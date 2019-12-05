Чтобы войти в НАТО, Украине надо начать продавать землю иностранцам

Украина станет членом НАТО, как только мы откроем земельный рынок, заявил Михаил Добкин, депутат Рады.

Таким был ответ парламентария журналисту канала NewsOne во время интервью в прямом эфире.

Добкин пояснил, что членство в военном блоке станет возможным через полгода после того, как иностранцы купят землю Незалежной. И даже заявок от Украины не понадобится.

Такой прогноз основывается на простом факте: новое имущество нужно будет охранять. И займутся этим именно военные.

Впрочем, говорит парламентарий, у членства в НАТО есть и оборотная сторона. И приводит в качестве примера Прибалтику и Венгрию: "они вошли в НАТО, но получили плюсом еще и безработицу, и отток населения, и снижение производства".

"Поэтому нам, — говорит Добкин, — надо еще раз хорошенько обдумать закон об открытии земельного рынка. Экспертов привлечь, дабы объективную картину плюсов и минусов увидеть". А принять его можно, -уверен депутат, — и позже, например, через год.

Напомним, что в сентябре кабмин Украины одобрил законопроект, по которому покупать сельхозземлю могут только украинские граждане и юрлица, зарегистрированные в стране. А в ноябре, как рассказывала "Правда.ру", мораторий на продажу земли одобрила Рада.