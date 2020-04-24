От Бадабера до администрации Трампа

В начале 2020 года в силу целого ряда обстоятельств Пакистан вышел на первый план международной политики. Дарья Митина взялась разобраться в вопросе, кто для России Пакистан — враг или союзник.

Пакистан для России: Враг или союзник?

Опасность распространения пуштунского национализма

В феврале наступившего года было подписано сенсационное соглашение между Соединёнными Штатами Америки и террористической организацией "Талибан"*. Она по-прежнему запрещена на территории Российской Федерации.

Речь идёт об афганском "Талибане", но ни для кого не секрет, что эта организация взращивалась на пакистанской территории.

Родиной "Талибана" принято считать приграничные с Афганистаном территории Пакистана. Он делится на четыре крупных провинции:

Пенджаб,

Синд,

Белуджистан

и Хайбер-Пахтунхва.

В двух последних пуштуны составляют большинство населения, их язык — основной. Идеи пуштунского национализма там очень сильны.

Кроме того, в Пакистане несколько федерально управляемых территорий племён, которые всегда были очагом регионального сепаратизма британской Индии.

Напомним, государству Пакистан нет ещё и ста лет: оно возникло в 1947 году в результате распада колониальной системы. Индия получила независимость, и образовалось государство Пакистан, с которым у неё идёт незатухающая борьба за индийский штат Джамму и Кашмир.

Пакистан считает его несправедливо отторгнутым, отобранным в ходе межгосударственного раздела сорок седьмого года. В целом, весь Пакистан был и остаётся зоной крайней нестабильности.

Страна чистых

Этнически и по языку единого государства так и не сложилось. Пакистан — чрезвычайно пёстрая страна. Даже государственных языков несколько. Основной — язык урду, хотя родным его называют 8 процентов населения Пакистана. Тем не менее он государственный — язык межнационального общения, прессы, делопроизводства. Но исконные языки территорий: пенджаби, синдхи, пушту — гораздо популярнее.

Всю афгано-пакистанскую зону часто называют "АфПак" — по первым буквам названий государств. Несмотря на то, что Пакистан отпочковался от британской Индии, в культурном и цивилизационном аспектах как единый регион чаще воспринимают Афганистан и Пакистан, а не Пакистан и Индию.

Почему? Потому что главной скрепой, вокруг которой возникло государство Пакистан, стала исламская религия. Пакистан — это исламская республика. Именно так звучит его официальное название: Исламская Республика Пакистан.

Несколько лет после своего образования он назывался Доминион Пакистан, потому что по сути был британским доминионом. Но с начала 50-х он Исламская Республика Пакистан.

Ислам явился государствообразующим фактором для Пакистана, причём проявляется он в жёстких радикальных формах. Преобладающее течение — суннитское. Шииты малочисленны.

Пакистан изначально провозгласил себя страной чистого ислама. Само название в буквальном переводе — "страна чистых".

Укрепление радикальных течений

Религиозное и территориальное противостояние с Индией не ослабевает. Борьба за влияние в индийском штате Джамму и Кашмир — национальное кредо Пакистана. Он отстаивает не только территорию штата, которую считает своей, несмотря на то, что она в Индии, — он бьётся и заинтересы мусульман в Индии. При нынешнем правонационалистическом правительстве Нарендры Моди, которого принято считать индуистским фашистом, мусульмане в Индии подвергаются дискриминации. И проблема эта перестаёт быть локальной, выходит на международный уровень.

Ещё одна идея, которая составляет национальное кредо Пакистана, — это поддержка движения "Талибан" в Афганистане, поддержка пакистанскими пуштунами своих собратьев — афганских пуштунов.

Американская кукла

Наверно, будет правильно сказать, что Афганистан с первого дня его создания являлся марионеткой Британии, колонией которой он много лет был. И марионеткой Соединённых Штатов Америки, которые использовали возникновение Пакистана для того, чтобы оборудовать на его территории плацдарм для американского влияния на Южную Азию.

Советский Союз поддерживал дружественные отношения с Индией в дни первых шагов государственности Пакистана.

Взаимоотношения с Китаем сошли на нет в 53-м году со смертью Сталина. Китай на какое-то время, пусть непродолжительное, но стал нашим геополитическим противником. И в противовес ему Советский Союз активно развивал дружеские отношения с Индией — самой большой демократией мира. Конечно, это сыграло свою роль в геополитическом позиционировании Пакистана. Пакистан всегда воспринимался и в Советском Союзе, и в постсоветской России как американская кукла.

Бадабер — исток исторической неприязни России и Пакистана

С приходом к власти Дональда Трампа и его администрации отношения Соединённых Штатов и Пакистана охладели. Однако Пакистан был и остаётся противником России. Во времена изматывающей афганской войны 1979-1989 годов именно с территории Пакистана шла основная помощь нашим противникам.

У этого кровавого конфликта, помимо Соединённых Штатов, был и второй вдохновитель — Исламская Республика Пакистан, которая снабжала афганских моджахедов и оружием, и деньгами, и данными разведки, насыщала идеями. Именно на пакистанской территории афганские моджахеды лечились, реабилитировались, зализывали раны. Именно на пакистанской территории афганские моджахеды содержали свои концентрационные лагеря для советских и афганских военнопленных.

Мир помнит печально знаменитую историю с восстанием в лагере Бадабер. Оно было подавлено, утоплено в крови со средневековой жестокостью.

Пленных сжигали живьём, с живых же сдирали кожу. Руководил боевиками один из тогдашних лидеров моджахедов полевой командир Бурхануддин Раббани.

После падения просоветского режима Наджибуллы он стал главой афганского государства. Вскорости после средневековой расправы над нашими пленными солдатами Бурхануддин Раббани в европейском пиджаке заседал в ООН и других международных организациях.

А подкрепляли его именно пакистанские войска: 11-й армейский корпус, который и помогал карательной экспедиции в Бадабере.

Продолжение следует.

К публикации подготовила Юлия Вельможина.

*организация, запрещенная на территории РФ