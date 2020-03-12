Если "заробитчане" из Италии привезут на Украину коронавирус, России понадобятся армейские мероприятия, чтобы закрыть границу, считает политолог Олег Неменский.
Трудовые мигранты массово возвращаются на Украину из стран ЕС, в том числе из Италии, где ситуация с коронавирусом развивается трагически. Речь идет о десятках тысяч возвращенцев, сообщает Пограничная служба Украины. Как рассказали изданию Ua-reporter сотрудники аэропорта Борисполь, пассажиров из Италии пускают в общую очередь с прибывшими другими рейсами без какой-либо проверки.
В погранслужбе удивляются: "Для чего было это шоу с эвакуацией из Уханя, если такой пофигизм, когда из Европы пускают всех подряд".
На Западной Украине также говорят, что вернувшихся гастарбайтеров никто не проверяет, и считают, что заболевших может быть намного больше, чем декларируется официально.
Между тем правительство Украины объявило в среду карантин на территории всей страны.
Ограничения вводятся с 12 марта до 3 апреля. Сообщается, что будет закрыта большая часть КПП вдоль всей границы - из 219 останется 49. Какие именно, пока неизвестно. Известно, что за первое полугодие 2019-го в РФ въехали 3,9 млн граждан Украины.
Как сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский, опасность переноса вируса в Россию большая, потому что на Украине "фактически отмирают все государственные функции, в том числе массовое здравоохранение".
"Когда все удивлялись, смеялись, испытывали стыд за жителей города Новые Санжары, мало кто сказал, что определенная рациональность в этой истерике была: люди прекрасно понимают, что никакого полноценного медицинского обеспечения нет. Более того, любой из тех, кто был помещен в карантин, мог выйти за взятку. Когда государственные функции отмирают, то никакие правила и законы уже не действуют", — сказал политолог.
По словам эксперта, граница России с Украиной "довольно открытая, притом что есть особая военная зона".
"Если на Украине начнется большая эпидемия, то придется проводить огромные, очень дорогостоящие армейские мероприятия у границ с тем, чтобы не допустить проникновения этой эпидемии в Россию. Надо будет даже проявить инициативу, чтобы помочь самой Украине бороться. Конечно, с политической точки зрения принимать какую-либо помощь от России Украина не захочет. Возможно, такую помощь надо будет оказывать в секретном порядке", — сказал Олег Неменский.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила COVID-19 глобальной пандемией.
"Мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Некоторые страны борются с нехваткой потенциала. Другие — с нехваткой ресурсов. Третьи — с отсутствием решимости ", — добавил он.
Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, число случаев заражения и смертей меняется с каждым часом, достигнув 121 564 заражений и 4 373 смертей по всему миру по состоянию на утро 12 марта.
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