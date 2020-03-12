Мишустин: угроза распространения коронавируса в России минимальна

Вовремя предпринятые меры уберегут Россию от эпидемии коронавируса. Вероятность распространения заболевания в стране минимальна.

В этом заверил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы одни из первых фактически закрыли границы с Китаем и странами, где активно распространяется коронавирус… создали оперативный штаб… чтобы не допустить массового распространения вируса… Все подготовленные нами меры тщательно выверены и обоснованы", — пояснил глава кабинета министров Росси.

Напомним, что в России зафиксировано 28 случаев коронавируса. В Москве запретили проведение массовых мероприятий с количеством участников более пяти тысяч человек. Также запрещен въезд в страну граждан ряда государств.