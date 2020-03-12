Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Казахстане отменен военный парад в честь 75-летия Победы

Мир » Бывший СССР

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, подписал распоряжение об отмене проведения в столице страны Нур-Султане, военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-секретарь президента Токаева в соцсети Facebook.

Как пояснил Берик Уали, причина решения — ситуация с пандемией коронавируса.

Парад Победы, как уточняет пресс-секретарь главы Казахстана, — не единственное запланированное заранее крупное мероприятие, которое отменяется в стране.

"В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отметить публичные мероприятия по празднованию Наурыза,перенести запланированные ранее международные форумы и министерскую конференцию Всемирной торговой организации", — говорится в публикации.

Как еще Казахстан будет защищаться от COVID-2019

Сегодня же было принято решение о досрочном начале каникул для школьников — с 16 марта по 5 апреля, и переводе вузов на дистанционный режим работы.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. Подробнее об этом читайте в материале:

ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу. Что это значит для нас всех

Темы казахстан коронавирус касым-жомарт токаев отмена парада победы
Новости Все >
Китай преодолел пик эпидемии коронавируса
Евролига остановила сезона из-за коронавируса
В Казахстане отменен военный парад в честь 75-летия Победы
В Пакистане обнаружили древнюю "мастерскую роскоши"
Песков рассказал, планируется ли отменить парад в Москве
В Рязанской области нашли зубы древних акул
На Кубе зафиксированы три случая заболевания коронавирусом
Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса у Ругани
Фондовый рынок России упал второй раз за неделю
Горнолыжный сезон в Сочи продлится до середины апреля
Последние материалы
Китай преодолел пик эпидемии коронавируса
Евролига остановила сезона из-за коронавируса
В Казахстане отменен военный парад в честь 75-летия Победы
В Пакистане обнаружили древнюю "мастерскую роскоши"
Песков рассказал, планируется ли отменить парад в Москве
В Рязанской области нашли зубы древних акул
Лечебный гипноз: что можно вылечить гипнотерапией
На Кубе зафиксированы три случая заболевания коронавирусом
Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса у Ругани
Фондовый рынок России упал второй раз за неделю
Популярное
Общество
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ

Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.

Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Открытия
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Здоровье
Коронавирус впервые обнаружили у новорожденных
Соломон Соловьев Живущие по принципу: "Здесь и сейчас" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный миттельшпиль: обнуление сроков и смыслов Василий Амирджанов Конрад Ренкас Мог ли союз Польши и России остановить Вторую мировую? Конрад Ренкас
Комментарии
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
МИД Польши: граждане не испытывают благодарности за Победу
США предложили запретить "Посейдон", "Сармат" и "Буревестник"
Курс рубля заставил плакать Алену Водонаеву
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Кредитная нагрузка по ипотеке в России выросла
Пандемия COVID-19: ждут ли россиян карантины и патрули?
Канал "Стамбул": ждать ли России авианосцы США в Чёрном море
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Нефть подешевела еще на 5%: эксперты винят коронавирус
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
После Майдана русских националистов выкосили поголовно
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
США предложили запретить "Посейдон", "Сармат" и "Буревестник"
В Эстонии наступил самый сильный за всю историю кризис
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ