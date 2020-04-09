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Автор Олег Артюков

"Это оскорбляет меня и Путина": еще раз о "корысти" России

Мир

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте прокомментировал заявления о том, что помощь России его стране имеет политическую подоплеку. Глава правительства выразился совершенно однозначно и категорично.

Итальянский премьер о помощи России

Конте назвал подобные подозрения глубоко оскорбительными. Причем не только для него, но и для российского президента.

"Сам намек на это глубоко оскорбляет меня. Это оскорбление итальянского правительства. Думать то, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии — это большое оскорбление и не только меня, но и Владимира Путина, с которым у меня состоялся долгий телефонный разговор и который никогда не помышлял использовать это в качестве рычага в тот момент, когда он проявил солидарность с Италией. Об этом абсолютно никогда не просили и никогда об этом даже не думали", — заявил премьер-министр в интервью Би-би-си.

Как это было

Напомним, претензии в адрес России появились практически сразу же после того, как в конце марта самолеты с медиками и обрудованием отправились в Италию. Особый резонанс вызвала статья в газете La Stampa. В ней речь шла о том, что 80% российской помощи бесполезны.

На эту публикацию резко ответили в российском МИДе и Минобороны. Что, в свою очередь, стало поводом для ответного заявления итальянских внешнеполитических и оборонных ведомств. В общем, статья-пустышка едва не стала причиной дипломатического скандала…

На днях к кампании присоединились украинцы. На одном из сайтов была выложена петиция с требованием к властям отказаться от помощи России. Разумеется, никаких иных целей, кроме шума в прессе, эта петиция не преследовала.

Собственно, кампания по поводу того, что Россия помогает не просто так, а с расчетом на некие выгоды в будущем (снятие или хотя бы ослабление санкций, раскол Евросоюза и так далее) была развернута после роста критики в адрес структур Евросоюза с обвинениями в бездействии.

В Евросоюзе ничего не меняется

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, судя по его комментарию, считает, что Россия и Китай действительно пытаются упрочить свое влияние.

"Крупные державы, такие как Китай и Россия, при помощи СМИ увеличивают эффект от своей помощи, наращивая свою геополитическую роль в мире, в том числе за счет создания общественного мнения", — полагает он.

По мнению Борреля, "эта стратегия построена на демонстрации того, что определенные политические системы эффективнее наших в борьбе с пандемией".

Так что едва ли стоит ожидать, что кампания по шельмованию российской помощи прекратится. Это гораздо проще, нежели наладить эффективное взаимодействие в рамках самого Евросоюза.

Темы коронавирус жозеп боррель помощь россии джузеппе конте
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