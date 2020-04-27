Разноцветный исламский терроризм Пакистана отодвигает сближение с Россией

В начале 2020 года в силу целого ряда обстоятельств Пакистан вышел на первый план международной политики. В вопросе, кто Пакистан для России — враг или союзник — разбирается Дарья Митина.

Пакистан для России: Враг или союзник?

Советский Союз с Пакистаном не враждовал, но был объявлен его главным врагом

Ни о какой дружбе между Советским Союзом и Пакистаном, образованным в 1947 году, говорить было нельзя, за исключением короткого потепления отношений в период правления президента Зульфикара Али Бхутто. Он был единственным лидером Пакистана, который заявлял о намерении выстроить партнёрство с Советским Союзом. В 1977-м Зульфикар Али Бхутто был свергнут и через полтора года казнён диктатором Зия-уль-Хаком, совершившимгосударственный переворот.

Следующее десятилетие — до 1988-го, — совпадающее со сроками войны в Афганистане, Пакистаном правил военный диктатор Мухаммед Зия-уль-хак.

Отметим, что на протяжении семидесяти трёх лет, в которые существует Пакистан, только один лидер пришёл к власти мирным путем, через выборы, не через военный переворот, не через хунту — это нынешний премьер-министр Имран Хан.

Период правления Зия-уль-Хака — наиболее тёмные страницы истории Пакистана. Он, генерал, придерживался категорических антикоммунистических позиций, считал коммунизм главной бедой на земле и провозглашал даже не Индию, но Советский Союз своим главным противником. Традиционно для Пакистана основным врагом была Индия, с которой они не так мирно расстались и по нынешний день вооружённо враждуют за территорию. Но для Зия-уль-Хака основным геополитическим соперником являлся Советский Союз. Этот диктатор втянул Пакистан во все возможные существовавшие тогда антисоветские союзы: Пакистан стал членом блоков СЕАТО и СЕНТО.

Поводов для сближения не видно

А в 2004-м США объявили Пакистан своим основным союзником вне НАТО.

Есть у них такая почётная градация. Те страны, которые в НАТО не входят, могут быть друзьями НАТО. До своего вступления в НАТО таким статусом обладала Турция. В 2004-м эстафету подхватил Пакистан. Этим, собственно говоря, объясняется крайне антироссийская политика всех пакистанских руководителей.

Стратегический курс пакистанского руководства на поддержку разнородного и разноцветного исламского терроризма, конечно, не мог позволить России выстраивать с этой страной даже нейтральные отношения, не говоря уже об отношениях дружеских.

Позиция Пакистана во время афганской войны и та негативная роль, которую он играл для просоветских сил в Афганистане (он стал основной базой для разворачивания талибанского движения), делали партнёрские отношения между ним и Россией невозможными.

В настоящее время товарооборот между нашими странами ещё меньше, чем между Россией и Ираном, хотя Иран в течение сорока с лишним лет находится под жёсткими экономическими санкциями. Пакистан свободен в установлении торговых отношений, но наш товарооборот ещё скромнее: полмиллиарда долларов. Для такой огромной страны, как Пакистан (население России 145 миллионов человек, а Пакистана почти 210), столь куцый товарооборот до смешного странен.

Вазиристан — змея на пакистанской груди

Пакистан, долгие годы взращивая исламских фундаменталистов, сам пострадал от этого, получил щелчок по носу в виде обострившегося регионального сепаратизма. Управляемые территории племён превратились в очень относительно управляемые. И на северо-западной границе Пакистана с Афганистаном образовалось государство Вазиристан, не признанное пока никем.

Две провинции — Северный Вазиристан и Южный Вазиристан — объявили об автономии и позиционируют себя как государство Вазиристан. Они имеют свою администрацию и крайне сложные отношения с Исламабадом.

Именно Вазиристан стал базой пуштунского движения "Талибан". Именно с территории Вазиристана движение "Талибан" распространилось по всему Афганистану. Именно на территории Вазиристана многие годы идёт так называемая контртеррористическая операция пакистанской армии и сил США и НАТО.

Соединённые Штаты оказывают и финансовую, и военную поддержку пакистанскому правительству в попытках подавить этот сепаратизм. Но попытки эти остаются бесплодными и для Исламабада, и для Вашингтона.

Вазиристан — крошечный кусочек территории, объявивший о самостоятельности, — для Соединённых Штатов по-прежнему очень больной вопрос.

МВФ и Всемирный банк оказывают помощь Пакистану

Удивительная панорама: Исламская Республика Иран объявлена Соединёнными Штатами страной-изгоем, со всех сторон обложена парализующими экономическими санкциями, внесена в чёрные списки международных организаций как государство, не отвечающееинтернациональным требованиям по недопущению финансирования террористических организаций. Считается, что Иран финансирует террористов.

При этом, как ни странно, Пакистан, который действительно десятилетиями

выращивает все возможные виды и сорта исламского терроризма на своей территории, в чёрныесписки не внесён. По данным Международной федерации по борьбе с отмыванием средств, так называемой FATF, Пакистан в серой зоне, то есть он может, хотя и с большими трудом, получить финансовую поддержку от Международного валютного фонда, от Всемирного банка, от Азиатского банка. Не без проблем, но он эту помощь получает, в отличие от Ирана, который получает не содействие, а всё более крутые санкции.

Наркотрафик как необходимое условие для партнёрства с США

Кроме того, по всем международным рейтингам, страна номер один по объёмам наркоторговли -Афганистан. Это справедливо, но нельзя не учитывать, что огромная часть наркотиков завезена в Афганистан с пакистанской территории: пришедшее к власти движение "Талибан", заняв в 1996-м президентский дворец Арк в Кабуле, за пять лет скосило поля опийного мака. С них кормились все страны, начиная с Соединённых Штатов Америки.

Международная наркомафия жирела на афганской территории. Наркотрафик резко упал, когда лидер талибов основатель движения "Талибан" Мулла Омар приказал покончить с наркоторговлей из идейных соображений.

И это было главной причиной, почему уже через пять лет, в 2001 году, американцы развернули против движения "Талибан" военную операцию "Несокрушимая свобода" — те самые американцы, руками которых талибы были приведены к власти в 96-м.

В 2001 году их же усилиями талибы были свергнуты. В президентском дворце Арк в Кабуле появилась американская марионетка Хамид Карзай. С тех пор талибы ведут кровавую войну за возврат к власти в Кабуле.

Помогать террористам, чтобы на глазах всего мира бороться с ними

Штаты не таят своего двусмысленного положения: одной рукой они террористов вскармливают, другой пытаются с ними бороться — классическая американская диалектика. Говорить о непоследовательности американской политики в Центральной Азии стало уже общим местом. Эта политика противоречива, и именно потому не может быть успешной. Но неуспешна не для Соединённых Штатов, которые просто сливают часть бюджета на поддержку кровавой каши на заокеанской территории. Она неуспешна для Афганистана и Пакистана, которым не выбраться из зоны окровавленной нестабильности.

Мировые лидеры позволяют себе не вмешиваться, будто забывая, что Пакистан — шестая по численности населения страна мира - входит в клуб ядерных держав.

К публикации подготовила Юлия Вельможина.