

Речь идет о мощностях Запорожской и Ровненской АЭС, где выводятся в резерв три энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт, указывает издание Украина. Ру. Остановку еще двух блоков планируют с 10 мая. Сейчас на четырех атомных станциях Украины работают на выдачу электроэнергии 11 из 15 энергоблоков.

Герус добавил, что неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций.

Олигарх Ахметов выиграл от этого решения

Бенефициара этого решения не трудно найти, от принятого решения выигрывает олигарх Ринат Ахметов, который в условиях кризиса теперь найдет куда поставлять дорогой уголь, добываемый на его предприятиях.

Очевидно, что правительству Украины безразлично, что население и предприниматели пострадают от удорожания электроэнергии, поскольку госпредприятие "Энергоатом" обеспечивало больше 50%, а в осенне-зимние периоды иногда и около 70% всех потребностей страны в электроэнергии.

Украину ждут новые Чернобыли

С другой стороны это решение ставит под угрозу безопасность страны, о чем написали 8 апреля в своем открытом письме Владимиру Зеленскому члены Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины.

Они сигнализируют, что присутствует "управляемая дезорганизация" энергорынка, которая привела к неплатежам за произведенную электроэнергию. Кроме того, не прекращаются попытки "протащить" в руководство НАЭК "Энергоатом" людей, "профессионально далеких от ядерной энергетики", указывают они.

"НАЭК "Энергоатом" испытывает дефицит финансовых средств для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива, который стремительно растет. Следовательно, юридически никто не отвечает за безопасность АЭС. Осознаете ли Вы, к чему приведет вынужденная остановка ядерных энергоблоков? Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?", — подчеркивают ветераны атомной энергетики.

Мировой опыт показывает, что вывод из эксплуатации АЭС требует значительных интеллектуальных, материальных затрат и тщательного планирования.

При выводе из эксплуатации должно уделяться самое серьезное внимание безопасности персонала, населения, природной среды. Также возникает вопрос о смягчение негативных социальных последствий, связанных с потерей рабочих мест в городах-спутниках АЭС, жители которых социально и экономически уязвимы. Их жизненная инфраструктура жестко завязана на работающий атомный объект. Отсутствуют альтернативные рабочие места.

Комментарий Валентина Землянского

Как сказал "Правде.Ру" директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, изменение энергобаланса происходит с конца прошлого года, но сейчас это приобрело "лавинообразный характер".

По словам эксперта, это связано с экономическим кризисом, то есть, c сокращением производства,  что требует "притормаживания" базовых энергетических мощностей, вывода их из работы. Базовыми во всем мире являются мощности АЭС, которые, в основном, обеспечивают спрос промышленности. Если спрос повысится, то блоки будут выводиться из резерва, набирать обороты, а пока они работают в "холодном резерве", то есть, "блок потихонечку пыхтит, в сеть не выдает", пояснил украинский энергетик.

Кроме того, добавил Владимир Землянский, "наслоилась проблема внутренней финансовой задолженности между всеми игроками, потому что новую модель управления отраслью, которую в прошлом году запустили, она изначально была с огрехами".

Что касается открытого письма ветеранов-энергетиков, то, по мнению эксперта, "до Чернобыля там сильно далеко", но присутствует проблема развития и поддержания работы атомной генерации. И люди, которые в теме, прекрасно понимают, что это возможно только в кооперации с Российской Федерацией, с "Росатомом".

"Хочешь, не хочешь, можешь на уши становиться, краситься в любые цвета, но от объективной реальности никуда не уйти", — отметил Валентин Землянский.

"Если мы смотрим на перспективу больше 5 лет (10-15-20 лет), то в любом случае придется либо останавливать и прощаться с АЭС, но это тоже очень затратная процедура, либо работать совместно с Россией. Сейчас оставили преференции "зеленой" энергетике, но она потянула на себя огромное количество денег, давая гораздо меньше электроэнергии в сеть потребителям", — резюмировал Валентин Землянский.

Читайте по теме: Взгляд профессионала: беседа о Чернобыле с Владимиром Асмоловым

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