Референдум о продаже земли иностранцам на Украине пройдет для отвода глаз

Референдум о продаже земли иностранцам на Украине — это "информационное чучело", он ничего не решает в сути вопроса, считает политолог Руслан Бортник.

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Рынок земли обострит ситуацию на Украине

Рада в спешке ночью с понедельника на вторник приняла во втором чтении законопроект о продаже земли.

Одобрили законопроект 259 депутатов при 226 необходимых, из них только 206 депутатов голосовали из пропрезидентской фракции "Слуга народа", их поддержала фракция экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", фракция "Голос" и депутатская группа "Доверие".

Ситуационно проблема решена — МВФ даст денег, дефолта не будет, но украинская власть получила огромный комплекс проблем в будущем:

это, прежде всего, углубление раскола в обществе,

а также тяжба в Конституционном суде о законности голосования в связи с нарушением регламента парламента и Конституции. Так, в зале присутствовало 126 депутатов при 226 минимально необходимых для работы Рады и принятия решений.

Согласно законопроекту, физические лица, а с 1 января 2024 года — юридические лица с украинским гражданством, смогут приобретать сельхозземлю до 10 тысяч га в одни руки. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.

Кроме того, банки смогут получать землю в качестве взыскания как предмет залога, однако такие участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет.

Референдум об иностранцах ничего не решает

Получат ли иностранцы доступ к рынку земли должен решить всеукраинский референдум.

Как сказал "Правде.Ру" директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, "вопрос об иностранцах" — это просто отвлечение внимания, так как на Украине очень легко получить гражданство.

"Это такое информационное чучело, которым просто отвлекают от основного", — сказал эксперт.

По его мнению, есть две ключевые причины принятия закона:

это требование МВФ и надежда украинской власти на то, что МВФ даст 5 миллиардов долларов в кредит, который сейчас критически нужен власти из-за огромного дефицита бюджета, падения экономических показателей, нарастания явлений экономического кризиса. это было личное обещание президента иностранным бизнесменам, именно поэтому в такой атмосфере: "в перчатках, поздно ночью люди в масках принимали этот законопроект".

Но, конечно, заметил Руслан Бортник, модель этого рынка земли серьезно была изменена под давлением общества и давлением оппозиции. Начальный законопроект, принятый в первом чтении, предусматривал возможность покупки земли иностранцами до 200 тысяч гектар в одни руки, отметил политолог.

Рейтинг Зеленского будет снижаться

Руслан Бортник согласился, что есть основание говорить о нарушении регламента, и полагает, что борьба вокруг этой темы не завершена. Оппозиция попытается внести изменения в сам закон и обжаловать его в Конституционном суде.

Политолог предполагает существенное падение рейтинга Зеленского и его партии после принятия закона в союзе с бывшими противниками.

"Вчера ситуативно сформировалась в Верховной Раде коалиция Международного валютного фонда. Само принятие этой непопулярной реформы, так же как и коалиция с Петром Порошенко, будет стоить Зеленскому падения рейтинга. Глубину падения рейтингов я пока не берусь рассчитывать, потому что накладываются факторы и эпидемии, и кризиса", — сказал Руслан Бортник.

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