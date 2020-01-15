Депутат Рады: План власти прост: Украину – продать вместе с населением

Сегодняшняя украинская власть горит идеей продать страну во что бы то ни стало и как можно скорее. Это может случиться уже на следующей неделе.

С таким заявлением в Раде выступил Вадим Рабинович, депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Вызвано его очень эмоциональное по форме заявление было начавшимся в стране очередным витком обсуждения снятия моратория на продажу сельхозземель. Того самого, по которому "отменяющий" законопроект был принят Радой в ноябре (подробнее об этом — здесь).

Напомним, что этот документ был очень негативно встречен большинством украинцев: люди выходили на улицы, чтобы выразить свой протест.

Однако, по словам Рабиновича, "участники земельной аферы закон о продаже земель Украины продолжают продвигать, не особо выбирая даже способы, часть из которых вообще незаконна".

"Я их прекрасно понимаю: дядюшка Сорос потребовал поскорее закрыть этот вопрос. Они и стараются. Несогласных запугивают, преследуют по липовым уголовным делам. Срок-то поджимает — на следующей все должно быть решено. День продажи Украины совсем скоро", — говорил Рабинович.

По словам оппозиционного депутата, после того, как разрешение на продажу земли в стране будет оформлено, у рядовых украинцев, которые на ней живут, будет один вариант — становиться "рабами на плантациях".