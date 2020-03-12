Пандемия COVID-19: ждут ли россиян карантины и патрули?

Руководство ВОЗ уже объявило о пандемии коронавируса в мире. Россия пока столкнулась с инфекцией не в таких масштабах, как Китай и Европа, но ситуация вызывает озабоченность.

В Москве и Подмосковье зарегистрированы новые случаи заболевания. Столичные власти ограничили проведение массовых мероприятий и количество участников — до 5 тысяч человек. Также Россия временно прекращает авиасообщение с рядом европейских городов, приостанавливает выдачу виз итальянцам.

Тем не менее, определенные структуры не оставляют попыток "собирать пиар" на горячей теме. К примеру, представительница штаба Алексея Навального, именующая себя главой "Альянса врачей", заявила, что власти скрывают реальное число заболевших. Тем не менее, по мнению официальных представителей медицины, в стране зафиксированы 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у граждан России, вернувшихся из Италии, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.

Что происходит в Москве с эпидемией коронавируса

Московские медики в курсе не только количества случаев заболевания. Весь круг контактов заболевших взят под медицинское наблюдение, подчеркнули в оперштабе. За короткий срок были выявлены все, кто мог так или иначе контактировать с заболевшими — пассажиры рейсов, водители такси, курьеры, друзья и родственники.

На сегодняшний день многие госпитализированы, часть соблюдают режим домашней изоляции, часть находятся в обсервационном центре. Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около тысячи человек. Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, после выявления заболевания необходимо сразу же уйти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь.

Отмечается, что ни один из взрослых пациентов не посещал работу в прошедшие дни, а заболевший ребёнок не ходил в дошкольную группу. В порядке соблюдения общих мер безопасности, Росавиация уже заявила об ограничении полётов в Италию, Германию, Испанию, Францию с 13 марта.

"Аэрофлот" отменил рейсы в Аликанте, Валенсию, Малагу, Тенерифе и Пальма-де-Майорку, Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Болонью, Марсель, Лион и Ниццу, а также Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт. Перестали выдаваться визы гражданам Италии, в Москве под запрет попали массовые мероприятия численностью свыше 5 тысяч человек. В связи с этим многие спортивные матчи и концерты переносятся либо организаторы вводят ограничения по количеству зрителей.

Что делает Запад против коронавируса

Американский президент Дональд Трамп в своем обращении к нации заявил, что в страну месяц не смогут попасть приезжие из Европы. Такая мера необходима в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Таким образом, США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта. По словам Трампа, это решение вводится на ближайшие 30 дней. Трамп, обращаясь к нации из Белого дома, отметил, что власти Евросоюза не смогли предупредить распространение коронавируса, как это сделали США. Именно этим и объясняются столь жесткие меры, пояснил американский президент.

При этом Трамп добавил, что ограничения не будут распространяться на Великобританию, исключения также сделают для американцев, прошедших тестирование на коронавирус.

"Собственно, ЕС вменяют в вину тот факт, что с самого начала распространения вируса по планете не было предпринято необходимых мер предосторожности. К примеру, еще на начальном этапе проблемы необходимо было ограничить поездки из Китая "и других горячих точек", — сказал Трамп.

Он также выразил надежду, что "подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном итоге победим этот вирус".

Как пишут в телеграм-канале Без паники, запрет, который США вводят с 13 марта на 30 дней, касается только въезда в страну иностранцев, прибывающих из Европы, но не затрагивает торговлю.

"Эти запреты будут действовать не только в отношении невероятных объемов торговли и грузов, но и различных других вещей, когда мы получим одобрение, мы обсуждаем все, что поступает из Европы в США", — пояснил Трамп.

"Пожалуйста, помните, очень важно, чтобы все страны и предприятия знали, что торговля никоим образом не будет затронута 30-дневным ограничением на поездки из Европы. Ограничение останавливает людей, не товары", — отметил глава государства в своем Twitter.

И.о. главы Министерства внутренней безопасности США Чед Вулф в распространенном заявлении подчеркнул, что глава государства "приостанавливает въезд большинства иностранных граждан, которые находились в некоторых европейских странах в течение 14 дней до их запланированного прибытия в Соединенные Штаты".

В списке стран находятся

Австрия,

Бельгия,

Чехия,

Дания,

Эстония,

Финляндия,

Франция,

Германия,

Греция,

Венгрия,

Исландия,

Италия,

Латвия,

Лихтенштейн,

Литва,

Люксембург,

Мальта,

Нидерланды,

Норвегия,

Польша,

Португалия,

Словакия,

Словения,

Испания,

Швеция

Швейцария.

Данные правила не относятся к постоянным резидентам и ближайшим членам семей граждан США.

Тем временем в 24 штатах и столице США власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Случаи заболевания зарегистрированы в 41 штате и округе Колумбия. Последние данные от 12 марта — 1237. Среди них 70 привозных случаев заражений, а общее количество заражений внутри страны — 1167. На сегодняшний день от коронавируса умерли 37 человек.

В связи с этим губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что вскоре начнет работу первая в США карантинная зона от коронавируса с радиусом в 1 милю вокруг города Нью-Рошелл к северу от города Нью-Йорк, где был выявлен очаг проблемы.

"Число (заболевших) продолжает увеличиваться беспрерывно", — сказал губернатор. По его словам, планируется, что меры будут действовать до 25 марта. В связи с ситуацией школы и другие учреждения, где собираются люди, будут закрыты в данной зоне на две недели начиная с четверга.

Чем эпидемия коронавируса грозит россиянам

Возвращаясь к России.

Вспышка нового типа коронавируса, вероятно, началась раньше декабря прошлого года, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова.

По ее словам, на данный момент вакцина от нового типа коронавируса по-прежнему не разработана. Специалисты обеспокоены вопросами того, насколько быстро распространяется инфекция и есть ли возможность "ступенчатой" передачи заболевания третьим, четвертым и пятым лицам.

Россия временно ограничит пассажирские авиаперевозки в некоторые европейские страны из-за пандемии коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Ограничения начнут действовать в полночь 13 марта и коснутся рейсов во Францию, Испанию, Германию и Италию и обратно.

Священный синод РПЦ сделал спецзаявление в связи с распространением в мире коронавируса. Синод призвал верующих не относиться легкомысленно к коронавирусной инфекции, не пренебрегать врачебными предписаниями, не игнорировать профилактические меры. Синод призвал соблюдать санитарно-гигиенические меры профилактики в монастырях и приходах: использовать санитарные растворы для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие; одноразовые стаканчики для запивки.

Потеря летнего сезона во въездном туризме РФ из-за коронавируса может стать серьезнейшим ударом по отрасли за последние 20 лет — заявили в АТОР.