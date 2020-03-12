В Казахстане отменен военный парад в честь 75-летия Победы

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, подписал распоряжение об отмене проведения в столице страны Нур-Султане, военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-секретарь президента Токаева в соцсети Facebook.

Как пояснил Берик Уали, причина решения — ситуация с пандемией коронавируса.

Парад Победы, как уточняет пресс-секретарь главы Казахстана, — не единственное запланированное заранее крупное мероприятие, которое отменяется в стране.

"В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отметить публичные мероприятия по празднованию Наурыза,перенести запланированные ранее международные форумы и министерскую конференцию Всемирной торговой организации", — говорится в публикации.

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Сегодня же было принято решение о досрочном начале каникул для школьников — с 16 марта по 5 апреля, и переводе вузов на дистанционный режим работы.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. Подробнее об этом читайте в материале:

ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу. Что это значит для нас всех